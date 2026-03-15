Οριστική απόφαση: Ακυρώθηκε το Finalissima ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο τελικός του Finalissima μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής ακυρώθηκε οριστικά, αφού ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανέτρεψε τα δεδομένα και δεν βρέθηκε λύση για να γίνει το ματς σε άλλη έδρα.

Αρχικά, ο τελικός είχε οριστεί το 2025, όμως η μεγάλη διοργάνωση τελικά επαναπρογραμματίστηκε για φέτος, στις 27 Μαρτίου. Επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο στάδιο «Lusail» στη Ντόχα του Κατάρ, αλλά δεν πρόκειται να γίνει εκεί λόγω πολέμου.

Την Κυριακή (15/3), ο έγκριτος δημοσιογράφος, Μπεν Τζέικομπς αποκάλυψε πως το πολυαναμενόμενο «Finalissima» ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024, Ισπανία, και την κάτοχο του Copa America 2024, Αργεντινή, δεν θα διεξαχθεί τελικά, καθώς αποφασίστηκε η ακύρωσή της λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης στην περιοχή.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η UEFA εξέτασε εναλλακτικά σενάρια προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση. Ένα από αυτά ήταν η διεξαγωγή του στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με ισόποση κατανομή των φιλάθλων στις εξέδρες. Παρόλα αυτά, η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από την πλευρά της Αργεντινής, η οποία δεν συμφώνησε με το συγκεκριμένο πλάνο.

