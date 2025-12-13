Πασκουάλ: «Νιώθω υπερήφανος για τους παίκτες μου – Σημαντική νίκη, αλλά όχι κάτι παραπάνω»

Η Μπαρτσελόνα υπό την καθοδήγηση του Τσάβι Πασκουάλ είναι κυριαρχική και κόντρα στον Ολυμπιακό πήρε μία ακόμα σημαντική νίκη με σκορ 98-85, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της φετινής Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» στο δεύτερο μέρος δεν αντιστάθηκαν ιδιαίτερα, έχαναν με τεράστιες διαφορές, λόγω της φοβερής επιθετικής λειτουργίας των παικτών του Πασκουάλ.

Όσα είπε ο Πασκουάλ:

«Είμαστε χαρούμενοι γιατί παίξαμε καλά και κερδίσαμε, Έχουμε ένα τρελό πρόγραμμα μπροστά μας με διαδοχικά παιχνίδια. Είναι μια σημαντική νίκη, αλλά όχι κάτι παραπάνω.

Δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα, προσπαθεί η ομάδα να ακολουθήσει το πλάνο και τις τακτικές. Νιώθω περήφανος για τους παίκτες μου».