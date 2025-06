Γιουβέντους – Γουιντάντ Καζαμπλάνκα 4-1: Ο Γιλντίζ την έστειλε στους «16» (vids)

Με τον Κενάν Γιλντίζ να πετυχαίνει δύο γκολ και να έχει συμμετοχή σε ένα ακόμα, η Γιουβέντους επικράτησε με 4-1 της Γουιντάντ του Μαρόκο και με έξι βαθμούς ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Η «Κυρία» άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, όταν ο Μπουτούιγ έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του έπειτα από ωραία ενέργεια και γύρισμα του Γιλντίζ.

Ο Τούρκος ήταν αυτός που έκανε το 2-0 στο 16′ με δυνατό σουτ από ασίστ του Καμπιάσο.

Η Γουιντάντ αντέδρασε και από κάθετη του Νόρντιν Άμραμπατ μείωσε σε 2-1 με ωραίο τελείωμα του Λορτς στο 25′.

Απο ασίστ του Κόλο Μουανί όμως ο Γιλντίζ έκανε το 3-1 στο 69′ με τρομερή προσπάθεια.

Στις καθυστερήσεις ο Βλάχοβιτς διαμόρφωσε το 4-1 με πέναλτι.

Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Σαβόνα, Καλούλου, Κέλι, ΜακΚένι (46′ Κοπμάινερς), Τουράμ, Κόστα (73′ Γκονζάλες), Καμπιάσο, Κονσεϊσάο (73′ Λοκατέλι), Γιλντίζ (85′ Γκάτι), Κόλο Μουανί (73′ Βλάχοβιτς).

Γουιντάντ Καζαμπλάνκα: Μπεναμπίντ, Μπουτούιγ (78′ Χαρκάς), Μέγιερς (46′ Μουαλιμού), Φερέιρα, Μουφίντ, Μουφί (87′ Αζίζ Κι), Μουμπαρίκ, Ζεμραουί (78′ Μαϊλούλα), Λορτς, Άμραμπατ, Ομπένγκ (46′ Αλ-Σομά).

Η βαθμολογία:

Γιουβέντους 6 βαθμοί (2 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 3 βαθμοί (1 αγώνας)

Γουιντάντ 0 βαθμοί (2 αγώνες)

Αλ-Αϊν 0 βαθμοί (1 αγώνας)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Γιουβέντους – Γουιντάντ 4-1

23/06, 04:00 Μάντσεστερ Σίτι – Αλ Αϊν

Η επόμενη αγωνιστική:

Γουιντάντ – Αλ Αϊν

Γιουβέντους – Μάντσεστερ Σίτι