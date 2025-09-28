newspaper
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 08:46
Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων δρόμου
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ινδία: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση γνωστού ηθοποιού
Κόσμος 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:11

Ινδία: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση γνωστού ηθοποιού

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση, που ήταν μέρος της εκστρατείας του ηθοποιού Βιτζέι για το πολιτικό του κόμμα, Tamilaga Vettri Kazhagam, σύμφωνα με την Hindu.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Spotlight

Τουλάχιστον 39 νεκροί και περισσότεροι από 50 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της τραγωδίας που σημειώθηκε χθες Σάββατο σε προεκλογική συγκέντρωση στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού στη νότια Ινδία, όπου ποδοπατήθηκαν υποστηρικτές του κόμματος που ίδρυσε ο δημοφιλής ηθοποιός Βιτζέι.

«Μέχρι στιγμής, 39 είναι οι νεκροί (13 άνδρες, 17 γυναίκες, τέσσερα αγόρια και πέντε κορίτσια) και 51 τραυματίες (26 άνδρες και 25 γυναίκες) δέχονται ιατρική φροντίδα», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης Μ.Κ. Στάλιν σε δημοσιογράφους στην Καρούρ, την πόλη όπου συνέβη το ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του κόμματος TVK.

Πώς συνέβη η τραγωδία στην Ινδία

Ο 51χρονος Βιτζέι – δημοφιλής ηθοποιός εδώ και τρεις δεκαετίες – προσελκύει τεράστια πλήθη στις συγκεντρώσεις του από τότε που ίδρυσε το κόμμα TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που θα διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

Βίντεο που μεταδίδουν ινδικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν χιλιάδες υποστηρικτές του να συνωστίζονται γύρω από το όχημα στο οποίο επέβαινε.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ο Βιτζέι διακρίνεται να πετάει μπουκάλια με νερό προς ημιλιπόθυμους υποστηρικτές του και να απευθύνει έκκληση στην αστυνομία για βοήθεια, καθώς η κατάσταση είχε γίνει ανεξέλεγκτη.

«Η καρδιά μου έχει ραγίσει. Βιώνω αφόρητο, απερίγραπτο πόνο και θλίψη», δήλωσε ο Βιτζέι σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Δεκάδες γιατροί από γειτονικές περιοχές έσπευσαν στην Καρούρ για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στην Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Business
Τρόφιμα: 2+1 «αγκάθια» για τη βιομηχανία τροφίμων

Τρόφιμα: 2+1 «αγκάθια» για τη βιομηχανία τροφίμων

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»
Financial Times 28.09.25

Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»

Ο διακεκριμένος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας Τζουλιάνο ντα Έμπολι δεν κρύβει τους έντονους φόβους του στους Financial Times για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν πλέον ανοιχτά οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξεφεύγοντας από το «μαντρί» του Νταβός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Κόσμος 28.09.25

Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο πρώην καθολικός ιερέας που συνελήφθη, κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ανηλίκων σε οικοτροφείο της περιοχής Κοτσαμπάμπα το 2007»

Σύνταξη
«Νοβοροσίσκ»: Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο – Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων
Κόσμος 28.09.25

Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο - Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων

Το ρωσικό υποβρύχιο Νοβοροσίσκ έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυραύλους Kalibr με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής, αλλά εκτιμάται ότι δεν φέρει τέτοιους πυραύλους κατά την παρούσα αποστολή στη Μεσόγειο

Σύνταξη
Νέες εκκαθαρίσεις και στο FBI – Εκτός υπηρεσίας πράκτορες που διαδήλωσαν υπέρ του Τζορτζ Φλόιντ
«Δίχως δικαιολογία» 28.09.25

Νέες εκκαθαρίσεις και στο FBI – Εκτός υπηρεσίας πράκτορες που διαδήλωσαν υπέρ του Τζορτζ Φλόιντ

Πράκτορες του FBI κατηγορούν ανοιχτά τον διευθυντή της υπηρεσίας ότι παρέβη ξανά τον νόμο, αγνοώντας συνταγματικά και νομικά δικαιώματα, αντί να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΟΗΕ: Τυπική συνάντηση για το Κυπριακό – Οι συνομιλίες θα ξαναρχίσουν από εκεί που έμειναν στο Κραν – Μοντάνα
Κόσμος 28.09.25

ΟΗΕ: Τυπική συνάντηση για το Κυπριακό – Οι συνομιλίες θα ξαναρχίσουν από εκεί που έμειναν στο Κραν – Μοντάνα

Η συνάντηση ανάμεσα στους Χριστοδουλίδη - Τατάρ και Γκουτέρες στον ΟΗΕ ήταν απολύτως τυπική λόγω των εκλογών στα κατεχόμενα. Η είδηση όμως βγήκε...

