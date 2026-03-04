Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990

Γυρίζουμε τον χρόνο στο μακρινό 1990 και πιο συγκεκριμένα στο καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, με την Μαντόνα να σαρώνει στην περιοδεία της με τίτλο Blond Ambition Tour.

Η Αμερικανίδα pop star βρίσκονταν στο απόγειο της δόξας της και στις 29 Ιουλίου εκείνου του χρόνου δίνει συναυλία στο Μπαλαΐδος, την έδρα της Θέλτα, μπροστά σε 20.000 θαμαστές της.

Η Μαντόνα εμφανίζεται στην σκηνή φορώντας την φανέλα της ισπανικής ομάδας και γίνεται δεκτή με ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό, καθώς με αυτή την κίνηση θέλησε να τιμήσει την πόλη και το γήπεδο που την φιλοξένησε.

Σήμερα, 36 χρόνια μετά, η διοίκηση του ισπανικού συλλόγου εξέφρασε την επιθυμία ν’ αποκτήσει την φανέλα που φόρεσε η Μαντόνα στην συναυλία του 1990.

Ο πρόεδρος μάλιστα του ισπανικού συλλόγου, έστειλε επιστολή στην Αμερικανίδα σούπερ σταρ, ζητώντας από την Μαντόνα να δώσει στην Θέλτα εκείνη την φανέλα, ώστε να γίνει κι ένα event πριν από τον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης στις 8 Μαρτίου.

LaLiga club write letter to pop legend Madonna asking her to return shirt https://t.co/csoVsjTi99 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 4, 2026

Η επιστολή του προέδρου της Θέλτα στάλθηκε στους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί η δημοφιλής τραγουδίστρια, αλλά ακόμα δεν έχει δοθεί κάποια απάντηση από την Μαντόνα, στο σχετικό αίτημα της ισπανικής ομάδας.

Πολλοί μάλιστα θεωρούν ότι θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη να έχει ακόμα στην κατοχή της η Μαντόνα την φανέλα της Θέλτα που φόρεσε σ’ εκείνη την συναυλία, αλλά οι διοικούντες την ομάδα του Βίγκο δεν είχαν τίποτα να χάσουν.

Έστειλαν την επιστολή στην διάσημη pop star ελπίζοντας πως μπορεί να σταθούν τυχεροί, αν και μέχρι στιγμής το ότι δεν έχουν καμιά απάντηση από την πλευρά της Μαντόνα, δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικό.

«Θα περιμένουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς στείλαμε την επιστολή κι ελπίζουμε σε μια απάντηση. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουμε κάποιο νέο» ανέφεραν χαρακτηριστικά από την διοίκηση του ισπανικού συλλόγου.

Θα πρέπει πάντως εδώ να σημειωθεί πως οι οπαδοί του συλλόγου έδειξαν ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα και πολλοί μάλιστα επικοινώνησαν με τα γραφεία της Θέλτα, περιμένοντας να μάθουν νέα.