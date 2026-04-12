Αρκάς: Καλημέρα και Χριστός Ανέστη

Κυριακή του Πάσχα σήμερα και ο Αρκάς επιφυλάσσει διπλές ευχές για τη σημερινή ημέρα. Ο γνωστός σκιτσογράφος μάς λέει «καλημέρα» με ένα βίντεο και «Καλή Ανάσταση» μέσα από ένα σκίτσο.

Στο βίντεο, ένα πασχαλινό αυγό πέφτει πάνω σε ένα πτηνό. Με την πρόσκρουση το πουλί «σπάει» και από μέσα του εμφανίζεται ένα δεύτερο πτηνό, το οποίο του λέει «Χριστός Ανέστη».



Στο σκίτσο, οι ήρωες βρίσκονται σε ένα μεταθανάτιο σκηνικό, με έναν άγγελο και δίπλα του έναν άνδρα και ένα πρόβατο. «Εσείς πώς ήρθατε εδώ;», ρωτά ο άγγελος.

«Αυτός έφερε εμένα κι εγώ αυτόν», απαντά το πρόβατο.