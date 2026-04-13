Ένα πυκνό πέπλο ομίχλης σκέπασε πλήρως τον Ταΰγετο το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα.

Όπως αναφέρει το flynews.gr, η ορατότητα στην περιοχή μειώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα το βουνό να «εξαφανιστεί» σχεδόν από το οπτικό πεδίο. Το φαινόμενο δημιούργησε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, με την πόλη να μοιάζει σαν να βρίσκεται κάτω από ένα λευκό πέπλο.

Τέτοιου είδους φαινόμενα ομίχλης συνδέονται συνήθως με αυξημένη υγρασία και διαφορές θερμοκρασίας, που οδηγούν στη συμπύκνωση υδρατμών κοντά στο έδαφος. Σε ορεινές περιοχές, όπως ο Ταΰγετος, η ομίχλη μπορεί να είναι ιδιαίτερα πυκνή και να περιορίζει σημαντικά την ορατότητα.

Το φαινόμενο διήρκεσε για αρκετή ώρα τις πρωινές ώρες, πριν αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί.