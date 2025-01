Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε σήμερα (10/1) στο τέμενος των Ομεϋαδών, στην καρδιά της Δαμασκού στη Συρία.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πρωτεύουσας, Μάχερ Μαρουάν, το ποδοπάτημα σημειώθηκε «κατά τη διάρκεια της οργάνωσης μιας πολιτικής εκδήλωσης» μέσα στο τέμενος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι γνωστός σεφ της περιοχής είχε προσκαλέσει κόσμο για να μοιράσει δωρεάν γεύματα στην αυλή του τζαμιού, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Λόγω του πραγματικά μεγάλου πλήθους κόσμου που συνέρρευσε δημιουργήθηκε συνωστισμός, ενώ οι σκηνές ήταν χαοτικές.

Από την αναστάτωση που προκλήθηκε τρεις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι παιδιά υπέστησαν κατάγματα.

A #Syrian #chef posted a public invitation to eat open to all #Syrians in one place, in celebration of the victory in #Syria. Chaos erupted at the #Umayyad Mosque in #Damascus due to an event organized by Chef Abu Omar without proper security coordination. The disorder led to… pic.twitter.com/IHZSW6xi95

— Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) January 10, 2025