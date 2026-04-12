Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τραγικά τη ζωή τους στο δημοφιλές αξιοθέατο Citadelle Laferrière στη βόρεια Αϊτή, όταν ξέσπασε έντονη βροχόπτωση που προκάλεσε πανικό και μαζική φυγή, σύμφωνα με τις Αρχές και τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με τον Ζαν Ανρί Πετί, επικεφαλής της πολιτικής προστασίας του δήμου Μιλό, η τραγωδία εκτυλίχθηκε μέσα στο οχυρό των αρχών του 19ου αιώνα, το οποίο είχε ανεγερθεί λίγο καιρό αφού η Αϊτή απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία.

Όπως αναφέρει η Miami Herald, λίγες μέρες νωρίτερα είχε διαφημιστεί στο TikTok μια συγκέντρωση εκεί, με αποτέλεσμα το ιστορικό φρούριο να πλημμυρίσει από κόσμο, μεταξύ των οποίων μικρά παιδιά που πανικοβλήθηκαν όταν εκδηλώθηκαν οι έντονες βροχοπτώσεις.

Να σημειωθεί ότι το φρούριο αυτό, που αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, οικοδομήθηκε από σκλάβους και θεωρείται σύμβολο του αγώνα των Αϊτινών για την ανεξαρτησία.

Haiti 🇭🇹 – Drame – Citadelle Laferrière : capture d’une vidéo de l’ambiance à l’intérieur Ce samedi 11 avril 2026, un incident tragique est survenu à la Citadelle Laferrière, à Milot, lors d’une activité touristique et culturelle. Plusieurs jeunes auraient souffert de… pic.twitter.com/OEpHIKZjQB — Radio Télé Patriarche 101.1 FM (@PatriarcheRadio) April 12, 2026

Τραγωδία στην Αϊτή: Ανείπωτη θλίψη

Οι θάνατοι επιβεβαιώθηκαν από τον πρωθυπουργό της Αϊτής, Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ, ο οποίος δήλωσε στην εφημερίδα ότι «η κυβέρνηση κινητοποιεί» το υπουργείο Υγείας και τις υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές για να αντιμετωπίσει την τραγωδία.

Εκφράζοντας τα «ειλικρινή συλλυπητήρια» της κυβέρνησης στις οικογένειες των θυμάτων, υποσχέθηκε «αλληλεγγύη» σε αυτές «τις στιγμές θλίψης και δεινών», σύμφωνα με ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε μέσω Facebook.

Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, πρόσθεσε και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι όσο διενεργείται έρευνα για την τραγωδία αυτή.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, παραμένει βυθισμένη για χρόνια σε πολυδιάστατη κρίση – ασφαλείας, πολιτική, ανθρωπιστική. Έχει πληγεί από διάφορες καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων εκρήξεων σε δεξαμενές καυσίμων το 2024 και το 2021 – όπου σκοτώθηκαν 24 και 90 άνθρωποι αντίστοιχα-, καθώς και από τον ισχυρό σεισμό του 2021 με πάνω από 2.000 νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές.