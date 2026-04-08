Κίνα: Έτοιμη από καιρό για την κρίση

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που πυροδοτεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή βρίσκει πολλές χώρες απροετοίμαστες. Όχι όμως την Κίνα. Το Πεκίνο φαίνεται να είχε διαγνώσει εγκαίρως τους κινδύνους που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ενεργειακή του ασφάλεια και, ήδη από το 2019, είχε θέσει σε εφαρμογή μια πολυεπίπεδη στρατηγική που σήμερα αποδίδει.

Παρά το γεγονός ότι παραμένει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, με περίπου τα τρία τέταρτα των αναγκών της σε πετρέλαιο να καλύπτονται από εισαγωγές, η Κίνα έχει καταφέρει να ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητά της. Σε αντίθεση με άλλες ασιατικές οικονομίες, όπως το Βιετνάμ και οι Φιλιππίνες, που βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές ελλείψεις και αναζητούν βοήθεια, το Πεκίνο εμφανίζεται πιο θωρακισμένο απέναντι στις αναταράξεις.

Αύξηση των αποθεμάτων

Κεντρικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής είναι η συστηματική αύξηση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η κινεζική ηγεσία είχε αρχίσει να ενισχύει τα αποθέματα, φοβούμενη πιθανά προβλήματα σε κρίσιμα σημεία διέλευσης όπως το Στενό της Μάλακκα. Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα ενόψει της αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης, η πολιτική αυτή εντάθηκε, με εισαγωγές πετρελαίου να αυξάνονται ταχύτερα από την κατανάλωση, δημιουργώντας ένα σημαντικό «μαξιλάρι» ασφάλειας.

Παράλληλα, η Κίνα επένδυσε επιθετικά στη διαφοροποίηση του ενεργειακού της μείγματος. Αντί να περιοριστεί στην εξάρτηση από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, προχώρησε σε μια ιδιότυπη επιστροφή στον άνθρακα – όχι όμως με τον παραδοσιακό τρόπο. Μέσω προηγμένων τεχνολογιών, αξιοποιεί τον άνθρακα για την παραγωγή χημικών προϊόντων όπως μεθανόλη και αμμωνία, ενισχύοντας την εγχώρια βιομηχανία και μειώνοντας την ανάγκη εισαγωγών.

Ταυτόχρονα, η χώρα ηγείται παγκοσμίως στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η μαζική επένδυση σε ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια έχει αρχίσει να αλλάζει τη δομή της ζήτησης. Η κατανάλωση καυσίμων όπως βενζίνη και ντίζελ παρουσιάζει μείωση, ενώ η ηλεκτροκίνηση γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη, μετατρέποντας την Κίνα στη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ανάπτυξη της εγχώριας πετροχημικής βιομηχανίας. Εκεί όπου στο παρελθόν η Κίνα εξαρτιόταν από δυτικές εταιρείες για κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες, σήμερα έχει καταφέρει να κυριαρχεί σε τομείς όπως η παραγωγή πολυεστέρα και νάιλον, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ζήτησης.

Μείωση της εξάρτησης

Πρόκειται για μια στρατηγική που δεν περιορίζεται στην ενέργεια, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της βιομηχανικής πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας.

Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία. Από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, το Πεκίνο άρχισε να επαναξιολογεί τη θέση του στο παγκόσμιο σύστημα, ενισχύοντας τον κρατικό έλεγχο και επενδύοντας σε στρατηγικούς τομείς. Η έννοια της «ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων» έγινε κεντρική, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από ξένες αγορές και τη θωράκιση απέναντι σε πιέσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ενεργειακό μοντέλο που συνδυάζει στοιχεία αντίφασης: από τη μία πλευρά, αυξημένη χρήση άνθρακα ως «γέφυρα» προς το μέλλον· από την άλλη, ηγετικός ρόλος στις καθαρές τεχνολογίες. Αυτή η διπλή στρατηγική επιτρέπει στην Κίνα να διατηρεί την παραγωγική της ισχύ ακόμη και σε περιόδους κρίσης.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση των λιπασμάτων. Η Κίνα παράγει περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων αζωτούχων λιπασμάτων, χρησιμοποιώντας κυρίως άνθρακα αντί πετρελαίου. Την ώρα που οι διεθνείς τιμές της ουρίας έχουν εκτιναχθεί λόγω της κρίσης, οι εγχώριες τιμές παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της κινεζικής παραγωγής.

Η στρατηγική αυτή δείχνει ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι πλέον μόνο ζήτημα προμηθειών, αλλά συνολικού σχεδιασμού. Η Κίνα δεν επιδιώκει απλώς να εξασφαλίσει ενέργεια, αλλά να ελέγξει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας – από την παραγωγή έως τη βιομηχανική αξιοποίηση.

Σε έναν κόσμο που εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, το κινεζικό μοντέλο αναδεικνύεται ως παράδειγμα στρατηγικής προετοιμασίας. Και ίσως προμηνύει το πώς θα κινηθούν και άλλες μεγάλες οικονομίες στο μέλλον: με λιγότερη εξάρτηση, περισσότερη αυτάρκεια και έναν ολοένα πιο κεντρικό ρόλο του κράτους στον σχεδιασμό της ενέργειας.