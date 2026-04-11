Στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης ο Δένδιας – «Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού»

Την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) στην Ξάνθη επισκέφθηκε, σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τα στελέχη της ΑΣΔΙΘ για την υπηρεσία τους στην Ελλάδα και αντάλλαξε ευχές μαζί τους ενόψει του Πάσχα.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 11, 2026

Στον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε προς τα στελέχη της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι νιώθει ιδιαίτερη χαρά που βρίσκεται μαζί τους.

Δένδιας: Έχετε την αγάπη, την εμπιστοσύνη, τον θαυμασμό και την εκτίμηση του ελληνικού λαού

«Καταλαβαίνω πως η παρουσία του υπουργού αυτές τις άγιες ημέρες ακόμη και σε έναν μεγάλο, ίσως το σημαντικότερο, σχηματισμό που έχει η πατρίδα μας, δημιουργεί έναν επιπλέον φόρτο σε εσάς. Όμως, από την άλλη, υπάρχει πάντα ο συμβολισμός, ο οποίος έχει σημασία και για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για την ελληνική κοινωνία», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

Και προσέθεσε: Εσείς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είστε αυτά που διαφυλάττουν 24 ώρες το 24ωρο, επτά μέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο, ανεξάρτητα ποιες είναι αυτές οι μέρες, αν είναι άγιες μέρες ή δεν είναι, την ακεραιότητα της πατρίδας. Και θέλω με την παρουσία μου κάθε χρόνο σε μία από τις ακριτικές περιοχές της χώρας, να υπογραμμίζω την προσφορά σας προς την ελληνική κοινωνία, να γίνεται αντιληπτό τι προσφέρουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας στη χώρα, στο μέλλον της, στο αίσθημα ασφάλειας, στη δυνατότητα του καθενός να είναι στο σπίτι του, να πάει το βράδυ ήσυχος στην Ανάσταση, να τσουγκρίζει με ασφάλεια το αβγό με την οικογένειά του», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτό που κάνετε εκ μέρους και της κυβέρνησης, αλλά νομίζω κυρίως του ελληνικού λαού, θα ήθελα να εκφράσω την αγάπη, την εμπιστοσύνη, τον θαυμασμό του, την εκτίμησή του και τις θερμότερες ευχές σε εσάς, τις οικογένειές σας, σε όλους για καλή Ανάσταση. Να είστε πάντα καλά», σημείωσε καταληκτικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.