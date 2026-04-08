Υπ΄ ατμόν ο Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα

Η βαριά ήττα της Μπαρτσελόνα από τον Παναθηναϊκό στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» δεν άφησε μόνο βαθμολογικές πληγές, αλλά άνοιξε και ένα ευρύτερο κεφάλαιο αμφισβήτησης στο εσωτερικό της ομάδας. Το τελικό 79-93 επιβεβαίωσε τη σαφή ανωτερότητα των «πράσινων» και ταυτόχρονα ανέδειξε τις αδυναμίες των Καταλανών σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν στην EuroLeague.

Ο Τσάβι Πασκουάλ εμφανίστηκε ειλικρινής αλλά και εμφανώς προβληματισμένος, τονίζοντας ότι η ομάδα του πρέπει να αφήσει άμεσα πίσω της την εικόνα του αγώνα. Παραδέχθηκε ότι ο αντίπαλος κυριάρχησε σε όλους τους τομείς και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην έλλειψη χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα του όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ. Η διαφορά που άγγιξε ακόμη και τους 30 πόντους δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες, με τον ίδιο να αναγνωρίζει πως, σε τέτοια παιχνίδια, όταν χαθεί ο έλεγχος, η επιστροφή γίνεται σχεδόν αδύνατη.

Η κατάσταση για την Μπαρτσελόνα επιβαρύνεται από τα αγωνιστικά προβλήματα και τις απουσίες, που περιορίζουν το βάθος του ρόστερ σε μια περίοδο όπου οι απαιτήσεις είναι αυξημένες, τόσο στην Ευρωλίγκα όσο και στο ισπανικό πρωτάθλημα. Ωστόσο, ο Πασκουάλ ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα όφειλε να παρουσιάσει μεγαλύτερη αντίσταση και ένταση.

Ιδιαίτερο βάρος είχαν οι δηλώσεις του για την ευθύνη, καθώς ανέλαβε πλήρως το μερίδιο που του αναλογεί, κάνοντας λόγο ακόμη και για «ντροπιαστική» εμφάνιση. Η αναφορά του στο μέλλον, με τη φράση «θα δούμε αν θα είμαστε», άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, δημιουργώντας ερωτήματα για τη συνέχεια της συνεργασίας του με τον σύλλογο. Παράλληλα, κάλεσε σε ενότητα, ζητώντας από παίκτες, διοίκηση και φιλάθλους να κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η πίεση πλέον μεταφέρεται στα επόμενα παιχνίδια, όπου η Μπαρτσελόνα καλείται να δώσει μάχη για την είσοδο στο play-in, με κάθε αποτέλεσμα να αποκτά χαρακτήρα «τελικού». Σε αυτό το περιβάλλον, η διαχείριση της ψυχολογίας και η άμεση αντίδραση θα κρίνουν όχι μόνο την πορεία της ομάδας στη φετινή διοργάνωση, αλλά και τις εξελίξεις σε επίπεδο σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα.

Ουσιαστικά, ο Τσάβι Πασκουάλ άφησε να εννοηθεί ότι το μέλλον του στον πάγκο της Μπαρτσελόνα δεν είναι δεδομένο, δηλώνοντας μετά την πρόσφατη απογοητευτική εμφάνιση της ομάδας του πως «θα δούμε πού βρισκόμαστε και αν θα είμαστε». Η φράση αυτή, που ήρθε σε μια στιγμή έντονης πίεσης και αμφισβήτησης, ερμηνεύεται ως σαφής ένδειξη ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά ενόψει της ολοκλήρωσης της σεζόν.

Η χρονιά για την Μπαρτσελόνα εξελίσσεται με έντονες διακυμάνσεις, με τραυματισμούς, περιορισμένο ρόστερ και αυξημένες απαιτήσεις να δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον. Ο Πασκουάλ, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας, δεν επιχείρησε να κρυφτεί πίσω από δικαιολογίες, αλλά αντίθετα έστειλε μήνυμα αυτοκριτικής και ανάγκης για συνολική αξιολόγηση στο τέλος της χρονιάς.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας σε αυτή τη φάση, καλώντας παίκτες, διοίκηση και φιλάθλους να παραμείνουν συσπειρωμένοι μέχρι το τέλος των υποχρεώσεων. Ωστόσο, η αναφορά του στο μέλλον φανερώνει ότι το καλοκαίρι αναμένεται καθοριστικό, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τον συνολικό σχεδιασμό της ομάδας.

Σε μια περίοδο όπου κάθε αποτέλεσμα μετράει, η Μπαρτσελόνα καλείται να αντιδράσει άμεσα εντός παρκέ, την ώρα που εκτός αυτού αρχίζει ήδη να διαμορφώνεται το σκηνικό για πιθανές αλλαγές. Και σε αυτό το πλαίσιο, ο Πασκουάλ μοιάζει να προετοιμάζει το έδαφος για αποφάσεις που θα κρίνουν τη συνέχεια της παρουσίας του στον σύλλογο. Επί της ουσίας, είπε «αντίο»…