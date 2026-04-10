Γαλλία: Πατέρας κρατούσε αιχμάλωτο το 9χρονο παιδί του επί έναν χρόνο – Βρέθηκε γυμνό και υποσιτισμένο
Κόσμος 10 Απριλίου 2026, 21:50

Γαλλία: Πατέρας κρατούσε αιχμάλωτο το 9χρονο παιδί του επί έναν χρόνο – Βρέθηκε γυμνό και υποσιτισμένο

Ένα εννιάχρονο παιδί βρέθηκε σε άθλια κατάσταση σε ένα χωριό στη νότια Αλσατία, το είχε φυλακίσει ο πατέρας του σε ένα αυτοκίνητο.

Ένας πατέρας από την πόλη Μυλούζ της Γαλλίας στα σύνορα με Ελβετία και Γερμανία, κατηγορείται για το ότι κράτησε τον 9χρονο γιο του αιχμάλωτο σε ένα φορτηγάκι για πάνω από ένα χρόνο, όπου το παιδί βρέθηκε γυμνό και υποσιτισμένο. Η σύντροφός του επίσης διώκεται ποινικά για παράλειψη παροχής βοήθειας σε ανήλικο που βρισκόταν σε κίνδυνο και για παράλειψη αναφοράς κακοποίησης.

Το αγοράκι βρέθηκε γυμνό και υποσιτισμένο πάνω σε ένα σωρό σκουπιδιών σε ένα φορτηγάκι όπου ζούσε κλειδωμένο. Το εννιάχρονο παιδί υπέμεινε μια οδυνηρή δοκιμασία για περισσότερο από ένα χρόνο σε ένα χωριό στην επαρχία της νότιας Αλσατίας, σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Μυλούζ, ο οποίος ανακοίνωσε την Παρασκευή την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του πατέρα του παιδιού και της συντρόφου του.

Η αστυνομία εντόπισε το παιδί τη Δευτέρα στο Χάγκενμπαχ (Haut-Rhin), μια μικρή πόλη 800 κατοίκων περίπου 20 χλμ. νοτιοδυτικά του Μυλούζ, μετά από ειδοποίηση ενός κατοίκου που είχε ακούσει «παιδικούς θορύβους» να προέρχονται από ένα φορτηγάκι σταθμευμένο σε μια αυλή, όπως μετέφερε το RTL.

Η αστυνομία βρήκε τον μικρό «ξαπλωμένο σε εμβρυακή στάση, γυμνό, καλυμμένο με μια κουβέρτα πάνω σε ένα σωρό σκουπιδιών και κοντά σε περιττώματα». «Λόγω της παρατεταμένης καθιστικής στάσης», το παιδί, «χλωμό και προφανώς υποσιτισμένο», δεν ήταν πλέον σε θέση να περπατήσει και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο του Μυλούζ, ανέφερε ο εισαγγελέας Νικολά Χάιτς σε δήλωσή του.

Το παιδάκι είπε πως η σύντροφος του πατέρα του δεν το ήθελε στο διαμέρισμα

Είπε στους ανακριτές ότι η σύντροφος του πατέρα του «δεν τον ήθελε πλέον στο διαμέρισμα και ήθελε να τον κλείσουν σε ψυχιατρικό νοσοκομείο» και ότι ο πατέρας του τον είχε κλειδώσει στο φορτηγάκι «για να αποφύγει την εισαγωγή του».

Το παιδί, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες είχε κάνει μπάνιο για τελευταία φορά στα τέλη του 2024, είχε μόνο ένα μάτσο ρούχα και αναγκάζονταν να ουρεί σε πλαστικά μπουκάλια και να αφοδεύει σε σακούλες σκουπιδιών.

Ο 43χρονος πατέρας, ο οποίος ζούσε με τη 37χρονη σύντροφό του και τα άλλα δύο παιδιά τους – τις κόρες τους ηλικίας 12 και 10 ετών – παραδέχτηκε ότι είχε φυλακίσει τον μικρό και του είχε στερήσει κάθε φροντίδα. Το παιδάκι βρισκόταν υπό αιχμαλωσία σε ένα αυτοκίνητο.

Εξήγησε ότι τον είχε «βάλει σε αυτό το φορτηγάκι από τον Νοέμβριο του 2024 για να τον προστατεύσει, επειδή η σύντροφός του ήθελε να τον κλείσει σε ψυχιατρικό νοσοκομείο», ανέφερε ο εισαγγελέας, ο οποίος διευκρίνισε ότι «δεν υπήρχαν ιατρικά στοιχεία» που να υποστηρίζουν τυχόν ψυχιατρικά προβλήματα του παιδιού.

Μπορούσε να βγαίνει από το αυτοκίνητο, όταν έλειπαν διακοπές

Ο μικρός ήταν εγγεγραμμένος στην πρώτη τάξη (CP) στο Μυλούζ μέχρι το σχολικό έτος 2023/2024, και το σχολείο είχε κλείσει τον φάκελό του όταν η οικογένεια τους ενημέρωσε ότι θα φοιτούσε σε άλλο σχολείο. «Εξαφανίστηκε εν μία νυκτί», σύμφωνα με γείτονες και μάρτυρες που ερωτήθηκαν από τους ανακριτές. Ωστόσο, αρκετοί γείτονες είχαν ακούσει θορύβους να προέρχονται από το αυτοκίνητο ή το διαμέρισμα της οικογένειας όταν αυτοί απουσίαζαν.

Κανείς όμως δεν έκανε τίποτα.

Ο πατέρας δήλωσε ότι είχε επιτρέψει στον γιο του να βγαίνει μαζί του μέχρι τον Μάιο του 2025 και του είχε δώσει πρόσβαση στο διαμέρισμα το καλοκαίρι του 2025, όταν η υπόλοιπη οικογένεια βρισκόταν σε διακοπές. Του είχε δώσει ένα κινητό τηλέφωνο και του είχε πει πότε μπορούσε να βγει από το αυτοκίνητο ή πότε έπρεπε να φύγει από το διαμέρισμα.

Είχε επίσης εγκαταστήσει μια κάμερα CCTV στραμμένη προς το όχημα, η οποία επέτρεψε στους ερευνητές να δουν ότι πήγαινε «δύο φορές την ημέρα στο όχημα, όπου φαινόταν να ρίχνει κάτι μέσα».

Οι κατηγορίες και οι έρευνες που συνεχίζονται

Ο 40χρονος άνδρας, κατηγορήθηκε για σύλληψη, απαγωγή, περιορισμό ή αυθαίρετη κράτηση ανηλίκων κάτω των 15 ετών και στέρηση φροντίδας ή τροφής που θέτει σε κίνδυνο την υγεία ανηλίκου κάτω των 15 ετών από ανώτερο συγγενή.

Η σύντροφός του, η οποία δεν είναι η μητέρα του παιδιού, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Κατηγορήθηκε για παράλειψη παροχής βοήθειας σε ανήλικο κάτω των 15 ετών που βρισκόταν σε κίνδυνο και για παράλειψη αναφοράς κακομεταχείρισης, παραμέλησης, βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης, και τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση.

Σύμφωνα με τον σύντροφό της, είχε υποψιαστεί κάτι, αλλά δεν γνώριζε ότι ο μικρός βρισκόταν στο όχημα. Η εισαγγελία διέταξε την προσωρινή τοποθέτηση των τριών παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες. Ο μικρός παραμένει νοσηλευόμενος και είναι «ασφαλής», σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Η έρευνα θα συνεχιστεί για να «κατανοηθεί η ακριβής ακολουθία των γεγονότων», «το βαθμό ευθύνης κάθε ατόμου σε αυτή την τραγωδία» και ενδεχομένως για να διαπιστωθεί «αν άλλα άτομα γνώριζαν την κατάσταση του παιδιού χωρίς να του προσφέρουν βοήθεια».

