Ο Ρόμπινσον στο στόχαστρο της Ζαλγκίρις και της… Euroleague

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον είναι ένα από τα ονόματα που θα απασχολήσουν σοβαρά την αγορά της Euroleague το φετινό καλοκαίρι, με τον Ματέο Αντρεάνι να βάζει πλέον και τη Ζαλγκίρις στο κάδρο των ενδιαφερόμενων ομάδων για τον Αμερικανό γκαρντ της Παρί.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε πως η ομάδα του Κάουνας εξέφρασε ενδιαφέρον για τον Ρόμπινσον, σε μια εξέλιξη που μόνο τυχαία δεν είναι, αν αναλογιστεί κανείς τη σεζόν που κάνει με την Παρί και το πώς έχουν ανέβει οι «μετοχές» του μέσα στη χρονιά.

Ο Ρόμπινσον πήγε στην Παρί το περασμένο καλοκαίρι ως ο παίκτης που θα έπρεπε να καλύψει το κενό του Τι Τζέι Σορτς στη θέση του πόιντ γκαρντ, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2026, και στη διάρκεια της φετινής σεζόν όχι μόνο στάθηκε στο επίπεδο της Euroleague, αλλά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ουσιαστικές λύσεις της γαλλικής ομάδας στην περιφέρεια.

Ο Ρόμπινσον έρχεται από πολύ δυνατό φινάλε στη regular season, με την Euroleague να τον αναδεικνύει MVP της 37ης αγωνιστικής μετά την εμφάνισή του απέναντι στη Μακάμπι. Αυτό, προφανώς, ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του λίγο πριν ανοίξει επίσημα η καλοκαιρινή αγορά.

Η κρούση της Ζαλγκίρις και ο Ολυμπιακός

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό λοιπόν, ο Αμερικανός γκαρντ έχει ήδη «ενοχληθεί» από τη Ζαλγκίρις, που όλα δείχνουν ότι χάνει τον Φρανσίσκο το καλοκαίρι, αφού το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και θέλει από τώρα να «δουλέψει» την περίπτωση του Ρόμπινσον για να τον κλείσει και να μην μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων, αφού πρόκειται για παίκτη που ήδη απασχολεί πολλές ομάδες.

Το όνομα του Ρόμπινσον έχει εμπλακεί και με τον Ολυμπιακό μεσούσης της σεζόν, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι επίσημο, ή κάποια κρούση, μιας και πρόκειται για έναν παίκτη που δεν είναι ακριβώς στα χαρακτηριστικά των Πειραιωτών, αν και έχει τεράστιο επιθετικό ταλέντο. Ο Ολυμπιακός εξάλλου φαίνεται να ψάχνει περισσότερο έναν παίκτη σαν τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ παρά σαν τον Ρόμπινσον.

Ο Ρόμπινσον πάντως μοιάζει δεδομένο πως θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από την Παρί, η Ζαλγκίρις τον θέλει πολύ, ενώ είναι σίγουρο πως θα ψαχτούν κι άλλες ομάδες, μεταξύ των οποίων θα μπορούσε να είναι κι ο Ολυμπιακός υπό προϋποθέσεις, αρκεί να προλάβει και να μην κλείσει άλλου, αφού φέρεται να έχει μιλήσει με την πλευρά του τουλάχιστον 4-5 ομάδες ακόμη.