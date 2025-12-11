Πασκουάλ: «Έχει πολύ αναγνωρίσιμο DNA ο Ολυμπιακός – Από τους καλύτερους ο Βεζένκοφ, αν όχι ο κορυφαίος!»

Η Μπαρτσελόνα, αφού κατάφερε να περάσει νικηφόρα από τη δύσκολη έδρα του Ερυθρού Αστέρα, με 89-79 κατά την 14η αγωνιστική της Euroleague, υποδέχεται τους «ερυθρόλευκους» της Ελλάδας, δηλαδή τον Ολυμπιακό, αύριο, Παρασκευή (12/12, 21:30), στο «Παλάου Μπλαουγκράνα». Έχοντας επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία των Καταλανών, ο Τσάβι Πασκουάλ, είχε μόνο καλά λόγια να πει για την ομάδα του Πειραιά και τον ηγέτη της, Σάσα Βεζένκοφ.

«Ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια που μπορεί να παρακολουθήσει κανείς» είπε ο Τσάβι Πασκουάλ και πρόσθεσε: «Ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ αναγνωρίσιμο DNA και αγωνίζεται σχεδόν ενστικτωδώς. Είναι μια κορυφαία ομάδα στη Euroleague» είπε για τον επόμενο αντίπαλο της Μπαρτσελόνα ο Πασκουάλ για να τονίσει σχετικά με τον Σάσα Βεζένκοφ: «Ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο κορυφαίος».

Όσα είπε ο Πασκουάλ:

«Πρόκειται για μια ομάδα που διατηρεί τον ίδιο προπονητή για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει ένα πολύ αναγνωρίσιμο DNA και αγωνίζεται σχεδόν ενστικτωδώς. Ο βασικός κορμός της παραμένει ο ίδιος εδώ και πολλά χρόνια. Στην άμυνα, είναι πάντα εξαιρετικά τοποθετημένοι, μια κορυφαία ομάδα στην Ευρωλίγκα, με ένα ρόστερ που τους επιτρέπει να καλύπτουν αποτελεσματικά ακόμα και σημαντικές απουσίες λόγω τραυματισμών. Αναμφίβολα, μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι στο Παλάου», δήλωσε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός.

Αναφερόμενος στο απαιτητικό πρόγραμμα, ο Πασκουάλ τόνισε: «Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι τρελό, αλλά αυτό είναι το πρόγραμμα που έχουμε. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί με την ομάδα που διαθέτουμε. Θα υπάρξουν παιχνίδια κάθε είδους και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Η διαχείριση του χρόνου συμμετοχής θα είναι δύσκολη. Το κλισέ «παιχνίδι με παιχνίδι» ισχύει, αλλά εμείς οι προπονητές πρέπει να έχουμε το βλέμμα και στο τι ακολουθεί. Οι παίκτες, όμως, πρέπει να εστιάζουν μόνο στο επόμενο ματς. Όλοι μαζί, με ένα γεμάτο Παλάου να μας δίνει ώθηση στις δύσκολες στιγμές. Ο Ολυμπιακός έχει τις… στιγμές του που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε».

Για την ομάδα του, είπε: «Αυτή είναι η Μπάρτσα και ξέρουμε πώς λειτουργεί, αλλά προτιμώ να είμαι αισιόδοξος. Η Μπάρτσα δεν έχει την πολυτέλεια να πιστεύει ότι δεν μπορεί. Πρέπει να τα δίνουμε όλα και ο χρόνος θα δείξει. Όσο για τους τίτλους, όπως είπα και στην πρώτη μου συνέντευξη Τύπου, πρέπει να παλεύουμε για τον καθένα ξεχωριστά».

Και πρόσθεσε: «Είμαστε επαγγελματίες. Πρέπει να εστιάζουμε στο τι έρχεται. Όταν έχεις αποδείξει ότι μπορείς να κάνεις κάτι μία φορά, δεν υπάρχει λόγος να μην το επαναλάβεις. Δεν περιμένω από κανέναν να είναι στο αποκορύφωμά του και στα επτά παιχνίδια, αλλά περιμένω να είναι πάντα θετικός και να συνεισφέρει. Μπορείς να έχεις μια κακή βραδιά, αλλά να την αντισταθμίσεις σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Πρέπει να αποδεχόμαστε ότι μπορούμε να κερδίσουμε ή να χάσουμε, αλλά ποτέ χωρίς να έχουμε δώσει τα πάντα».

Σχετικά με την πρόοδο της ομάδας υπό τις οδηγίες του, σχολίασε: «Από τότε που ήρθα, είμαι πολύ ευχαριστημένος με όλους. Έχουμε θέσει τα θεμέλια της πειθαρχίας, του σεβασμού και του ενθουσιασμού που ήθελα. Βρισκόμαστε στα μισά του δρόμου. Έχουμε ακόμα πολλά να βελτιώσουμε, αλλά είμαστε στη σωστή κατεύθυνση».

Στο παιχνίδι της Παρασκευής (12/12), ο Πασκουάλ θα συναντήσει ξανά τον Σάσα Βεζένκοφ, τον οποίο είχε ως παίκτη στην Μπαρτσελόνα πριν αυτός εξελιχθεί σε αστέρα της Euroleague με τον Ολυμπιακό. «Είναι ένας από τους καλύτερους στην Ευρωλίγκα… ή ο καλύτερος! Ένας εντυπωσιακός παίκτης. Ήρθε εδώ χάρη στον Χουάν Κρέους, ο οποίος επέμενε πολύ για την απόκτησή του. Είναι ένας παίκτης-φαινόμενο και το έχει αποδείξει. Διαθέτει τεράστιο ταλέντο, είναι εξαιρετικά έξυπνος και καλός άνθρωπος. Είναι πολύ δύσκολος στο μαρκάρισμα. Είμαι πολύ χαρούμενος για όλα όσα έχει καταφέρει,» επισήμανε ο Πασκουάλ.

Στο τέλος, ο Πασκουάλ κατέθεσε: «Αύριο είναι ένα από τα μεγάλα παιχνίδια, ένα από τα σπουδαιότερα που μπορείς να δεις. Το Παλάου πρέπει να είναι… Παλάου. Όταν λέω ότι είναι μεγάλο ματς, κάποιοι μου λένε ότι αυτό ισχύει για τον Ολυμπιακό, αλλά όχι για την Μπάρτσα… Τι λέτε; Είναι ένα παιχνίδι Μπάρτσα-Ολυμπιακός, ένα από τα μεγαλύτερα που μπορείς να παίξεις και να δεις. Πρέπει να υποφέρουμε μαζί με τον κόσμο μας. Πρέπει εμείς να εμπνεύσουμε την κερκίδα, αλλά χρειαζόμαστε και τη βοήθειά της. Όπως πάντα, στις μεγάλες βραδιές, το Παλάου είναι τεράστιο».