Ντοκ Ρίβερς: «Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ελπίζαμε…»
Μπάσκετ 13 Απριλίου 2026, 21:28

Ντοκ Ρίβερς: «Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ελπίζαμε…»

Ο Ντοκ Ρίβερς μετά την απομάκρυνσή του από τους Μπακς ανέφερε πως το Μιλγουόκι θα βρίσκεται πάντα στην καρδιά του.

Ο Ντοκ Ρίβερς αποτελεί εδώ και μερικές ώρες παρελθόν από τον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς, με τον Αμερικανό τεχνικό να βγάζει και μία δήλωση στο επίσημο σάιτ των «ελαφιών». Σε αυτήν αναφέρει πως ο οργανισμός θα έχει για πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, ενώ δήλωσε ευγνώμων για όλα όσα έζησε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ντοκ Ρίβερς:

«Αγάπησα πραγματικά τον χρόνο μου στο Μιλγουόκι. Η επιστροφή μου εδώ, όπου ξεκίνησα την πορεία μου, σε μια πόλη που με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή, ήταν πραγματικό προνόμιο. Είμαι απογοητευμένος που τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ελπίζαμε όλοι, όμως είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτή την εμπειρία, για τις σχέσεις που χτίστηκαν και για την αμέριστη στήριξη των φιλάθλων και της κοινότητας. Το Μιλγουόκι θα σημαίνει πάντα πολλά για μένα και αυτό το κεφάλαιο θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Επιμένουν στις ΗΠΑ: «Παίζει» δυνατά για Σέλτικς ο Αντετοκούνμπο!

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι το νούμερο ένα στα σενάρια και στις φήμες, αφού μοιάζει βέβαια ότι οι Μπακς θα έχουν προτάσεις για ανταλλαγή το ερχόμενο καλοκαίρι, μετά και την αποτυχημένη χρονιά.

Τα ελάφια δεν μπήκαν στα play off του NBA για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, ο Ντοκ Ρίβερς αποτελεί παρελθόν και οι Μπόστον Σέλτικς παραμονεύουν για την απόκτηση του.

Συγκεκριμένα, ο Σαμ Άμικ ξανά έβαλε στο τραπέζι τους Κέλτες, υποστηρίζοντας πως η ομάδα της Βοστώνης μπορεί να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να μπει σε κουβέντα για trade του Έλληνα superstar, αν η φετινή πορεία της στα πλέι-οφ τελειώσει νωρίς.

«Αν σηκώσουν ξανά το τρόπαιο φέτος, τότε προφανώς όλος αυτός ο θόρυβος θα εξαφανιστεί. Αν αποκλειστούν στον δεύτερο γύρο, τότε όπως κάθε άλλη ομάδα σε αυτή τη θέση, θα κοιτάξουν το τοπίο», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του ρεπόρτερ της ιστοσελίδας The Athletic.

Ο ίδιος είναι, μάλιστα, εκείνος που είχε βάλει πρώτος τη Βοστώνη ανάμεσα στους βασικούς πιθανούς μνηστήρες για τον Αντετοκούνμπο, κρατώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κίνηση αν αλλάξουν τα δεδομένα στο τέλος της σεζόν.

Την ίδια ώρα, πάντως, δεν υπάρχει κοινή γραμμή ανάμεσα στους NBA insiders, καθώς ο Κρις Χέινς εμφανίστηκε να απορρίπτει το ενδεχόμενο η Βοστώνη να αποτελέσει προορισμό για τον Γιάννη.

Όπως και να ‘χει, το θέμα παραμένει καθαρά υποθετικό για την ώρα, αφού οι Σέλτικς μπαίνουν στα πλέι-οφ ως μία από τις πιο δυνατές ομάδες της Ανατολής, έχοντας ρεκόρ 55-26 και βλέποντας τους Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν να οδηγούν ξανά την προσπάθειά τους.

Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

Ποδόσφαιρο 13.04.26

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Βάιος Μπαλάφας
Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Λάτσιο για την 32η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Γάζα: Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Οι 3 έξω από σχολείο
Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Συνεχίζονται τα ισραηλινά φονικά πλήγματα στη Γάζα, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, με τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους να βρίσκουν χθες τον θάνατο, οι τρεις έξω από σχολείο.

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη
Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη

Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»
Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»

Ο ασυνείδητος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, στη συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας πίσω τραυματισμένο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance
Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance

Athens responds firmly to remarks by Turkey’s foreign minister, stressing its independent decision-making and commitment to regional stability through international partnerships

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Βάιος Μπαλάφας
Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner
Συμφωνία για λίγους ισχυρούς: Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan
NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan

European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τρίτη 14 Απριλίου 2026
