Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Ο Εβρά διαπρέπει και στο «γήπεδο» των επιχειρήσεων
On Field 08 Απριλίου 2026, 19:20

Ο Εβρά διαπρέπει και στο «γήπεδο» των επιχειρήσεων

Η ποδοσφαιρική καριέρα του παλαίμαχου Γάλλου αμυντικού ήταν γεμάτη επιτυχίες, αλλά ο Εβρά κατάφερε πιο εντυπωσιακά πράγματα στις επιχειρήσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δεν χωρά αμφιβολία πως ο Πατρίς Εβρά υπήρξε ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, με τεράστια καριέρα σε συλλογικό επίπεδο αλλά και στην Εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Ο παλαίμαχος ακραίος μπακ φόρεσε με μεγάλη επιτυχία την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατακτώντας πέντε φορές την Πρέμιερ Λιγκ αλλά και το Champions League το 2008.

Το 2014 έφυγε από το Ολντ Τράφορντ και αγωνίστηκε σε Γιουβέντους, Μαρσέιγ και Γουέστ Χαμ, πριν πάρει την απόφαση να «κρεμάσει τα παπούτσια του».

Στην Ιταλία κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα με την «Βέκια Σινιόρα» και δύο φορές το Κύπελλο.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο Εβρά κέρδισε πολλά χρήματα από το ποδόσφαιρο αλλά ο ίδιος αποκάλυψε πως η απόφασή του ν’ ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις, αποδείχθηκε πολύ πιο προσοδοφόρα.

Οι επενδύσεις του πρώην άσου της Γιουνάιτεντ έχουν αποδειχθεί «λίρα εκατό» και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Πατρίς Εβρά έχουν «φουσκώσει» σε βαθμό που δεν το περίμενε ούτε ο ίδιος.

«Τα πράγματα πήγαν πολύ καλά για μένα στον τομέα των επιχειρήσεων. Ήθελα πάντα ν’ ασχοληθώ με επενδύσεις που θα έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε αθλητές.

Ήθελα οι επιχειρήσεις μου να έχουν αυτή τη ταυτότητα και πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλά.

Τώρα έχω πέντε εταιρίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μπορώ να πω ότι τα πήγα καλύτερα στον τομέα των επιχειρήσεων σε σχέση με το ποδόσφαιρο.

Δεν είμαι από αυτούς που πέρασαν πολλά χρόνια στα σχολεία, αλλά η συναναστροφή μου με πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, με βοήθησε σημαντικά.

Διευρύνθηκαν οι ορίζοντες μου, έκανα επαφές με σημαντικούς ανθρώπους κι αυτό μ’ έχει βοηθήσει πολύ από την μέρα που σταμάτησα το ποδόσφαιρο», τόνισε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής ομάδας της Γαλλίας.

Ο Εβρά συνεχίζει την δραστηριοποίησή του στον χώρο των επιχειρήσεων, έχοντας νέες ιδέες για τους αθλητές που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό δράση και αναζητούν συμβουλές επενδυτικού χαρακτήρα και όχι μόνο.

Wall Street
Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Μπάσκετ 08.04.26

Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)

Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η δεύτερη σερί χρονιά ο ΠΑΟΚ ο οποίος υπέστη «γλυκιά» ήττα με 89-85 στη Μούρθια κι έτσι υπερασπίστηκε το +6 του πρώτου αγώνα. Αντίπαλός του και πάλι η Μπιλμπάο

Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
On Field 07.04.26

Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο
Μπάσκετ 06.04.26

Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως θα γυρίσει στους πάγκους μόνο αν βρει το κατάλληλο κίνητρο και ο Άρης Betsson του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει ικανός να του το προσφέρει στο προσεχές μέλλον.

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Διονύσης Δελλής
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άκης Στρατόπουλος
Μετανάστες: Η Κομισιόν απαντά σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο
Ερώτηση ευρωβουλευτών 09.04.26

Τι απαντά η Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο

«Η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να τηρείται», τονίζει ο ευρωπαίος Επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο, επισημαίνοντας το «ηθικό καθήκον» της διάσωσης ζωών.

Ρωσία: Ενας άμαχος νεκρός σε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Με drones 09.04.26

Φονική ουκρανική επιδρομή στη Ρωσία

Ενας άμαχος σκοτώθηκε «από συντρίμμια drone», σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Λίβανος: Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Στον Λίβανο 09.04.26

Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Τουρκίας, ζητώντας την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας.

Λίβανος: Η κυβέρνηση Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL
Ιταλία 09.04.26

Η Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL

«Είναι εντελώς απαράδεκτο, προσωπικό το οποίο δραστηριοποιείται υπό τη σημαία του ΟΗΕ, να τίθεται σε κίνδυνο», αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση για τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL.

Κύπρος: Νέο διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ διόρισε ο Αντόνιο Γκουτέρες
Κύπρος 09.04.26

Διορίστηκε νέος διοικητής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο υποστράτηγος Μινχαζούλ Αλαμ από το Μπανγκλαντές διαδέχεται τον υποστράτηγο Ερνεμπέτ Μπατσούρι από τη Moγγολία στη θέση του διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν
«Αναγκαία προϋπόθεση» 09.04.26

Η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο, δηλώνει ο Μακρόν

«Αναγκαία προϋπόθεση» θεωρεί ο Εμανουέλ Μακρόν την επέκταση της εκεχειρίας στον Λίβανο ώστε να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα
Media 09.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα

Εύθραυστη εκεχειρία στον Περσικό • Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της σε καύσιμα αλλά και την ευστάθεια στο σύστημα  ηλεκτροδότησης ενόψει των αυξημένων αναγκών λόγω των εορτών του Πάσχα

Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
Εύθραυστη εκεχειρία 09.04.26

Ο Βανς πετάει το μπαλάκι του Λιβάνου στο Ιράν

Μπαλάκι έχει γίνει ο Λίβανος, τον οποίο βομβαρδίζει ανελέητα το Ισραήλ, καθώς ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν για το αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία της εκεχειρίας.

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Εντυπωσιακό θέαμα: Ελεγχόμενες εκρήξεις σπάνε τους πάγους στον ποταμό Άμουρ
Κόσμος 08.04.26

Απίστευτες εικόνες από εκρήξεις πάγου στον ποταμό Άμουρ, στα σύνορα Κίνας-Ρωσίας

Εντυπωσιακές ελεγχόμενες εκρήξεις έσπασαν τον πάγο στον ποταμό Άμουρ, στα σινορωσικά σύνορα, προλαμβάνοντας καταστροφικές πλημμύρες και διευκολύνοντας άμεσα τη ναυσιπλοΐα.

Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)
Μπάσκετ 08.04.26

Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)

Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η δεύτερη σερί χρονιά ο ΠΑΟΚ ο οποίος υπέστη «γλυκιά» ήττα με 89-85 στη Μούρθια κι έτσι υπερασπίστηκε το +6 του πρώτου αγώνα. Αντίπαλός του και πάλι η Μπιλμπάο

Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
