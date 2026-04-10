Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον εντός των επόμενων ημερών, όπως ανέφερε πηγή της λιβανικής κυβέρνησης στο CNN την Μεγάλη Παρασκευή, λίγες ώρες μετά το αίτημα του Ισραήλ για άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο.

Πρόκειται για συνάντηση με εκπροσώπους των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την συζήτηση και ανακοίνωση μιας κατάπαυσης του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λιβάνου, εξηγώντας ότι η ακριβής ημέρα της συνάντησης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η θέση του Λιβάνου είναι ότι μία κατάπαυση του πυρός αποτελεί προϋπόθεση για τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών για την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας με το Ισραήλ.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον προγραμματίζεται ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διατηρείται, προς το παρόν, αλλά βρίσκεται υπό πίεση, ιδίως όσον αφορά στο αν οι επιθέσεις στο Λίβανο περιλαμβάνονται ή όχι στην εκεχειρία.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο Λίβανο παρά την εκεχειρία, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου κύματος επιθέσεων την Μεγάλη Τετάρτη, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 300 άτομα, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Μεγάλη Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», μετά από επανειλημμένα αιτήματα από την Βηρυτό.

«Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εδραίωση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου», διευκρίνισε ο Νετανιάχου.

Πρόσθεσε ότι το Τελ Αβίβ «χαιρετίζει την έκκληση που απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για ηρεμία στη Βηρυτό».