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Γκάλοουεϊ κρατείται στο αεροδρόμιο του Λονδίνου με τον αντιτρομοκρατικό νόμο
Κόσμος 28.09.25

Ο Τζορτζ Γκάλοουεϊ κρατείται στο αεροδρόμιο του Λονδίνου με τον αντιτρομοκρατικό νόμο

Ο αρχηγός του Κόμματος των Εργατών και πρώην βουλευτής των Εργατικών Τζορτζ Γκάλογουεϊ, κρατήθηκε και ελέγχθηκε στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ με χρήση του αντιτρομοκρατικού νόμου. Αφέθηκε ελεύθερος

Σύνταξη
Γερμανία: Πρώτο κόμμα το AfD και αυξημένη δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση
Κόσμος 28.09.25

Γερμανία: Πρώτο κόμμα το AfD και αυξημένη δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση

H Εναλλακτική για την Γερμανία - AfD, το ξενοφοβικό κόμμα που έχει χαρακτηριστεί ως «εξτρεμιστικό» από τις αρχές, παραμένει ελαφρά πρώτο στις δημοσκοπήσεις.

Σύνταξη
Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου
Red Storm Bravo 27.09.25

Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Το σενάριο της άσκησης αφορά στρατιωτική σύγκρουση στη Βαλτική και περιλαμβάνει προσομοίωση επίθεσης με drones, κατασκοπευτικές ενέργειες και δολιοφθορά. Σφοδρές αντιδράσεις και διαμαρτυρία.

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση [βίντεο]
Τραγωδία 27.09.25

Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση στην Ινδία

Κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης ενός πολύ δημοφιλούς ηθοποιού και αρχηγού πολιτικού κόμματος στην Ινδία ποδοπατήθηκαν δεκάδες άτομα. Συνέχισε την ομιλία του ακόμα και μετά το δυστύχημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Στη Θεσσαλονίκη 28.09.25

Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που η γυναίκα κινούνταν πεζή - Της έγινε ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Σύνταξη
Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»
Financial Times 28.09.25

Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»

Ο διακεκριμένος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας Τζουλιάνο ντα Έμπολι δεν κρύβει τους έντονους φόβους του στους Financial Times για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν πλέον ανοιχτά οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξεφεύγοντας από το «μαντρί» του Νταβός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ
«Κακός» 28.09.25

Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Κρις Σάραντον αναφέρθηκε στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του και στάθηκε στο γεγονός ότι κάποτε θέλησε να παρατήσει την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας – Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη για Π. Ρούτσι
Ανασκόπηση 28.09.25

Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη από Μητσοτάκη για Ρούτσι - Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας

Με μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας και αναφορές στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση επιχειρεί να προσπεράσει την έλλειψη ουσίας

Σύνταξη
Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;

Τα κόμματα που βρίσκονται στο δεξιό πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη φαίνεται να ρέπουν προς αριστερές οικονομικές απόψεις, με απώτερο στόχο την μεγαλύτερη απήχηση στους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Τέμπη: «Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι – 14 ημέρα σε απεργία πείνας
Ελλάδα 28.09.25

«Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι - 14η ημέρα σε απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή και δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κάνοντας απεργία πείνας για 14η συνεχόμενη ημέρα

Σύνταξη
Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο απλό σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης, χαρίζοντας μια ακόμη μεγάλη επιτυχία στον ελληνικό αθλητισμό. - Δείτε την εκπληκτική κούρσα του.

