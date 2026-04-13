Αρκάς: Καλημέρα στους συνταξιούχους

Καλημέρα, για ακόμη μία ημέρα, μάς λέει ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς, με ένα σκίτσο βγαλμένο από το κλίμα των ημερών.

Στη σημερινή εικόνα βλέπουμε τον κλασικό ήρωα του Αρκά μαζί με τον σκύλο του, καθισμένους χαλαρά στον καναπέ, μπροστά στην τηλεόραση. Η ατμόσφαιρα είναι ήρεμη, σχεδόν νωχελική, όταν ξαφνικά από την τηλεόραση ακούγεται δυνατά το «Χριστός Ανέστη!», όπως συνηθίζεται τις ημέρες του Πάσχα.

Τότε, ο ένας από τους δύο σχολιάζει με εμφανή διάθεση σαρκασμού: «Αν είχε τη δική μου σύνταξη, θα το ξανασκεφτόταν», δίνοντας μια χιουμοριστική αλλά και καυστική κοινωνική διάσταση στο σκίτσο.