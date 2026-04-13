Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 61χρονου Κύπριου χθες το πρωί, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας οδηγούσε κλεμμένο μοτοποδήλατο που έφερε, επίσης, κλεμμένη πινακίδα κυκλοφορίας, μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο και αφού στάθμευσε το δίκυκλο, μπήκε μέσα σε φορτηγό στην περιοχή της Τούμπας, προκειμένου να το κλέψει.

Σύμφωνα με το thestval, ο άνδρας έγινε αντιληπτός από τον 45χρονο Αλβανό ιδιοκτήτη του φορτηγού, ο οποίος κινήθηκε προς το μέρος του κρατώντας τσεκούρι και χτυπώντας τον, πιθανόν, με τη λαβή στον αριστερό μηρό.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του φορτηγού. Με τη δικογραφία που σχημάτισαν, κατά περίπτωση, σε βάρος των δύο συλληφθέντων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.