O Πασκουάλ πήρε θέση για τα σενάρια μεταγραφών στην Μπαρτσελόνα
Ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα, Τσάβι Πασκουάλ τοποθετήθηκε σχετικά με τα σενάρια που κυκλοφορούν για τους παίκτες που έχουν βάλει στο στόχαστρο οι μπλαουγκράνα.
Ο Τσάβι Πασκουάλ επιβεβαίωσε ότι η Μπαρτσελόνα δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μεταγραφική ενίσχυση μέχρι το φινάλε της σεζόν, παρόλο που το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει αρκετά σενάρια που συνδέουν διάφορους παίκτες με το ενδιαφέρον των Καταλανών.
Ο τεχνικός των Μπλαουγκράνα τοποθετήθηκε σχετικά με τις φήμες για τις μεταγραφές των μπλαουγκράνα και ξεκαθάρισε ότι αυτό που προέχει για την Μπαρτσελόνα είναι να αφοσιωθεί στην εκπλήρωση των στόχων της φετινής σεζόν.
Υπενθυμίζεται ότι χθες (22/3) η Μπαρτσελόνα γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα από τη Ρεάλ (95-76) στο μεγάλο ντέρμπι της ACB.
Ακολουθούν οι δηλώσεις του Πασκουάλ σχετικά με τη μεταγραφολογία
«Δεν θα γίνουν μεταγραφές, θα πορευτούμε με το υπάρχον ρόστερ. Από σήμερα, δεν θα ξαναμιλήσω για αυτή την κατάσταση. Δεν θα σχολιάσω πιθανές προσθήκες. Συνεχώς ακούγονται ονόματα, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στη φετινή σεζόν. Οι φήμες είναι φήμες. Δεν θα τις αξιολογήσω — μόνο το παρόν μας.»
- Η τρομερή αντίδραση του Πιτίνο στο buzzer beater νίκης της ομάδας του (vid)
- «Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)
- Τέλος εποχής: Ο Ντιμίτρι Παγιέ «κρέμασε» τα παπούτσια του
- Η Γιουβέντους αποκτά πλήρη έλεγχο του J Hotel
- Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague
- Ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε εύκολα από τον Φις κι έμεινε εκτός Miami Open
- O Πασκουάλ πήρε θέση για τα σενάρια μεταγραφών στην Μπαρτσελόνα
- Νέα ανατροπή στην υπόθεση Γκριεζμάν – Φεύγει από την Ατλέτικο και πάει MLS
