Oπως πήγαν… έφυγαν
Κόσμος 08 Απριλίου 2026, 01:30

Oπως πήγαν… έφυγαν

Δεξαμενόπλοια του Κατάρ προσπάθησαν, αλλά τελικά έκαναν στροφή δίχως να τολμήσουν να περάσουν το Ορμούζ

Γεώργιος Μαζιάς
Η εικόνα δύο τεράστιων δεξαμενόπλοιων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), φορτωμένων μέχρι το τελευταίο κυβικό μέτρο με καταριανό αέριο, να προσεγγίζουν το Στενό του Ορμούζ και τελικά να κάνουν μεταβολή, δεν είναι απλώς ένα ακόμη επεισόδιο στη σκιά της σύγκρουσης με το Ιράν. Είναι ένα ισχυρό γεωπολιτικό και ενεργειακό μήνυμα, που αποτυπώνει με τον πιο εύγλωττο τρόπο πόσο εύθραυστη έχει γίνει η παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Τα πλοία Al Daayen και Rasheeda, δύο από τους μεγαλύτερους μεταφορείς LNG στον κόσμο, κινήθηκαν προς την έξοδο του Περσικού Κόλπου, με προορισμούς που φέρονται να περιλαμβάνουν την Ασία και κυρίως την Κίνα, τον μεγαλύτερο πελάτη του Κατάρ. Ωστόσο, η διαδρομή τους σταμάτησε λίγο πριν από το πιο κρίσιμο σημείο: το Στενό του Ορμούζ. Εκεί όπου σήμερα δεν κρίνεται απλώς η ασφάλεια ενός πλοίου, αλλά η ισορροπία ολόκληρης της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.

Η απόφαση να μην επιχειρήσουν τη διέλευση δεν ήταν τυχαία. Το Ορμούζ έχει μετατραπεί σε ζώνη υψηλού κινδύνου, με απειλές που κυμαίνονται από θαλάσσιες νάρκες έως επιθέσεις με drones και ηλεκτρονικό πόλεμο που επηρεάζει τα συστήματα πλοήγησης. Σε αυτό το περιβάλλον, ένα πλήγμα σε ένα LNG carrier δεν θα είχε μόνο ανθρώπινες και περιβαλλοντικές συνέπειες, αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει ενεργειακό σοκ παγκόσμιας κλίμακας.

Η σημασία της απόφασης αυτής γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς ότι το Κατάρ αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας αγοράς LNG, καλύπτοντας περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής προσφοράς. Το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να εξάγει φορτία εκτός περιοχής εδώ και εβδομάδες, λόγω της ουσιαστικής παύσης της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ, δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό στην αγορά.

Πιο δύσκολα για την Ευρώπη

Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές. Στην Ασία, οι εισαγωγείς αναζητούν εναλλακτικές πηγές, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για φορτία LNG. Στην Ευρώπη, η κατάσταση είναι ακόμη πιο σύνθετη. Αν και η εξάρτηση από τη Μέση Ανατολή είναι περιορισμένη σε σχέση με άλλες περιοχές, η έμμεση επίδραση μέσω των τιμών είναι σημαντική. Η στροφή της ασιατικής ζήτησης προς άλλες αγορές οδηγεί σε αύξηση του κόστους για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, με τις τιμές να αποκλίνουν δραματικά από εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Στενό του Ορμούζ δεν είναι απλώς ένας θαλάσσιος διάδρομος. Είναι το σημείο διέλευσης περίπου του 20% της παγκόσμιας προσφοράς ενέργειας. Όταν αυτό το «μπουκάλι» στενεύει ή κλείνει, οι επιπτώσεις διαχέονται σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία, από τις τιμές των καυσίμων έως το κόστος παραγωγής και μεταφοράς.

Την ίδια στιγμή, οι κινήσεις του Ιράν προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας. Η επιλεκτική παροχή αδειών διέλευσης σε συγκεκριμένα πλοία ή χώρες, όπως φαίνεται να συμβαίνει με το ιρακινό πετρέλαιο, δημιουργεί μια νέα μορφή «ενεργειακής διπλωματίας». Η Τεχεράνη δεν επιβάλλει απλώς έναν αποκλεισμό· διαμορφώνει ενεργά ποιος μπορεί να συμμετέχει στην αγορά και υπό ποιους όρους.

Κανένα ρίσκο

Σε αυτό το πλαίσιο, η υποχώρηση των δύο καταριανών πλοίων αποκτά συμβολικό χαρακτήρα. Δεν πρόκειται μόνο για μια επιχειρησιακή απόφαση αποφυγής κινδύνου, αλλά για μια ένδειξη ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι παίκτες της αγοράς δεν είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν σε ένα περιβάλλον όπου η ασφάλεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί.

Το μήνυμα προς τις αγορές είναι σαφές: η κρίση δεν είναι προσωρινή και οι ενεργειακές ροές δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένες. Αντίθετα, η κατάσταση οδηγεί σε μια νέα εποχή, όπου η γεωπολιτική αβεβαιότητα θα αποτελεί βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών και των στρατηγικών.

