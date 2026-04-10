Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή»

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς διανύει το 97ο έτος της ζωής του και αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα. Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλώντας σε καθημερινή εφημερίδα αναφέρθηκε στις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει:

Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Δεν επιθυμώ να βρίσκομαι πάνω σε ένα καροτσάκι»

«Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή. Κουράστηκα και πλέον δεν επιθυμώ να βρίσκομαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας πάνω σε ένα καροτσάκι. Ακόμα και αν ήθελα να πέσω από την Ακρόπολη κάποιος θα έπρεπε να με μεταφέρει εκεί.

Και δεν νομίζω να το κάνει κάποιος. Ήδη διανύω τα 97 χρόνια μου. Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω άλλο”, είπε ο ηθοποιός.

Η μοναξιά στην καθημερινότητα του

«Πλέον δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Έχω μόνο τον ανιψιό μου και σένα που μου τηλεφωνείτε και ακούω τη φωνή σας».

Τα προβλήματα υγείας της συζύγου του

Παράλληλα η σύζυγός του έχει χάσει την όρασή της και βρίσκεται σε ιδιωτικό οίκο ευγηρίας εδώ και δυο χρόνια.

«Δυστυχώς έχασε εντελώς το φως της και αναγκάστηκα να τη μεταφέρω σε ιδιωτικό οίκο ευγηρίας. Είναι εκεί περίπου δύο χρόνια προκειμένου να έχει τη φροντίδα που της αρμόζει.

Σχεδόν κάθε μέρα παίρνω το μπαστουνάκι μου, ανεβαίνω στο αυτοκίνητο και πηγαίνω να τη δω. Ξέρετε τι χαρά που κάνει; Σαν να είναι παιδί.

Την κρατάω αγκαλιά, τη φιλάω περισσότερο από όσο τη φιλούσα όταν τα πρωτοφτιάξαμε, της χαϊδεύω τα μαλλιά και κάθομαι κοντά της ώρες ολόκληρες να μιλάμε για διάφορα.

είναι πολύ άσχημο να μην έχεις το φως σου.

Δε μπορείς να συντηρηθείς και πρέπει να στηρίζεσαι πάνω στον άλλο άνθρωπο. Όμως κι εγώ πλέον, λόγω των κινητικών προβλημάτων, δεν μπορούσα να της παρέχω τη φροντίδα που της έπρεπε.»