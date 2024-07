Τουλάχιστον 116 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε θρησκευτική συνάθροιση Ινδουιστών στη βόρεια Ινδία, στην περιοχή Hathras στο κρατίδιο Uttar Pradesh.

Η ταυτοποίηση των δεκάδων θυμάτων που φέρεται να ποδοπατήθηκαν —μεταξύ των οποίων μεγάλος αριθμός γυναικών και ορισμένα παιδιά— συνεχίζεται.

Οι επιζώντες περιέγραψαν πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία καθώς προσπαθούσαν να φύγουν από την εκδήλωση στο χωριό Mughalgarhi. Μάρτυρες δήλωσαν ότι η έξοδος του χώρου της εκδήλωσης ήταν πολύ στενή και όταν ο κόσμος έφευγε, μια έντονη καταιγίδα σκόνης οδήγησε σε σύγχυση και πανικό, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να ποδοπατηθούν.

«Πολλοί είχαν συνθλιβεί και δεν μπορούσα να κάνω πολλά. Είμαι απλά τυχερός που επέζησα», δήλωσε ένας άντρας.

«Όταν τελείωσε το κήρυγμα, όλοι άρχισαν να τρέχουν έξω. Οι άνθρωποι έπεσαν σε έναν αγωγό δίπλα στο δρόμο. Άρχισαν να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο και ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου», περιέγραψε μία γυναίκα μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India.

Εκπρόσωπος ανώτερου αξιωματικού της αστυνομίας στο Uttar Pradesh δήλωσε στο BBC ότι «θα χρειαστούν ώρες για να ανακοινωθεί ο τελικός απολογισμός».

Συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ορισμένα βίντεο έδειχναν τους τραυματίες να μεταφέρονται σε νοσοκομεία με φορτηγά και μοτοσικλέτες.

