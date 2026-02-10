Στο Λονδίνο παρακολουθώντας… ποδοσφαιρικούς αγώνες πέρασε το Σαββατοκύριακο η Μαντόνα. Κι αν σε κάποιους ξενίζει η επιλογή της 67χρονης σταρ της ποπ να παρακολουθεί soccer (το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δηλαδή και όχι το ράγκμπι που είναι το αμερικάνικο) είχε σοβαρό λόγο. Ο λόγος αυτός δεν ήταν άλλος από τις κόρες της που αγωνίζονται στην ακαδημία της Τότεναμ!

Ο λόγος για τις δίδυμες Στέλλα και Εστέρ που αγαπούν το ποδόσφαιρο και αποτελούν μέλη της ομάδας U14 της γνωστής αγγλικής ομάδας.

Έτσι η Μαντόνα πήρε κανονικά θέση στις κερκίδες από όπου και παρακολούθησε τον αγώνα της Τότεναμ με την Τσέλσι, φέρνοντας γούρι, καθώς τα «σπιρούνια» επικράτησαν των «μπλε» με το ευρύ 5-0.

Madonna went from her daughters’ youth Spurs game yesterday to the Spurs WSL game vs. Chelsea today ⭐ pic.twitter.com/PdrDcL4Lec — The Women’s Game (@WomensGameMIB) February 8, 2026

Κοινοποιώντας φωτογραφίες των διδύμων να παίζουν ποδόσφαιρο κάτω από τον ζοφερό ουρανό του Λονδίνου, η βασίλισσα της ποπ έγραψε στο Instagram: «Θα πληρώσω τον Θεό για λίγη ηλιοφάνεια!», ενώ πρόσθεσε «…εμπρός Στέλλα και Εστέρ, οι Χότσπερς κερδίζουν!!! 5-0».

Την επόμενη μέρα, η «βασίλισσα της ποπ» επέστρεψε μαζί με τις κόρες της και τον 29στο στάδιο της Τότεναμ για να παρακολουθήσουν αυτή τη φορά μαζί τον αγώνα της γυναικείας ομάδας κόντρα στην αντίστοιχη της Τσέλσι. Αυτή τη φορά η Μαντόνα και τα δύο νεαρά κορίτσια που ήταν ντυμένες με φανέλα της Τότεναμ, έγιναν μάρτυρες της ήττας της γηπεδούχου ομάδας με 2-0.

Madonna in the house to watch Spurs Women play Chelsea at Tottenham Hotspur Stadium 🎶 She recently watched her daughters play in the Spurs Academy ⚽ pic.twitter.com/5bnXLfNrgU — B/R Football (@brfootball) February 8, 2026

Στο ταξίδι στο Λονδίνο τη Μαντόνα συνόδευε ο 29χρονο, Τζαμαϊκανό σύντροφό της Ακίμ Μόρις, έναν επίσης λάτρη του ποδοσφαίρου έστω και σε ερασιτεχνικό επίπεδο, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε αμερικανικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της NY Renegades FC.

Η 67χρονη μοιράζεται επίσης τακτικά φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από γήπεδα ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως από τα παιχνίδια στα οποία έχουν αγωνιστεί οι Στέλλα και η Έστερ.

Η Μαντόνα η οποία έχει συνολικά έξι παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των διδύμων που υιοθετήθηκαν από το Μαλάουι το 2017, έχει παρακολουθήσει και στο παρελθόν ποδοσφαιρικούς αγώνες στο Λονδίνο.

I just had a really overwhelming moment in the tunnel at Tottenham, where I’m getting in the zone thinking about my post-match questions… Look up and see only bloody Madonna walking towards me. Whaaaaaaat on earth pic.twitter.com/53iJaEuWIM — Betty Glover (@BettyGlover_) February 8, 2026

Να αναφέρουμε πως η 67χρονη σταρ είχε επίσης μετακομίσει στη Λισαβόνα το 2017 για να υποστηρίξει τον γιο της Ντέιβιντ Μπάντα ο οποίος ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής. Ο Ντέιβιντ εντάχθηκε στην ακαδημία της Μπενφίκα σε ηλικία 12 ετών, αλλά δεν κατάφερε να εξελιχθεί σε επαγγελματία παίκτη και πλέον έχει γίνει μουσικοσυνθέτης.

Όπως κάνει τώρα με τις δίδυμες κόρες της, η δημιουργός της επιτυχίας «Like A Virgin», υποστήριζε και τότε ένθερμα τον γιο της καθώς προσπαθούσε να τα καταφέρει στο ποδόσφαιρο, δημοσιεύοντας τακτικά βίντεο στο διαδίκτυο όπου τον επευφημούσε από την άκρη του γηπέδου.

Πιστεύεται ότι η Μαντόνα άρχισε να παρακολουθεί ποδοσφαιρικούς αγώνες στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήταν παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, έναν φανατικό οπαδό της Τσέλσι.