Σύνταξη
«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;
Βίντεο 28.09.25

«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;

«Στην ταινία, ξεκουμπώθηκε το πέδιλό μου και προσπαθούσα να το κουμπώσω και με έψαχναν. Έγινε έξω φρενών η Ρένα και αυτή η σκηνή δεν γυρίστηκε ποτέ», είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Ιωαννίδου

Σύνταξη
Ο λόγος που ένας σκύλος μπορεί να βγάλει πρόωρα άσπρες τρίχες στη μουσούδα του
Ευαισθησίες 28.09.25

Οι άσπρες τρίχες στη μουσούδα ενός ενήλικα σκύλου τι μπορεί να φανερώνουν;

Ένας σκύλος που «ξεχειλίζει» από ζωντάνια και δεν… τον έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά οι πρώτες άσπρες τρίχες εμφανίζονται στο μουσουδάκι του χρειάζεται την προσοχή μας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Κλιματική κρίση: Ανοχύρωτη η Αττική σε ακραίες πλημμύρες τύπου Daniel μετά τις μεγάλες δασικές φωτιές
Κλιματική κρίση 28.09.25

Ανοχύρωτη η Αττική σε ακραία πλημμυρικά φαινόμενα μετά τις μεγάλες δασικές φωτιές, λένε οι ειδικοί

Επιβαρυντικός παράγων για πλημμύρες ότι «η Αττική έχει χάσει πολύ μεγάλο ποσοστό δασών» λέει ο καθηγητής Μιχάλης Διακάκης - Κακοκαιρίες όπως ο Daniel θα γίνουν συχνό φαινόμενο προβλέπει ο Συνολάκης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Η κούρσα της ζωής μου»: Ο «χρυσός» Ντούσκος αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες! (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

«Η κούρσα της ζωής μου»: Ο «χρυσός» Ντούσκος αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες! (vid)

Παγκόσμιος πρωταθλητής στέφθηκε στο απλό σκιφ της κωπηλασίας ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος λίγο μετά τον «χρυσό» τελικό, αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες.

Σύνταξη
Από το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην κορυφή του κόσμου το 2025: Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Ντούσκος
Κωπηλασία 28.09.25

Από το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην κορυφή του κόσμου το 2025: Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Ντούσκος

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σανγκάη και έφτασε τα έξι μετάλλια στη σπουδαία καριέρα του.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο
Ίντριγκα 28.09.25

Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι διαψεύδει δημοσιεύματα για τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο, μιλώντας για «καθαρή επινόηση» από κύκλους που επιδιώκουν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή τους.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης
Editorial 28.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης

Η κυβέρνηση εξευτελίζει (ξανά) τώρα και τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Κόσμος 28.09.25

Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο πρώην καθολικός ιερέας που συνελήφθη, κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ανηλίκων σε οικοτροφείο της περιοχής Κοτσαμπάμπα το 2007»

Σύνταξη
«Αυτός είναι ο ρόλος που προορίζει ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα»
Euroleague 28.09.25

«Αυτός είναι ο ρόλος που προορίζει ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα»

Ο Φρανκ Ντιλικίνα είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού και ο Γιώργος Μπαρτζώκας προετοιμάζεται για το πώς θα τον χρησιμοποιήσει – Η αποκάλυψη από το εξωτερικό για τον ρόλο του Γάλλου γκαρντ.

Σύνταξη
«Νοβοροσίσκ»: Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο – Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων
Κόσμος 28.09.25

Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο - Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων

Το ρωσικό υποβρύχιο Νοβοροσίσκ έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυραύλους Kalibr με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής, αλλά εκτιμάται ότι δεν φέρει τέτοιους πυραύλους κατά την παρούσα αποστολή στη Μεσόγειο

Σύνταξη
Πλατεία Βάθης: Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο – Απομακρύθηκαν άστεγοι που βρίσκονταν μέσα
Συναγερμός 28.09.25

Μεγάλη φωτιά σε ξενοδοχείο στην πλατεία Βάθης - Απομακρύθηκαν άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα (βίντεο)

Στην οδό Μάγερ στην πλατεία Βάθης έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής με 30 πυροσβέστες και δέκα οχήματα καθώς υπήρχε κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί

Σύνταξη
Νέες εκκαθαρίσεις και στο FBI – Εκτός υπηρεσίας πράκτορες που διαδήλωσαν υπέρ του Τζορτζ Φλόιντ
«Δίχως δικαιολογία» 28.09.25

Νέες εκκαθαρίσεις και στο FBI – Εκτός υπηρεσίας πράκτορες που διαδήλωσαν υπέρ του Τζορτζ Φλόιντ

Πράκτορες του FBI κατηγορούν ανοιχτά τον διευθυντή της υπηρεσίας ότι παρέβη ξανά τον νόμο, αγνοώντας συνταγματικά και νομικά δικαιώματα, αντί να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο