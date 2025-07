Μυθική συμφωνία για τη Μάντσεστερ Σίτι: Υπέγραψε το πιο ακριβό deal φανέλας στην ιστορία του ποδοσφαίρου (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι υπέγραψε ιστορικό deal με την Puma, αφού η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, «έκλεισε» χρυσή χορηγία με το brand ύψους 1,18 δισεκατομμυρίων ευρώ για την εμφάνιση της ομάδας.

Η εν λόγω χορηγία αποτελεί το πιο ακριβό deal όλων των εποχών, αναφορικά με τις συμφωνίες που έχουν γίνει για φανέλα μίας ομάδας.

