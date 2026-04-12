Σημαντική είδηση:
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Αϊτή: Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο – Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά
Κόσμος 12 Απριλίου 2026, 10:47

Αϊτή: Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο – Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο ιστορικό οχυρό Citadelle Laferrière στην Αϊτή, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που ξαφνικά τράπηκε σε μαζική φυγή λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τραγικά τη ζωή τους στο δημοφιλές αξιοθέατο Citadelle Laferrière στη βόρεια Αϊτή, όταν ξέσπασε έντονη βροχόπτωση που προκάλεσε πανικό και μαζική φυγή, σύμφωνα με τις Αρχές και τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Λίγες μέρες νωρίτερα είχε διαφημιστεί στο TikTok μια συγκέντρωση, με αποτέλεσμα το φρούριο να πλημμυρίσει από κόσμο

Σύμφωνα με τον Ζαν Ανρί Πετί, επικεφαλής της πολιτικής προστασίας του δήμου Μιλό, η τραγωδία εκτυλίχθηκε μέσα στο οχυρό των αρχών του 19ου αιώνα, το οποίο είχε ανεγερθεί λίγο καιρό αφού η Αϊτή απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία.

Όπως αναφέρει η Miami Herald, λίγες μέρες νωρίτερα είχε διαφημιστεί στο TikTok μια συγκέντρωση εκεί, με αποτέλεσμα το ιστορικό φρούριο να πλημμυρίσει από κόσμο, μεταξύ των οποίων μικρά παιδιά που πανικοβλήθηκαν όταν εκδηλώθηκαν οι έντονες βροχοπτώσεις.

Να σημειωθεί ότι το φρούριο αυτό, που αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, οικοδομήθηκε από σκλάβους και θεωρείται σύμβολο του αγώνα των Αϊτινών για την ανεξαρτησία.

Τραγωδία στην Αϊτή: Ανείπωτη θλίψη

Οι θάνατοι επιβεβαιώθηκαν από τον πρωθυπουργό της Αϊτής, Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ, ο οποίος δήλωσε στην εφημερίδα ότι «η κυβέρνηση κινητοποιεί» το υπουργείο Υγείας και τις υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές για να αντιμετωπίσει την τραγωδία.

Εκφράζοντας τα «ειλικρινή συλλυπητήρια» της κυβέρνησης στις οικογένειες των θυμάτων, υποσχέθηκε «αλληλεγγύη» σε αυτές «τις στιγμές θλίψης και δεινών», σύμφωνα με ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε μέσω Facebook.

Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, πρόσθεσε και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι όσο διενεργείται έρευνα για την τραγωδία αυτή.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, παραμένει βυθισμένη για χρόνια σε πολυδιάστατη κρίση – ασφαλείας, πολιτική, ανθρωπιστική. Έχει πληγεί από διάφορες καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων εκρήξεων σε δεξαμενές καυσίμων το 2024 και το 2021 – όπου σκοτώθηκαν 24 και 90 άνθρωποι αντίστοιχα-, καθώς και από τον ισχυρό σεισμό του 2021 με πάνω από 2.000 νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές.

ΤτΕ: Γιατί η ρευστότητα δεν φτάνει στην αγορά – Τα επιτόκια και το Ταμείο Ανάκαμψης

Σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις – Αποχώρηση Βανς από Ισλαμαμπάντ

Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά
Κόσμος 12.04.26

Η Τεχεράνη σημείωσε σήμερα ότι «κανένας δεν περίμενε» ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν σε συμφωνία στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν

ΗΠΑ: Γυναίκα που είχε εξαφανιστεί όταν ήταν 13 βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια μετά – Δεν ήταν απαγωγή
Η Christina Marie Plante που εξαφανίστηκε το 1994 όταν ήταν μόλις 13 ετών, βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια αργότερα. Και όπως αποκάλυψε, δεν έπεσε ποτέ θύμα απαγωγής.

«Θολό τοπίο» μετά το τελεσίγραφο και την αποχώρηση Βανς από τις διαπραγματεύσεις – Αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο
Χωρίς συμφωνία σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ με την αμερικανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί - Το Πακιστάν καλεί τις δύο πλευρές να κρατήσουν την εκεχειρία - Δείτε live στο in

Κόντρα Ερντογάν – Νετανιάχου με φόντο την εκεχειρία στο Ιράν
Ώρες μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, ο κ. Ερντογάν προειδοποίησε εναντίον δυνητικών «προκλήσεων» και «δολιοφθορών» που θα μπορούσαν να την υπονομεύσουν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του
Για τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και την Κίνα του Σι Τζινπίνγκ, μια εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία θα ήταν και δική τους

Μάργκους Τσάκνα: «Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη χρειάζονται το ΝΑΤΟ»
Οι εταίροι στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμοι λέει ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, με αφορμή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την εύθραυστη εκεχειρία

«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων
Στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε σπαθί,  ούτε ντρόουν, ούτε εκδίκηση, ούτε άδικο κέρδος, είπε ο Πάπας Λέων για όσους χρησιμοποιούν τις θρησκείες για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης
Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές

Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια
Δεύτερος νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια στην Κύπρο με τις έρευνες να συνεχίζονται και την αγωνία να κορυφώνεται για πιθανούς εγκλωβισμένους

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

