Οριστική απόφαση: Ακυρώθηκε το Finalissima ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Το Finalissima ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή δεν θα διεξαχθεί τελικά, παρότι είχε προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου στο Κατάρ.
Ο τελικός του Finalissima μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής ακυρώθηκε οριστικά, αφού ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανέτρεψε τα δεδομένα και δεν βρέθηκε λύση για να γίνει το ματς σε άλλη έδρα.
Αρχικά, ο τελικός είχε οριστεί το 2025, όμως η μεγάλη διοργάνωση τελικά επαναπρογραμματίστηκε για φέτος, στις 27 Μαρτίου. Επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο στάδιο «Lusail» στη Ντόχα του Κατάρ, αλλά δεν πρόκειται να γίνει εκεί λόγω πολέμου.
Την Κυριακή (15/3), ο έγκριτος δημοσιογράφος, Μπεν Τζέικομπς αποκάλυψε πως το πολυαναμενόμενο «Finalissima» ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024, Ισπανία, και την κάτοχο του Copa America 2024, Αργεντινή, δεν θα διεξαχθεί τελικά, καθώς αποφασίστηκε η ακύρωσή της λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης στην περιοχή.
Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η UEFA εξέτασε εναλλακτικά σενάρια προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση. Ένα από αυτά ήταν η διεξαγωγή του στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με ισόποση κατανομή των φιλάθλων στις εξέδρες. Παρόλα αυτά, η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από την πλευρά της Αργεντινής, η οποία δεν συμφώνησε με το συγκεκριμένο πλάνο.
Δείτε την ανάρτηση για το Finalissima:
🚨The Finalissima between EURO 2024 winners Spain and Copa América 2024 champions Argentina has been cancelled due to the current political situation in the region. Match was due to take place in Qatar on 27 March.
UEFA explored staging the match at the Santiago Bernabeu with a… pic.twitter.com/n6ARgHfS3F
— Ben Jacobs (@JacobsBen) March 15, 2026
