Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

Πασκουάλ: «Έχει πολύ αναγνωρίσιμο DNA ο Ολυμπιακός – Από τους καλύτερους ο Βεζένκοφ, αν όχι ο κορυφαίος!»
Euroleague 11 Δεκεμβρίου 2025 | 18:52

Πασκουάλ: «Έχει πολύ αναγνωρίσιμο DNA ο Ολυμπιακός – Από τους καλύτερους ο Βεζένκοφ, αν όχι ο κορυφαίος!»

Ο Τσάβι Πασκουάλ αναφέρθηκε με πολύ θετικά λόγια τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στον Σάσα Βεζένκοφ τον οποίο είχε παίκτη στη Μπαρτσελόνα.

Spotlight

Η Μπαρτσελόνα, αφού κατάφερε να περάσει νικηφόρα από τη δύσκολη έδρα του Ερυθρού Αστέρα, με 89-79 κατά την 14η αγωνιστική της Euroleague, υποδέχεται τους «ερυθρόλευκους» της Ελλάδας, δηλαδή τον Ολυμπιακό, αύριο, Παρασκευή (12/12, 21:30), στο «Παλάου Μπλαουγκράνα». Έχοντας επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία των Καταλανών, ο Τσάβι Πασκουάλ, είχε μόνο καλά λόγια να πει για την ομάδα του Πειραιά και τον ηγέτη της, Σάσα Βεζένκοφ.

«Ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια που μπορεί να παρακολουθήσει κανείς» είπε ο Τσάβι Πασκουάλ και πρόσθεσε: «Ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ αναγνωρίσιμο DNA και αγωνίζεται σχεδόν ενστικτωδώς. Είναι μια κορυφαία ομάδα στη Euroleague» είπε για τον επόμενο αντίπαλο της Μπαρτσελόνα ο Πασκουάλ για να τονίσει σχετικά με τον Σάσα Βεζένκοφ: «Ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο κορυφαίος».

Όσα είπε ο Πασκουάλ:

«Πρόκειται για μια ομάδα που διατηρεί τον ίδιο προπονητή για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει ένα πολύ αναγνωρίσιμο DNA και αγωνίζεται σχεδόν ενστικτωδώς. Ο βασικός κορμός της παραμένει ο ίδιος εδώ και πολλά χρόνια. Στην άμυνα, είναι πάντα εξαιρετικά τοποθετημένοι, μια κορυφαία ομάδα στην Ευρωλίγκα, με ένα ρόστερ που τους επιτρέπει να καλύπτουν αποτελεσματικά ακόμα και σημαντικές απουσίες λόγω τραυματισμών. Αναμφίβολα, μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι στο Παλάου», δήλωσε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός.

Αναφερόμενος στο απαιτητικό πρόγραμμα, ο Πασκουάλ τόνισε: «Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι τρελό, αλλά αυτό είναι το πρόγραμμα που έχουμε. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί με την ομάδα που διαθέτουμε. Θα υπάρξουν παιχνίδια κάθε είδους και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Η διαχείριση του χρόνου συμμετοχής θα είναι δύσκολη. Το κλισέ «παιχνίδι με παιχνίδι» ισχύει, αλλά εμείς οι προπονητές πρέπει να έχουμε το βλέμμα και στο τι ακολουθεί. Οι παίκτες, όμως, πρέπει να εστιάζουν μόνο στο επόμενο ματς. Όλοι μαζί, με ένα γεμάτο Παλάου να μας δίνει ώθηση στις δύσκολες στιγμές. Ο Ολυμπιακός έχει τις… στιγμές του που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε».

Για την ομάδα του, είπε: «Αυτή είναι η Μπάρτσα και ξέρουμε πώς λειτουργεί, αλλά προτιμώ να είμαι αισιόδοξος. Η Μπάρτσα δεν έχει την πολυτέλεια να πιστεύει ότι δεν μπορεί. Πρέπει να τα δίνουμε όλα και ο χρόνος θα δείξει. Όσο για τους τίτλους, όπως είπα και στην πρώτη μου συνέντευξη Τύπου, πρέπει να παλεύουμε για τον καθένα ξεχωριστά».

Και πρόσθεσε: «Είμαστε επαγγελματίες. Πρέπει να εστιάζουμε στο τι έρχεται. Όταν έχεις αποδείξει ότι μπορείς να κάνεις κάτι μία φορά, δεν υπάρχει λόγος να μην το επαναλάβεις. Δεν περιμένω από κανέναν να είναι στο αποκορύφωμά του και στα επτά παιχνίδια, αλλά περιμένω να είναι πάντα θετικός και να συνεισφέρει. Μπορείς να έχεις μια κακή βραδιά, αλλά να την αντισταθμίσεις σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Πρέπει να αποδεχόμαστε ότι μπορούμε να κερδίσουμε ή να χάσουμε, αλλά ποτέ χωρίς να έχουμε δώσει τα πάντα».

