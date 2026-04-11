Το απίθανο, σχεδόν άγνωστο, χαρτονόμισμα των 2 δολαρίων στις ΗΠΑ
Κόσμος 11 Απριλίου 2026, 22:40

Μύθοι, παρεξηγήσεις και μια αίσθηση σπανιότητας στις ΗΠΑ για το χαρτονόμισμα των 2 δολαρίων

Μύθοι, παρεξηγήσεις και μια αίσθηση σπανιότητας στις ΗΠΑ για το χαρτονόμισμα των 2 δολαρίων

ΚείμενοΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Το χαρτονόμισμα των 2 δολαρίων στις ΗΠΑ αποτελεί μία από τις πιο ασυνήθιστες ονομαστικές αξίες του αμερικανικού νομίσματος, περιβαλλόμενο από μύθους, παρεξηγήσεις και μια αίσθηση σπανιότητας. Παρότι δεν καταργήθηκε ποτέ, η περιορισμένη κυκλοφορία του το έχει κάνει να φαίνεται σχεδόν εξωτικό. Μια καθοριστική στιγμή στη σύγχρονη ιστορία του ήταν η επανεισαγωγή του στις 13 Απριλίου του 1976, μια κίνηση που συνδύαζε πρακτικούς λόγους με έναν ισχυρό συμβολισμό.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τύπωσε εκατοντάδες εκατομμύρια χαρτονομίσματα των 2 δολαρίων το 2025, ωστόσο, οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι δεν εκδίδονται πλέον.

Μύθος στις ΗΠΑ το χαρτονόμισμα των 2 δολαρίων

Το χαρτονόμισμα των 2 δολαρίων εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1862 ως «Legal Tender Note» με την απεικόνιση του Αλεξάντερ Χάμιλτον, ενώ το 1869 επανασχεδιάστηκε ώστε να φέρει τον Τόμας Τζέφερσον, ο οποίος παραμένει μέχρι σήμερα στην εμπρόσθια όψη. Το Μοντιτσέλο, η κατοικία του Τόμας Τζέφερσον στη Βιρτζίνια, απεικονίστηκε για πρώτη φορά ως βινιέτα στο πίσω μέρος του αμερικανικού χαρτονομίσματος των 2 δολαρίων του 1928.

Παρά τη μακρά του ιστορία, το χαρτονόμισμα δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ ευρέως, όπως μας πληροφορεί το Γραφείο Χαρακτικής και Τυπογραφίας των ΗΠΑ (U.S. Bureau of Engraving and Printing). Μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα είχε αποκτήσει τη φήμη ότι φέρνει γρουσουζιά ή ότι είναι άβολο στη χρήση, με αποτέλεσμα επιχειρήσεις και καταναλωτές να το αποφεύγουν. Έτσι, η παραγωγή του γινόταν σποραδικά και σταδιακά εξαφανίστηκε από την καθημερινή κυκλοφορία.

Το Μοντιτσέλο, η κατοικία του Τόμας Τζέφερσον στη Βιρτζίνια, στο πίσω μέρος του χαρτονομίσματος των 2 δολαρίων του 1928

Η επανεισαγωγή του το 1976 εντάχθηκε σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για τον εορτασμό της Διακοσιοστής Επετείου της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Αντί να δημιουργηθεί ένα εντελώς νέο χαρτονόμισμα, αποφασίστηκε η αναβίωση του τραπεζογραμματίου των 2 δολαρίων με μια νέα πίσω όψη που θα είχε επετειακό χαρακτήρα.

Ο νέος σχεδιασμός απεικόνιζε τον πίνακα «Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας» του Τζον Τράμπουλ, που παρουσιάζει την παράδοση του σχεδίου της Διακήρυξης  στο Κογκρέσο. Ο αρχικός πίνακας του Τράμπουλ απεικόνιζε 47 άτομα, εκ των οποίων τα 42 υπέγραψαν τη Διακήρυξη (συνολικά 56). Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου χώρου στο χαρτονόμισμα, πέντε από τους 47 άνδρες στον πίνακα δεν συμπεριλήφθηκαν στην γκραβούρα. Η εικόνα αυτή αντικατέστησε το προηγούμενο σχέδιο του Monticello, της κατοικίας του Τζέφερσον στη Βιρτζίνια. Παράλληλα, το νέο χαρτονόμισμα εκδόθηκε ως Federal Reserve Note, εναρμονισμένο με τα υπόλοιπα σύγχρονα χαρτονομίσματα.

