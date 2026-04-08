Κίνα: Έτοιμη από καιρό για την κρίση

newspaper
Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.04.2026 | 15:07
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
Σημαντική είδηση:
08.04.2026 | 13:40
Χάος στους δρόμους - «Κατακόκκινος» ο Κηφισός
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κόσμος 08 Απριλίου 2026, 15:00

Η Κίνα προετοιμαζόταν για την ενεργειακή κρίση χρόνια πριν: Το σχέδιο αυτάρκειας που αλλάζει τις ισορροπίες

Γεώργιος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που πυροδοτεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή βρίσκει πολλές χώρες απροετοίμαστες. Όχι όμως την Κίνα. Το Πεκίνο φαίνεται να είχε διαγνώσει εγκαίρως τους κινδύνους που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ενεργειακή του ασφάλεια και, ήδη από το 2019, είχε θέσει σε εφαρμογή μια πολυεπίπεδη στρατηγική που σήμερα αποδίδει.

Παρά το γεγονός ότι παραμένει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, με περίπου τα τρία τέταρτα των αναγκών της σε πετρέλαιο να καλύπτονται από εισαγωγές, η Κίνα έχει καταφέρει να ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητά της. Σε αντίθεση με άλλες ασιατικές οικονομίες, όπως το Βιετνάμ και οι Φιλιππίνες, που βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές ελλείψεις και αναζητούν βοήθεια, το Πεκίνο εμφανίζεται πιο θωρακισμένο απέναντι στις αναταράξεις.

Αύξηση των αποθεμάτων

Κεντρικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής είναι η συστηματική αύξηση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η κινεζική ηγεσία είχε αρχίσει να ενισχύει τα αποθέματα, φοβούμενη πιθανά προβλήματα σε κρίσιμα σημεία διέλευσης όπως το Στενό της Μάλακκα. Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα ενόψει της αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης, η πολιτική αυτή εντάθηκε, με εισαγωγές πετρελαίου να αυξάνονται ταχύτερα από την κατανάλωση, δημιουργώντας ένα σημαντικό «μαξιλάρι» ασφάλειας.

Παράλληλα, η Κίνα επένδυσε επιθετικά στη διαφοροποίηση του ενεργειακού της μείγματος. Αντί να περιοριστεί στην εξάρτηση από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, προχώρησε σε μια ιδιότυπη επιστροφή στον άνθρακα – όχι όμως με τον παραδοσιακό τρόπο. Μέσω προηγμένων τεχνολογιών, αξιοποιεί τον άνθρακα για την παραγωγή χημικών προϊόντων όπως μεθανόλη και αμμωνία, ενισχύοντας την εγχώρια βιομηχανία και μειώνοντας την ανάγκη εισαγωγών.

Ταυτόχρονα, η χώρα ηγείται παγκοσμίως στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η μαζική επένδυση σε ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια έχει αρχίσει να αλλάζει τη δομή της ζήτησης. Η κατανάλωση καυσίμων όπως βενζίνη και ντίζελ παρουσιάζει μείωση, ενώ η ηλεκτροκίνηση γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη, μετατρέποντας την Κίνα στη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ανάπτυξη της εγχώριας πετροχημικής βιομηχανίας. Εκεί όπου στο παρελθόν η Κίνα εξαρτιόταν από δυτικές εταιρείες για κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες, σήμερα έχει καταφέρει να κυριαρχεί σε τομείς όπως η παραγωγή πολυεστέρα και νάιλον, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ζήτησης.

Μείωση της εξάρτησης

Πρόκειται για μια στρατηγική που δεν περιορίζεται στην ενέργεια, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της βιομηχανικής πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας.
Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία. Από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, το Πεκίνο άρχισε να επαναξιολογεί τη θέση του στο παγκόσμιο σύστημα, ενισχύοντας τον κρατικό έλεγχο και επενδύοντας σε στρατηγικούς τομείς. Η έννοια της «ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων» έγινε κεντρική, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από ξένες αγορές και τη θωράκιση απέναντι σε πιέσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ενεργειακό μοντέλο που συνδυάζει στοιχεία αντίφασης: από τη μία πλευρά, αυξημένη χρήση άνθρακα ως «γέφυρα» προς το μέλλον· από την άλλη, ηγετικός ρόλος στις καθαρές τεχνολογίες. Αυτή η διπλή στρατηγική επιτρέπει στην Κίνα να διατηρεί την παραγωγική της ισχύ ακόμη και σε περιόδους κρίσης.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση των λιπασμάτων. Η Κίνα παράγει περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων αζωτούχων λιπασμάτων, χρησιμοποιώντας κυρίως άνθρακα αντί πετρελαίου. Την ώρα που οι διεθνείς τιμές της ουρίας έχουν εκτιναχθεί λόγω της κρίσης, οι εγχώριες τιμές παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της κινεζικής παραγωγής.

Η στρατηγική αυτή δείχνει ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι πλέον μόνο ζήτημα προμηθειών, αλλά συνολικού σχεδιασμού. Η Κίνα δεν επιδιώκει απλώς να εξασφαλίσει ενέργεια, αλλά να ελέγξει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας – από την παραγωγή έως τη βιομηχανική αξιοποίηση.

Σε έναν κόσμο που εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, το κινεζικό μοντέλο αναδεικνύεται ως παράδειγμα στρατηγικής προετοιμασίας. Και ίσως προμηνύει το πώς θα κινηθούν και άλλες μεγάλες οικονομίες στο μέλλον: με λιγότερη εξάρτηση, περισσότερη αυτάρκεια και έναν ολοένα πιο κεντρικό ρόλο του κράτους στον σχεδιασμό της ενέργειας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελένη Βρεττού: Τέθηκαν οι βάσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της CrediaBank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς όποιον προμηθεύσει την Τεχεράνη με όπλα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ζελένσκι: Έτοιμο για εκεχειρία με την Ρωσία το Κίεβο – Χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν
«Η Ουκρανία ζητεί πάντα μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διεξάγεται από τη Ρωσία εδώ στην Ευρώπη κατά του κράτους και του λαού μας» είπε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Ιράν: ένας πόλεμος που ο Τραμπ δεν μπορούσε (και δεν μπορεί) να κερδίσει
Η εκεχειρία σηματοδοτεί αντικειμενικά παραδοχή ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν πόλεμο κατά του Ιράν που δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Όμως, η ειρήνευση μπορεί να υπονομευτεί

Παναγιώτης Σωτήρης
Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές – Επιστολή από ΕΕ
Η ΕΕ με επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου συμβούλεψε τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να λάβουν πρόσθετες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι «τρομοκράτες και εξτρεμιστές δεν θα περάσουν στην ΕΕ κρυμμένοι στις μεταναστευτικές ροές»

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης
Εν μέσω του νέου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η όμορη Συρία θωράκισε τα σύνορα και έκλεισε προσωρινά το βασικό μεθοριακό πέρασμα με τη γειτονική της χώρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ένα βήμα πριν την καταστροφή: Πώς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ
Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλούσε δημοσίως το Ιράν με ολική καταστροφή, υπήρχαν ενδείξεις διπλωματικής δυναμικής στα παρασκήνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Τραμπ: Δεν θα γίνει εμπλουτισμός ουρανίου, το Ιράν έχει υποστεί αλλαγή καθεστώτος – Απειλεί με δασμούς όποιον προμηθεύσει την Τεχεράνη με όπλα
Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο - Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι η εκεχειρία θα καταρρεύσει εάν δεν περιληφθεί και ο Λίβανος

Φύλλια Πολίτη - Νεκτάριος Δαργάκης
Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του
Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Αποδέχεται την εκεχειρία το Ισραήλ, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ
Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, και η οποία περιλαμβάνει τον Λίβανο, όπως διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια
Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια.