Σχετικά με την πρόοδο της ομάδας υπό τις οδηγίες του, σχολίασε: «Από τότε που ήρθα, είμαι πολύ ευχαριστημένος με όλους. Έχουμε θέσει τα θεμέλια της πειθαρχίας, του σεβασμού και του ενθουσιασμού που ήθελα. Βρισκόμαστε στα μισά του δρόμου. Έχουμε ακόμα πολλά να βελτιώσουμε, αλλά είμαστε στη σωστή κατεύθυνση».

Στο παιχνίδι της Παρασκευής (12/12), ο Πασκουάλ θα συναντήσει ξανά τον Σάσα Βεζένκοφ, τον οποίο είχε ως παίκτη στην Μπαρτσελόνα πριν αυτός εξελιχθεί σε αστέρα της Euroleague με τον Ολυμπιακό. «Είναι ένας από τους καλύτερους στην Ευρωλίγκα… ή ο καλύτερος! Ένας εντυπωσιακός παίκτης. Ήρθε εδώ χάρη στον Χουάν Κρέους, ο οποίος επέμενε πολύ για την απόκτησή του. Είναι ένας παίκτης-φαινόμενο και το έχει αποδείξει. Διαθέτει τεράστιο ταλέντο, είναι εξαιρετικά έξυπνος και καλός άνθρωπος. Είναι πολύ δύσκολος στο μαρκάρισμα. Είμαι πολύ χαρούμενος για όλα όσα έχει καταφέρει,» επισήμανε ο Πασκουάλ.

Στο τέλος, ο Πασκουάλ κατέθεσε: «Αύριο είναι ένα από τα μεγάλα παιχνίδια, ένα από τα σπουδαιότερα που μπορείς να δεις. Το Παλάου πρέπει να είναι… Παλάου. Όταν λέω ότι είναι μεγάλο ματς, κάποιοι μου λένε ότι αυτό ισχύει για τον Ολυμπιακό, αλλά όχι για την Μπάρτσα… Τι λέτε; Είναι ένα παιχνίδι Μπάρτσα-Ολυμπιακός, ένα από τα μεγαλύτερα που μπορείς να παίξεις και να δεις. Πρέπει να υποφέρουμε μαζί με τον κόσμο μας. Πρέπει εμείς να εμπνεύσουμε την κερκίδα, αλλά χρειαζόμαστε και τη βοήθειά της. Όπως πάντα, στις μεγάλες βραδιές, το Παλάου είναι τεράστιο».

Economy
Πιερρακάκης: Νέος πρόεδρος του Eurogroup

Πιερρακάκης: Νέος πρόεδρος του Eurogroup

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αργής καύσης» η άνοδος στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αργής καύσης» η άνοδος στην αγορά

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ
Europa League 11.12.25

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Mίντιλαντ – Γκενκ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Europa League 11.12.25

LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Conference League 11.12.25

LIVE: Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ

LIVE: Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 11.12.25

LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»

Για την απόκτηση του Μόντε Μόρις, την πιθανή μεταγραφή «ψηλού», τον τραυματισμό του Γουόρντ και το επικείμενο ματς με την Μπαρτσελόνα, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Βαρκελώνη όπου την Παρασκευή αντιμετωπίζει τη «Μπάρτσα» και ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε -μεταξύ άλλων- για τον νέο συμπαίκτη του, Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Φαλ
Euroleague 11.12.25

Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Φαλ

Καλά νέα για τον Ολυμπιακό και τον Μουστάφα Φαλ, αφού η αποθεραπεία από τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο εξελίσσεται πολύ θετικά, κάτι που σημαίνει πως ίσως πατήσει παρκέ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
Euroleague 11.12.25

«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα

Με πρόστιμο και κλείσιμο μέρους του γηπέδου του -με αναστολή- τιμώρησε η Euroleague τον Ερυθρό Αστέρα για τη συμπεριφορά των οπαδών του κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον Μόντε Μόρις (vid)
Μπάσκετ 10.12.25

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον Μόντε Μόρις (vid)

Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού ο Μόντε Μόρις, καθώς η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) τη συμφωνία της με τον 30χρονο (1,88μ.) Αμερικανό γκαρντ ως το τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»
Euroleague 10.12.25

«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»

Στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, θα είναι τις επόμενες μέρες ο Μόντε Μόρις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του γνωστού Ιταλού ρεπόρτερ, Ματέο Αντρεάνι.

