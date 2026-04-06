Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.
Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να καταβάλει προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι στον ρώσο ομόλογό του, τον Σεργκέι Λαβρόφ, με τον οποίο είχε χθες Κυριακή τηλεφωνική επικοινωνία (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Maxim Shemetov, επάνω, Ουάνγκ Γι, δεξιά, και Σεργκέι Λαβρόφ).
«Το Πεκίνο ανέκαθεν συνηγορούσε υπέρ της πολιτικής διευθέτησης των κρίσεων μέσω του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων»
Ο Ουάνγκ είπε ότι ο βασικός τρόπος για να επιλυθεί το θέμα της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ είναι να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατόν.
Το Πεκίνο, πρόσθεσε, ανέκαθεν συνηγορούσε υπέρ της πολιτικής διευθέτησης των κρίσεων μέσω του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων.
Οι δύο υπουργοί επικοινώνησαν ενόψει της ψηφοφορίας που πρόκειται να διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επί του σχεδίου ψηφίσματος του Μπαχρέιν για την προστασίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Ορμούζ.
Η Κίνα και η Ρωσία, ως μόνιμα μέλη του ΣΑ, θα έπρεπε να υιοθετήσουν μια «αντικειμενική και ισορροπημένη προσέγγιση» και να επιδιώξουν την κατανόηση και τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, πρόσθεσε ο Ουάνγκ.
Ικανοποίηση της Μόσχας
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τρόπους για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την έναρξη ενός πολιτικο-διπλωματικού διαλόγου.
Η Μόσχα εκφράζει την ικανοποίησή της επειδή συμπίπτουν οι προσεγγίσεις της Ρωσίας και της Κίνας «στα περισσότερα διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης στο Ιράν» που οφείλεται στην απρόκλητη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, πρόσθεσε.
Πηγή: ΑΠΕ
