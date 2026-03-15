Η Αργεντινή έστειλε τελεσίγραφο για το Finalissima

Στα πρόθυρα της ακύρωσης τελεί ο αγώνας «Finalissima», μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής, καθώς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ ανέστειλε επ’ αόριστον τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και την εκτόξευση αντιποίνων με πυραύλους στην Αραβική Χερσόνησο.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου (14/3) έγινε γνωστό ότι η UEFA και η CONMEBOL, δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για την διεξαγωγή της αναμέτρησης μεταξύ της κατόχου του Κόπα Αμέρικα (Αργεντινή) και του Euro (Ισπανία), που αρχικά είχε προγραμματισθεί να φιλοξενηθεί στο στάδιο Lusail στην Ντόχα του Κατάρ στις 27 Μαρτίου.

Η Αργεντινή και το τελεσίγραφο για το Finalissima

Σύμφωνα με το TyC Sports, η AFA (Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αργεντινής) έχει πλέον εκδώσει ένα σαφές τελεσίγραφο, σύμφωνα με το οποίο, ο αγώνας πρέπει να διεξαχθεί στις 31 Μαρτίου σε ουδέτερο έδαφος, διαφορετικά δεν θα γίνει.

Η AFA έχει διατυπώσει μια τελική αντιπρόταση για την διοργάνωση του αγώνα και αρνείται οποιονδήποτε συμβιβασμό που δεν εγγυάται την πλήρη ουδετερότητα του σταδίου. Μετά από ημέρες έντονων συζητήσεων, αυτή η τελευταία προειδοποίηση θέτει υπό αμφισβήτηση το εάν αυτή η διηπειρωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί.