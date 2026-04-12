Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Go Fun 12 Απριλίου 2026, 21:40

Το blokecore πάει Μουντιάλ – Πώς η ποδοσφαιρική φανέλα πέρασε από το γήπεδο στις ντουλάπες

Οι παίκτες ετοιμάζονται να ιδρώσουν τη φανέλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 όπου τα πάντα θα θυμίζουν παρελθόν

Λουκάς Καρνής
Τι είναι η ποδοσφαιρική φανέλα; Σύμβολο, φετίχ, στιλ, όλα τα παραπάνω; Η απάντηση είναι «τα πάντα».

Τις επόμενες μέρες, κάτι ασυνήθιστο θα συμβεί στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Σχεδόν 40 επαγγελματικοί σύλλογοι στις δύο πρώτες κατηγορίες της La Liga θα βγουν στο γήπεδο φορώντας ρετρό στολές εμπνευσμένες από τις αντίστοιχες ιστορίες τους.

Οι εμφανίσεις παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Εβδομάδα Μόδας της Μαδρίτης και αποτελούν μέρος μιας καμπάνιας που γιορτάζει την αγάπη της χώρας για το άθλημα. Είναι ένα ταιριαστό προοίμιο σημειώνει ο Στιβ Σόλτερ στο CNN International.

Δέκα εβδομάδες αργότερα, το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό – 48 ομάδες, 104 αγώνες, η πιο μεγάλη φιέστα που αποθέωνει το άθλημα θα έχουν τα βλέμματα όλων επάνω τους.

Πολλοί παίκτες θα φορούν νοσταλγικό εξοπλισμό: Η Adidas παρουσίασε πρόσφατα νέες εμφανίσεις εκτός έδρας που αγκαλιάζουν μια «αισθητική της δεκαετίας του ’90» αλλά σχεδιασμένες με έναν «μοντέρνο, σύγχρονο τρόπο». Θα φέρουν επίσης το διάσημο μοτίβο τριφυλλιού της μάρκας – για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Πλέον το παρελθόν δεν συλλέγεται. Φοριέται, ξαναφτιάχνεται και επαναπροσδιορίζεται.

Για να καταλάβετε πώς έφτασε το ποδόσφαιρο εδώ, πρέπει να πάτε πιο πίσω από το αναμενόμενο. «Οι κανονικές φανέλες-αντίγραφα οπαδών δεν ήταν ευρέως διαθέσιμες μέχρι τη δεκαετία του 1970», δήλωσε ο Άλεξ Άιρλαντ, συγγραφέας του βιβλίου «Pretty Poly: Η ιστορία της ποδοσφαιρικής φανέλας». «Μόνο τη δεκαετία του ’90 έγιναν ευρύτερα αποδεκτές ως εμφάνιση για να πηγαίνει κανείς στην παμπ για ποτό με τους φίλους του».

Η εκτός έδρας φανέλα της Αγγλίας της Umbro για το Euro 96 σίγουρα πρωτοστάτησε σε αυτή τη μετάβαση από τη στολή στην καθημερινή χρήση.

Η δίχρωμη μπλε ριγέ φανέλα σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται με τζιν – μια πρώιμη παραδοχή ότι η ζωή της εκτεινόταν πέρα ​​από το γήπεδο. Η τεχνολογία έκανε τα υπόλοιπα.

Οι εξελίξεις στην εκτύπωση υφασμάτων επέτρεψαν στους σχεδιαστές να ενσωματώσουν σύνθετα γραφικά απευθείας στο υλικό, μετατρέποντας τις φανέλες σε κινούμενους καμβάδες. Το αποτέλεσμα ήταν η πιο οπτικά ευρηματική δεκαετία στην ενδυματολογική ιστορία του αθλήματος.

«Όλοι θυμούνται το πρώτο τους Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Σαμ Χάντι, Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαίρου στην Adidas. «Αυτές οι εμφανίσεις ενσωματώνονται στις δομές της μνήμης μας. Όταν μια μάρκα παίρνει ρίσκα στο σχεδιασμό και το ενσωματώνει με μια αξιοπρεπή πορεία για την ομάδα, έχεις την ευκαιρία να δημιουργήσεις κάτι που θα αφήσει αποτύπωμα στην οπτική επικοινωνία».

Αν και στο παρελθόν οι φανέλες ως αντικείμενα και κομμάτια της γκαρνταρόμπας ήταν στο περιθώριο — διακινούνταν μέσω υπαίθριων αγορών και των πρώιμων eBay — τις τελευταίες δύο δεκαετίες, είναι συλλεκτικά αντικείμενα και πάθος.

Αφοσιωμένες πλατφόρμες — Classic Football Shirts, Cult Kits, Vintage Football Shirts, Saturdays Football και άλλες — μετέτρεψαν ένα άτυπο δίκτυο σε μια κλιμακωτή, αξιόπιστη, παγκόσμια αγορά. Ιδρυμένες από οπαδούς που δεν μπορούσαν να βρουν τις φανέλες που ήθελαν, δημιούργησαν αυτό που χρειάζονταν, εξελίσσοντας τα έργα πάθους σε επικερδείς επιχειρήσεις.

Ο Nτέιβιντ Τζόουνς, συνιδρυτής της Cult Kits, περιγράφει μια βάση αγοραστών που έχει μεταμορφωθεί. «Το εβδομήντα τοις εκατό αγοράζουν από νοσταλγία — τους παίκτες που προσποιηθήκατε ότι ήσασταν μεγαλώνοντας. Οι υπόλοιποι έχουν ανακαλύψει τις ποδοσφαιρικές φανέλες με μια έννοια της μόδας».

Η φανέλα της Γερμανίας από το 1990 ή η μπλε εμφάνιση της Αγγλίας από την ίδια χρονιά, που συνδέθηκε άρρηκτα με την ποπ κουλτούρα της εποχής, παραμένουν μέχρι σήμερα τα «άγια δισκοπότηρα» για τους συλλέκτες, με τις τιμές τους να εκτοξεύονται σε δυσθεώρητα ύψη.

Το φαινόμενο της «ιστορικής νοσταλγίας» εξηγεί γιατί νέοι που δεν είχαν καν γεννηθεί το 1994 ή το 1998 επιδεικνύουν τέτοιο πάθος για τις φανέλες εκείνης της περιόδου.

Ο ψυχολόγος Κλέι Ρούτλετζ αναφέρει ότι το 68% των ενηλίκων της Γενιάς Z λατρεύει να μάθει για τους καιρούς που δεν έζησε. «Είναι ο ίδιος λόγος που βλέπουμε 100 διαφορετικές ταινίες της Marvel», εξηγεί ο Άιρλαντ, «έχεις άμεση σύνδεση και οικειότητα, χωρίς να χρειάζεται να αναρωτηθείς αν σου αρέσει».

Με τη συνδρομή του YouTube και των άλλων social media μια γενιά που δεν έζησε το Μουντιάλ της Γαλλίας το ’98 μπορεί να περάσει ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο «μέσα» σε αυτό, αποκτώντας γνήσιους συναισθηματικούς δεσμούς με memorabilia του παρελθόντος.

Ο πολιτιστικός κριτικός Σάιμον Ρέινολντς μιλάει για «Retromania» — μια κατάσταση αχρονικότητας όπου το 1994 και το 2026 υπάρχουν ταυτόχρονα στην ίδια οθόνη. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το αποδεικνύει. Κάθε τουρνουά είναι ένας σφραγισμένος, επαναλαμβανόμενος κόσμος — ένας μήνας ποδοσφαίρου παγωμένος στο χρόνο που προσκαλεί νέους και παλιούς να ζήσουν τον ενθουσιασμό των σκοτ.

Παράλληλα η τάση blokecore έχει καθιερώσει τις υπερμεγέθεις φανέλες σε κυρίαρχα κομμάτια της street κουλτούρας που απολαμβάνουν φίλαθλοι αλλά και celebs.

Από την Ντούα Λίπα, φανατική οπαδός της Άρσεναλ, που φωτογραφίζεται με τη φανέλα της Βραζιλίας μέχρι τον Tιμοτέ Σαλαμέ που έκανε εμφάνιση φορώντας την εκτυφλωτικά πράσινη εμφάνιση του Μεξικού από το 1994, οι σταρ φορούν πλέον vintage φανέλες ως γνήσιες στιλιστικές δηλώσεις.

«Ο Σαλαμέ είναι ίνδαλμα», υποστηρίζει ο Τζόουνς  του Cult Kits. «Αγαπά πραγματικά το ποδόσφαιρο και αυτό εισπράττεται διαφορετικά από το κοινό».

Καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο επιστρέφει στη Βόρεια Αμερική, το διακύβευμα είναι μεγαλύτερο από ποτέ.

Το ποδόσφαιρο έχει πλέον ξεπεράσει το μπέιζμπολ σε δημοτικότητα στις ΗΠΑ, και οι νέες εμφανίσεις που σχεδίασε η Nike για την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών αντικατοπτρίζουν αυτή τη νέα δυναμική.

Ο Σαμ Χάντι, Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαίρου της Adidas, τονίζει τη σημασία της επαναφοράς του λογοτύπου «trefoil» μετά από τρεις δεκαετίες. «Προσπαθούμε να παντρέψουμε παρελθόν και μέλλον, να υπάρχουν ταυτόχρονα».

«Αυτή είναι μια καθοριστική εποχή για την ποδοσφαιρική κουλτούρα και η φανέλα είναι ίσως η πιο ξεκάθαρη έκφρασή της» προσθέτει.