Σύνταξη
Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»
«Ρατσιστική ρητορική» 11.12.25

Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»

«Αυτό που είπα ήταν αλήθεια και, φυσικά, είμαι ελεύθερη να έχω τη γνώμη μου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αμάντα Σέιφριντ, αναφορικά με τα σχόλια που έκανε για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86
LIVE - InSocial 11.12.25

Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86

«Η θωράκιση της δημοκρατίας και ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη καθίσταται επιτακτική και αδήριτη ανάγκη» σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και απευθύνει κάλεσμα στη δημοκρατική αντιπολίτευση για αναθεώρηση του άρθρου 86.

Σύνταξη
LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ
Europa League 11.12.25

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Mίντιλαντ – Γκενκ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 11.12.25

LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Δίκη για τις υποκλοπές: Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και… δεν μιλούσαν για το Predator – Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου
Δίκη υποκλοπών 11.12.25

Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και... δεν μιλούσαν για το Predator - Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου

Η κατάθεση της Γεωργίας Ζάρα, στέλεχος της ΕΥΠ την επίμαχη περίοδο των υποκλοπών και κουμπάρα με την Ευαγγελία Γεωργακοπούλου που φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως χειρίστρια του Predator. «Δεν το συζητήσαμε ποτέ σε βάθος για αυτό», ισχυρίστηκε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
LIVE: Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ
Conference League 11.12.25

LIVE: Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ

LIVE: Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 11.12.25

LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Χάνει την μπάλα η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα αλλά χωρίς σύλληψη η κατάθεση «Φραπέ» – «Δεν έχουμε αρμοδιότητα», λέει η πλειοψηφία
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Χάνει την μπάλα η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα αλλά χωρίς σύλληψη η κατάθεση «Φραπέ» – «Δεν έχουμε αρμοδιότητα», λέει η πλειοψηφία

Στη Δικαιοσύνη θα αποσταλεί η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, προκειμένου οι Αρχές να αποφασίσουν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πιέζουν για «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς – «Θα χρειαστούν εκλογές ή δημοψήφισμα»
Νέα δήλωση 11.12.25

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πιέζουν για «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς - «Θα χρειαστούν εκλογές ή δημοψήφισμα»

Οι ΗΠΑ είχαν προτείνει στην Ουκρανία να παραδώσει στη Ρωσία τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει - Τι αναφέρει η «συμβιβαστική πρόταση», όπως τη χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Είναι λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
«Γενοκτονία» 11.12.25

«Είναι λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

«Η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, σε μια περίοδο που η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα στα ιδανικά της Eurovision και τις αποφάσεις που λαμβάνει η EBU»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Παρέμβαση 11.12.25

Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Παρέμβαση Δ. Καφαντάρη, γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ στο Ευρωκοινοβούλιο: «Καμία Ευρωπαϊκή Πολιτική χωρίς Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Σύνταξη
Γεωτρήσεις στη Φυλή
Επάρκεια νερού 11.12.25

Γεωτρήσεις στη Φυλή

Με γεωτρήσεις θα ποτίζονται οκτώ Πλατείες στα Άνω Λιόσια σύμφωνα με την δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία

Η Technogym δημιουργεί ένα οικοσύστημα που βοηθά κάθε άνθρωπο να κινείται περισσότερο, να γνωρίζει καλύτερα το σώμα του, να βρίσκει κίνητρο και να πετυχαίνει στόχους

Σύνταξη
Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου
Αίνιγμα 11.12.25

Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου

Ο Αμερικανός φωτογράφος Λι Φρίντλαντερ κατάφερε να απαθανατίσει τα Χριστούγεννα με ρεαλισμό και καλλιτεχνική αταξία, οπότε μην περιμένετε λήψεις τύπου «αυτό θα άρεσε στον κόσμο του Instagram».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό έκλεισε ο Ροντινέι: Ο «πολεμιστής» που αγαπήθηκε όσο λίγοι
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό έκλεισε ο Ροντινέι: Ο «πολεμιστής» που αγαπήθηκε όσο λίγοι

Τρία χρόνια παρουσίας στον Ολυμπιακό συμπλήρωσε ο Ροντινέι. Ένας ποδοσφαιριστής «πολεμιστής», που έκανε τη διαφορά εξ αρχής και που κατάφερε να δεθεί με τον σύλλογο και με την Ελλάδα όσοι λίγοι ξένοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου στις ΗΠΑ – Λίστα με εχθρούς του έθνους καταρτίζει το FBI
«Μακαρθισμός ξανά» 11.12.25

Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου στις ΗΠΑ – Λίστα με εχθρούς του έθνους καταρτίζει το FBI

Έγγραφο που αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ δείχνει πως η αμερικανική δημοκρατία μπαίνει ξανά στο στόχαστρο του FBI θυμίζοντας εποχές που η διαφωνία ήταν αδίκημα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

