Τραγικό δυστύχημα στην Ινδία – Ποδοπατήθηκαν φοιτητές σε αμφιθέατρο πανεπιστημίου

Τέσσερις φοιτητές σκοτώθηκαν και 64 τραυματίστηκαν, κατά τη διάρκεια ενός υπαίθριου φεστιβάλ στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Κοτσί στην Ινδία.

Τουλάχιστον τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα The Indian Express.

Πάνω από 2.000 άτομα, φοιτητές από διάφορα κολέγια καθώς και κάτοικοι της περιοχής, εκτιμάται ότι βρίσκονταν στο χώρο της δεύτερης ημέρας του ετήσιου φεστιβάλ τεχνολογίας, που διοργανώνεται από τη Σχολή Μηχανικών του πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που μία γνωστή στην Ινδία τραγουδίστρια ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο αμφιθέατρο του πανεπιστημίου, άρχισε να βρέχει. Το αμφιθέατρο διαθέτει στέγη, οπότε παρέχει προστασία από τη βροχή.

STORY | Four students died and several others were injured in a stampede at Cochin University in Kerala. The tragedy occurred during the university’s anniversary celebrations.

READ: https://t.co/jM5UEXxbmk

VIDEO: pic.twitter.com/Cmh8Tqog7c

— Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2023