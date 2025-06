Διέλυσε τη Γιουβέντους και πήρε την πρωτιά η Μάντσεστερ Σίτι (2-5)

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 5-2 της Γιουβέντους στο Ορλάντο και πέρασε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων ως πρώτη από τον όμιλο καθώς συγκέντρωσε εννέα βαθμούς έναντι έξι της «Γηραιάς Κυρίας».

Στο δεύτερο ματς του ομίλου η Η Αλ Αΐν νίκησε με 2-1 την Ουιντάντ και πήρε την πρώτη της νίκη στο τουρνουά της FIFA, που όμως δεν ήταν αρκετή για να της δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Στο μεγάλο ματς της βραδιάς το σκορ άνοιξε στο 9ο λεπτό ο Ντοκού, μετά από πάσα του Άιτ Νούρι, με τον Κουπμάινερς να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 11ο λεπτό δείχνοντας πως θα υπήρχε ντέρμπι. Κάτι που δεν ίσχυσε τελικά…

Η Σίτι έκανε το 2-1 με αυτογκόλ του Καλουλού στο 26′, σε μία φάση που οι παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα στάθηκαν αρκετά τυχεροί.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «πολίτες» έκαναν το 3-1 με γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στο 52′, έπειτα από ασίστ του Νούνιες.

Η Σίτι όμως δεν σταμάτησε εκεί και βρήκε και για τέταρτη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Φιλ Φόντεν να κάνει το 4-1 στο 69ο λεπτό της συνάντησης.



Ο Σαβινιο έκανε το 5-1 στο 75′ για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.



Στο τέλος, ο Βλάχοβιτς απλώς μείωσε σε 5-2 στο 84’ για την Γιουβέντους.