Η επόμενη κίνηση του Κατάρ, αλλά και η στάση των υπόλοιπων εξαγωγέων, θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της κρίσης. Αν τελικά επιχειρηθεί μαζική επανέναρξη των εξαγωγών μέσω του Ορμούζ, αυτό θα σηματοδοτήσει είτε μια αποκλιμάκωση είτε μια επικίνδυνη δοκιμή αντοχών. Μέχρι τότε, η παγκόσμια αγορά ενέργειας θα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, με κάθε κίνηση πλοίου να αποκτά γεωπολιτική σημασία.

Ο Τραμπ αναστέλλει την επίθεση και τον βομβαρδισμό του Ιράν

Ο Τραμπ αναστέλλει την επίθεση και τον βομβαρδισμό του Ιράν

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 07.04.26

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και κατάπαυση πυρός

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ
Κόσμος 07.04.26

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ

«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Σύνταξη
Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 07.04.26

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ

τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό», ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη

Σύνταξη
Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο
Απήχθη στη Βαγδάτη 07.04.26

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία είχε απαχθεί από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, φέρεται ότι έχει απελευθερωθεί, υπό τον όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο – Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ
Εξελίξεις 07.04.26

Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ

Η αρμόδια Επιτροπή (CONT) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ έρχεται στην Αθήνα για να αποκτήσει από πρώτο χέρι η Κομισιόν πληροφορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πληροφορούν το in πηγές στις Βρυξέλλες.

Σύνταξη
Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»
Όρμπαν-Τραμπ συμμαχία 07.04.26

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μπορεί να καταστρέψει ο Τραμπ το Ιράν σε μία νύχτα; – Τι λένε στρατιωτικοί αναλυτές;
Μέση Ανατολή 07.04.26

Μπορεί να καταστρέψει ο Τραμπ το Ιράν σε μία νύχτα; – Τι λένε στρατιωτικοί αναλυτές;

Η ικανότητα των ΗΠΑ να «εξουδετερώσουν» ολόκληρο το Ιράν σε μία νύχτα είναι «στην καλύτερη περίπτωση αμφίβολη - Το CNN αναφέρει ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ δεν συνάδει με τις δυνατότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Σύνταξη
Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ – «Η ελπίδα βρίσκεται στην ανατολική Ευρώπη»
Κόσμος 07.04.26

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ – «Η ελπίδα βρίσκεται στην ανατολική Ευρώπη»

Ο Τραμπ στην ομιλία του αναφέρθηκε στις παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, στα κρυπτονομίσματα, τις επενδύσεις και τις σύγχρονες προκλήσεις για τη δημοκρατία.

Σύνταξη
Συμβολική αντίσταση: Ανθρώπινη αλυσίδα στη Λευκή Γέφυρα και σε υποδομές στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 07.04.26

Συμβολική αντίσταση: Ανθρώπινη αλυσίδα στη Λευκή Γέφυρα και σε υποδομές στο Ιράν

Ιρανοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στη Λευκή Γέφυρα στο Αχβάζ. Σχημάτισαν την ανθρώπινη αλυσίδα λίγο μετά την απειλή Τραμπ ότι «ένας πολιτισμός θα καταστραφεί απόψε», αν το Ιράν δεν ανοίξει το Ορμούζ.

Σύνταξη
«Μην διαπράξετε εγκλήματα πολέμου στο Ιράν», προτρέπει η ΕΕ τον Τραμπ καθώς τελειώνει η προθεσμία
Κόσμος 07.04.26

«Μην διαπράξετε εγκλήματα πολέμου στο Ιράν», προτρέπει η ΕΕ τον Τραμπ καθώς τελειώνει η προθεσμία

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ιράν έχει δημιουργήσει ανησυχίες για τον κίνδυνο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου. Η ΕΕ επιμένει ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο και να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΟΗΕ: Βέτο Κίνας και Ρωσίας στο σχέδιο απόφασης για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 07.04.26

ΟΗΕ: Βέτο Κίνας και Ρωσίας στο σχέδιο απόφασης για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Το Πακιστάν και η Κολομβία απείχαν, ενώ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπερψήφισαν το σχέδιο του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Σύνταξη
Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»

Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Οσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες, λέει σχετική έκθεση της Goldman Sachs

Σύνταξη
Τελικά, ποιος θα σκηνοθετήσει το νέο «Βασικό Ένστικτο»;
Θα μας πείτε; 07.04.26

Τελικά, κανείς δεν ξέρει ποιος θα σκηνοθετήσει το reboot της θρυλικής ταινίας « Βασικό Ένστικτο»

Φήμες ήθελαν την Έμεραλντ Φένελ να βρίσκεται πίσω από τη σκηνοθεσία του reboot της ταινίας «Το Βασικό Ένστικτο». Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ

Να «τρέχεις» Αρσεναλ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν στο Champions League και να χάνεις μονομαχίες από την ΑΕΚ, δεν είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα θέλησης, νοοτροπίας και κινήτρου. Οι παίκτες δείχνουν να κινούνται σε μια επικίνδυνη... ζώνη άνεσης, αλλά έστω και τώρα, η αλλαγή είναι επιβεβλημένη.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