Η απαξίωση

Πέρα από τον συμβολισμό, υπήρχαν και πρακτικοί λόγοι για την επανεισαγωγή του. Οι αρχές πίστευαν ότι η ευρύτερη χρήση του θα μπορούσε να μειώσει το κόστος εκτύπωσης. Ένα χαρτονόμισμα των 2 δολαρίων θα μπορούσε να αντικαταστήσει δύο των 1 δολαρίου, οδηγώντας σε εξοικονόμηση πόρων σε βάθος χρόνου. Το Γραφείο Χάραξης και Εκτύπωσης και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα ήλπιζαν ότι η επετειακή του μορφή θα ενθάρρυνε το κοινό να το χρησιμοποιήσει.

Στις 13 Απριλίου 1976 -ημέρα γενεθλίων του Τόμας Τζέφερσον- τα νέα χαρτονομίσματα τέθηκαν επίσημα σε κυκλοφορία. Η κυκλοφορία τους συνοδεύτηκε από καμπάνια που ενθάρρυνε τους πολίτες να τα χρησιμοποιήσουν. Πολλές τράπεζες τα προσέφεραν στους πελάτες τους, ενώ αρκετοί έσπευσαν να αποκτήσουν αχρησιμοποίητα κομμάτια ως αναμνηστικά.

Ωστόσο, η επανεισαγωγή δεν πέτυχε τον στόχο της. Αντί να κυκλοφορήσουν ευρέως, πολλά από τα νέα χαρτονομίσματα φυλάχθηκαν ως συλλεκτικά αντικείμενα. Η σύνδεσή τους με τη Διακοσιοστή Επέτειο οδήγησε πολλούς να πιστέψουν ότι θα αποκτήσουν αξία στο μέλλον, με αποτέλεσμα να τα αποθηκεύσουν αντί να τα χρησιμοποιήσουν. Αυτή η συμπεριφορά ενίσχυσε περαιτέρω τη σπανιότητά τους στην καθημερινή αγορά.

Οι πολιτισμικές αντιλήψεις έπαιξαν επίσης σημαντικό ρόλο. Οι παλιές δεισιδαιμονίες γύρω από το χαρτονόμισμα των 2 δολαρίων—όπως η σύνδεσή του με τη γρουσουζιά ή τον τζόγο—συνέχισαν να αποθαρρύνουν τη χρήση του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιχειρήσεις δεν ήταν εξοικειωμένες με αυτό και δίσταζαν να το δεχτούν, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία του.

Σήμερα, το χαρτονόμισμα των 2 δολαρίων εξακολουθεί να εκδίδεται, αν και σε μικρότερες ποσότητες σε σχέση με άλλα. Παραμένει νόμιμο χρήμα και μπορεί να αποκτηθεί μέσω τραπεζών, ωστόσο σπάνια εμφανίζεται σε καθημερινές συναλλαγές. Παραδόξως, η αίσθηση σπανιότητάς του έχει ενισχύσει τη γοητεία του ως συλλεκτικού αντικειμένου ή δώρου.

Η επανεισαγωγή του το 1976 αναδεικνύει τη σύνθετη σχέση ανάμεσα στον σχεδιασμό του χρήματος, την αντίληψη του κοινού και την οικονομική συμπεριφορά. Ενώ οι αρχές επιδίωξαν να προωθήσουν την αποδοτικότητα και να τιμήσουν την ιστορία, το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντέδρασαν. Αντί να γίνει εργαλείο καθημερινής χρήσης, το χαρτονόμισμα των 2 δολαρίων εξελίχθηκε σε μια πολιτισμική ιδιαιτερότητα—ένα διαχρονικό σύμβολο της αμερικανικής ιστορίας αλλά και των ιδιορρυθμιών της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Πηγή: ΟΤ

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
Κόσμος 11.04.26

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Κόσμος 11.04.26

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ

Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης
Κόσμος 11.04.26

ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές

Σύνταξη
Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια
Κόσμος 11.04.26

Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Δεύτερος νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια στην Κύπρο με τις έρευνες να συνεχίζονται και την αγωνία να κορυφώνεται για πιθανούς εγκλωβισμένους

Σύνταξη
Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media
Προσαρμοστικότητα 11.04.26

Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media

Οι ΗΠΑ πληρώνουν το τίμημα από την συνήθεια του Ντόναλντ Τραμπ να σκοτώνει μέσω social media την αξιοπρεπή διπλωματική επικοινωνία σε ειρήνη και πόλεμο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία
Κρίσιμες εκλογές 11.04.26

Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο Βίκτορ Όρμπαν επαναδιατυπώνει συνεχώς τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού υπέρ του, κάτι που θα μπορούσε να του επιτρέψει να κερδίσει τις αυριανές βουλευτικές εκλογές παρά τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων
Περιβάλλον 11.04.26

Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων

Η νομοθετική αλλαγή που υποστηρίζεται από τον ακροδεξιό πρόεδρο στην Αργεντινή καθιστά ευκολότερη την εξόρυξη μετάλλων σε παγετώνες των Άνδεων

Σύνταξη
Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο: Μάχη για απεγκλωβισμό ατόμου – Τρείς τραυματίες
Κόσμος 11.04.26

Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο

Άμεσα έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι ίδιες πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι υπάρχουν πρόσωπα εντός του κτιρίου.

Σύνταξη
Η Björk ετοιμάζει ένα rave στην Ισλανδία με φόντο την ηλιακή έκλειψη
Μαγεία 11.04.26

Προλαβαίνετε να κλείσετε εισιτήρια: H Björk διοργανώνει rave με φόντο την ολική ηλιακή έκλειψη

Εκτός από το DJ set της Björk, οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μια εμφάνιση από τον επίσης διακεκριμένο καλλιτέχνη Arca, καθώς και από τους τοπικούς καλλιτέχνες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
Κόσμος 11.04.26

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει

Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»
Μπάσκετ 11.04.26

Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε ότι ο Βασίλιε Μίσιτς έχασε πέντε κιλά από τότε που η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει. Μάλιστα ένιωσε την ανάγκη να την ευχαριστήσει.

Σύνταξη
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θεωρεί παράξενη υπόθεση το «Twilight»
2008 11.04.26

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλάει για το «Twilight» σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας

«Υπήρχε ρεαλισμός, κάτι που είναι παράξενο για μια ταινία που αφορά έναν ρομαντικό δεσμό με βρικόλακα», δήλωσε πρόσφατα ο Ρόμπερτ Πάτινσον, αναφερόμενος στο «Twilight».

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Στο +9 οι «Μπλαουγκράνα» κι αγκαλιά με τον τίτλο στη La Liga
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Στο +9 οι «Μπλαουγκράνα» κι αγκαλιά με τον τίτλο στη La Liga

Η Μπαρτσελόνα είπε «ευχαριστώ» στην Τζιρόνα που έκοψε βαθμούς από τη Ρεάλ «κλείδωσε» τον τίτλο στη La Liga επί της ουσίας και πλέον σκέφτεται τον επαναληπτικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0: «Κλείδωσαν» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο οι «κόκκινοι»
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0: «Κλείδωσαν» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο οι «κόκκινοι»

Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Φούλαμ στο Άνφιλντ, με τον 17χρονο διεθνή Άγγλο Ενγκουμόχα να ανοίγει το σκορ στο 36' και τον Σαλάχ να «σφραγίζει» τη νίκη με εντυπωσιακό τελείωμα στο 40'.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Κόσμος 11.04.26

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ

Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

Σύνταξη
Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»

Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έφερε ως παράδειγμα την ομάδα επι ημερών του Ποστέκογλου προκειμένου να εξηγήσει πώς θέλει να παίζει η Τότεναμ προκειμένου να πετύχει τη σωτηρία της.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης
Κόσμος 11.04.26

ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές

Σύνταξη
Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Σίτι ως το φινάλε

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια
Κόσμος 11.04.26

Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Δεύτερος νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια στην Κύπρο με τις έρευνες να συνεχίζονται και την αγωνία να κορυφώνεται για πιθανούς εγκλωβισμένους

Σύνταξη
Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media
Προσαρμοστικότητα 11.04.26

Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media

Οι ΗΠΑ πληρώνουν το τίμημα από την συνήθεια του Ντόναλντ Τραμπ να σκοτώνει μέσω social media την αξιοπρεπή διπλωματική επικοινωνία σε ειρήνη και πόλεμο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία
Κρίσιμες εκλογές 11.04.26

Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο Βίκτορ Όρμπαν επαναδιατυπώνει συνεχώς τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού υπέρ του, κάτι που θα μπορούσε να του επιτρέψει να κερδίσει τις αυριανές βουλευτικές εκλογές παρά τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ευτυχώς, η Τζένα Ορτέγκα δεν έγινε τελικά πρόεδρος των ΗΠΑ
Ερωτικές επιστολές; 11.04.26

Η Τζένα Ορτέγκα νόμιζε ότι ήταν ερωτευμένη με τον Μπαράκ Ομπάμα - Αλλά τελικά, ήθελε μόνο τη δουλειά του

Πολλά παιδιά θαυμάζουν πολιτικές προσωπικότητες, τις οποίες ο Τύπος συχνά παρουσιάζει ως γοητευτικές, ανεξάρτητα από την πολιτική τους. Ανάμεσα σε αυτούς τους νέους, ήταν κάποτε και η Τζένα Ορτέγκα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