Σύνταξη
Ιράν: Για νίκη κάνει λόγο η Τεχεράνη – Το σχέδιο των 10 σημείων που διαβίβασε στην Ουάσιγκτον
«Σχεδόν όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν επιτευχθεί», αναφέρει η Τεχεράνη, η οποία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο δέκα σημείων που, μεταξύ άλλων, προβλέπει άνοιγμα των Στενών υπό ιρανική επίβλεψη.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που «επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του»
Ανδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο έπειτα από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε από πράκτορες της ICE στην Καλιφόρνια, επειδή προσπάθησε «να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζελένσκι: Έτοιμο για εκεχειρία με την Ρωσία το Κίεβο – Χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν
Σύνταξη
«Εκείνη η αχαρακτήριστη ενδυματολογική επιλογή της Τραμπ»
Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε ένα χακί parka που έγραφε «I Really Don’t Care, Do U?» κατά την επίσκεψή της στο παιδικό καταφύγιο Upbring New Hope στο Μακάλεν του Τέξας, τον Ιούνιο του 2018.

Έφη Αλεβίζου
Πάνω από 1.800 έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα – Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν
Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφορούν συνολικά την αγορά τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης

Σύνταξη
Δένδιας: Στη νέα εποχή των τεράστιων προκλήσεων μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος
Ο Δένδιας επισκέφθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές και ενημερώθηκε για την πρόοδο στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Σύνταξη
Ιράν: ένας πόλεμος που ο Τραμπ δεν μπορούσε (και δεν μπορεί) να κερδίσει
Η εκεχειρία σηματοδοτεί αντικειμενικά παραδοχή ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν πόλεμο κατά του Ιράν που δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Όμως, η ειρήνευση μπορεί να υπονομευτεί

Παναγιώτης Σωτήρης
Γιατί η Νικόλ Έγκερτ εγκατέλειψε το Baywatch όταν ήταν η κορυφαία σειρά του πλανήτη
Έγινε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της μικρής οθόνης στα 20 της, έχοντας έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Baywatch. Ωστόσο η Νικόλ Έγκερτ αποφάσισε να πάει κόντρα σε όλα τα προγνωστικά

Σύνταξη
Πειραιάς: Στο λιμάνι ο Κικίλιας – Πασχαλινές ευχές σε εργαζόμενους και ταξιδιώτες [εικόνες και βίντεο]
Το παρών στο λιμάνι του Πειραιά, έδωσε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
Γράφει ιστορία ο Παπανικολάου: Έγινε τρίτος παίκτης με τα περισσότερα ματς στην Euroleague
Σπουδαίο επίτευγμα για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων ισοφάρισε το ρεκόρ του Κάιλ Χάινς στην τρίτη θέση των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην Euroleague.

Σύνταξη
Βασίλης Ρίζος: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του γιου της Θεανώς Φωτίου
Στο τελευταίο αντίο στον Βασίλη Ρίζο που έφυγε τόσο νέος ξαφνικά από τη ζωή βρέθηκε πλήθος πολιτικών. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και πλήθος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και της Νέας Αριστεράς στο Α' νεκροταφείο

Σύνταξη
Επιτελικό ρουσφέτι
Δεν έχουμε καν μια κυβέρνηση που απέτυχε να πατάξει τη διαφθορά. Έχουμε μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά. Με τον πιο επιτελικό τρόπο. Και τη διαχειρίζεται για κομματική πελατεία.

Αναστασία Γιάμαλη
Betsson: Δύο διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο
Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Βαρίδι για την κοινωνία ο Μητσοτάκης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε δεξαμενή για προεκλογική καμπάνια της ΝΔ
«Έχουμε μια κυβέρνηση που 20 περίπου βουλευτές της ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Έχετε δει άλλη χώρα που να συμβαίνει αυτό; Είμαστε πρωταθλητές», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
Cookies