Το τριφύλλι της Adidas — που εμφανίστηκε τελευταία φορά σε φανέλα Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1990 — εμφανίστηκε πρόσφατα σε φανέλες ειδικής έκδοσης και τώρα, σε 25 εμφανίσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για τους παίκτες, η εμφάνιση είναι κάτι παραπάνω από στολή. Ο μέσος της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Tάιλερ Άνταμς, είναι ξεκάθαρος.

«Θέλω να έχω εκείνη τη φανέλα που θα κοιτάς πίσω σε 30 χρόνια και θα λες: αυτή είναι ακόμα η καλύτερη».

Αυτό το καλοκαίρι, η retromania θα σκοράρει απανωτά γκολ στο γρασίδι. Στις κερκίδες του Μουντιάλ θα συνυπάρχουν αυθεντικές φανέλες από το 1994, επανεκδόσεις και οι ολοκαίνουργιες εμφανίσεις του 2026.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μια κρυφή γραμμή κειμένου στο εσωτερικό του γιακά της φανέλας του Βελγίου: «Ceci n’est pas un maillot» (Αυτό δεν είναι μια φανέλα). Πράγματι, δεν είναι πια μόνο μια φανέλα.

Αγορές: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και εταιρικά αποτελέσματα

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Τραμπ: Όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά – Το βλέμμα στο Ορμούζ

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα
Η νύχτα της Ανάστασης αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για μια σπάνια και τρυφερή δημόσια ματιά στην οικογενειακή ευτυχία της Ελένης Ράντου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θεωρεί παράξενη υπόθεση το «Twilight»
«Υπήρχε ρεαλισμός, κάτι που είναι παράξενο για μια ταινία που αφορά έναν ρομαντικό δεσμό με βρικόλακα», δήλωσε πρόσφατα ο Ρόμπερτ Πάτινσον, αναφερόμενος στο «Twilight».

Ευτυχώς, η Τζένα Ορτέγκα δεν έγινε τελικά πρόεδρος των ΗΠΑ
Πολλά παιδιά θαυμάζουν πολιτικές προσωπικότητες, τις οποίες ο Τύπος συχνά παρουσιάζει ως γοητευτικές, ανεξάρτητα από την πολιτική τους. Ανάμεσα σε αυτούς τους νέους, ήταν κάποτε και η Τζένα Ορτέγκα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάλλος αθλητής του παρκούρ γίνεται viral με τρομακτικά άλματα σε ταράτσες της Αθήνας

Ο 24χρονος Γάλλος αθλητής του παρκούρ ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο κόβοντας την ανάσα τον θαυμαστών του για την επικινδυνότητα των αλμάτων που κάνει στα πιο απίθανα μέρη.

Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ
Στις δύο θητείες του Τραμπ, ξένοι αξιωματούχοι τον έχουν προσβάλει, τον έχουν τρολάει, έχουν διαφωνήσει μαζί του σε ζωντανή μετάδοση και έχουν πιαστεί από ανοιχτό μικρόφωνο να τον κουτσομπολεύουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Λίβανος εργάζεται για να επιτύχει «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός του»
«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε την ισραηλινή αποχώρηση από το σύνολο του εδάφους μας», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ενώ ο ισραηλινός ομόλογός του μετέβη στα νότια της χώρας.

Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη της Χάποελ επί της Μακάμπι. Τι περιμένουν την 38η και τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Από 6οι έως 9οι οι πράσινοι.

Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ 1-2: Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League το «κίτρινο υποβρύχιο»
Η Βιγιαρεάλ έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, επικρατώντας 2-1 για την 31η αγωνιστική της La Liga και κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παραμονή στην πρώτη τετράδα.

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Νικόλαος Κώτσης
Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ
Η εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ έφερε αναστεναγμούς ανακούφισης στις Βρυξέλλες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που επισημαίνουν τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό του νικητή των ουγγρικών εκλογών.

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τις προβλέψεις για το 2026. Υποχωρεί επί τα χείρω η πρόβλεψη για ανάπτυξη, σε ανοδική τροχιά ο πληθωρισμός. Αλλεπάλληλες συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου.

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου σε λοταρία των 100 ευρώ – Ο εγγονός, το πείραμα και το γιατί
Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

Λουκάς Καρνής
Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις που έκανε προέτρεψε τα παιδιά να επικοινωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους γονείς τους, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν το έκανε όσο θα ήθελε τον τελευταίο καιρό.

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Κόμο – Ίντερ
LIVE: Κόμο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Ίντερ για την 32η αγωνιστική της Serie A.

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν
Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά εναντίον του Ισραήλ, όπως με τις επιχειρήσεις σε Λιβύη και Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα
Το Πάσχα για τους περισσότερους σημαίνει σούβλα, οικογενειακά τραπέζια και ανάπαυλα. Ενώ η πλειονότητα απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης για χιλιάδες εργαζόμενους η λέξη ανάπαυλα δεν υπάρχει.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

