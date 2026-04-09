ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ
«Καλές οι εξυπνάδες 'six seven', αλλά για την ουσία θα μιλήσει;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, με αφορμή την ανακοίνωση απαγόρευσης πρόσβασης στα social media στους ανήλικους κάτω των 15 από τον πρωθυπουργό
Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την ανακοίνωση απαγόρευσης πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών.
Όπως επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ». Προσθέτει πως «δεν επιτρέπεται να εργαλειοποιεί κάθε λίγους μήνες το κρίσιμο θέμα της χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά για να ξεφύγει από την υποχρέωσή του να απολογηθεί».
Η Κουμουνδούρου αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ρύθμισης και ελέγχου στο διαδίκτυο, όπως και προστασίας των ανηλίκων, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «η μεγάλη ανησυχία των γονιών και η ανάγκη να προστατευθεί η νέα γενιά από τους κινδύνους του διαδικτύου δεν απαντιέται με μια αποσπασματική οριζόντια απαγόρευση, την οποία φέρνει κάθε λίγους μήνες για να κερδίσει επικοινωνιακό χρόνο».
Αναφέρει, επίσης, πως «αναμένουμε να δούμε την τελική πρόταση της ρύθμισης» και διερωτάται: «καλές οι εξυπνάδες ‘six seven’, αλλά για την ουσία θα μιλήσει;».
Όσα τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ.
Όσο μεγάλα και αν είναι τα αδιέξοδα του κυρίου Μητσοτάκη μπροστά στα αλλεπάλληλα σκάνδαλα της κυβέρνησής του, δεν επιτρέπεται να εργαλειοποιεί κάθε λίγους μήνες το κρίσιμο θέμα της χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά για να ξεφύγει από την υποχρέωσή του να απολογηθεί. Και θα αναγκαστεί να απολογηθεί, έτσι ή αλλιώς.
Σαφέστατα και χρειάζεται ρύθμιση και έλεγχος στο διαδίκτυο, και προστασία των ανηλίκων, και έλεγχος της ασυδοσίας των πολυεθνικών ομίλων και της χρήσης προσωπικών δεδομένων.
Η μεγάλη ανησυχία των γονιών και η ανάγκη να προστατευθεί η νέα γενιά από τους κινδύνους του διαδικτύου δεν απαντιέται με μια αποσπασματική οριζόντια απαγόρευση, την οποία φέρνει κάθε λίγους μήνες για να κερδίσει επικοινωνιακό χρόνο.
Χρειάζεται συνολική στρατηγική, διαβούλευση με τους ειδικούς, αξιοποίηση διεθνούς εμπειρίας, ευρωπαϊκός συντονισμός, συνοδές δράσεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ώστε τα νέα παιδιά να είναι θωρακισμένα απέναντι στους κινδύνους.
Πόσο αξιόπιστος, όμως, είναι ο πρωθυπουργός των σκανδάλων, των υποκλοπών, της παρακολούθησης του μισού υπουργικού συμβουλίου και της ηγεσίας του στρατού, αλλά και της διαρροής προσωπικών δεδομένων εκλογέων, για να οργανώσει ή να εγγυηθεί μια τέτοια συζήτηση. Καθόλου!
Αναμένουμε να δούμε την τελική πρόταση της ρύθμισης.
Καλές οι εξυπνάδες ‘six seven’, αλλά για την ουσία θα μιλήσει;».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις