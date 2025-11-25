Αποκάλυψη σοκ από τον Πατρίς Εβρά: «Έπαιρνα 38 χάπια την ημέρα για να μπορώ να παίξω»
Αποκάλυψη που προκάλεσε αίσθηση έκανε ο Πατρίς Εβρά καθώς είπε πως για να είναι σε θέση να αγωνιστεί χωρίς να πονά χρειαζόταν να καταναλώνει αρκετά παυσίπονα καθημερινώς.
Ο Πατρίς Εβρά αποκάλυψε μια σοκαριστική αλήθεια για την καριέρα του και τα παυσίπονα που έπαιρνε για να καταφέρει να αγωνιστεί.
Ο πρώην Γάλλος διεθνής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε ανοιχτά για τη σκοτεινή πλευρά του ποδοσφαίρου σε κορυφαίο επίπεδο, καθώς ανακοίνωσε τη συμμετοχή του ως επενδυτής στην KURK, εταιρεία που προωθεί φυσικές λύσεις αντιμετώπισης πόνου και φλεγμονών.
Ο Γάλλος θέλει να αναδείξει τα οφέλη της δραστικής ουσίας του κουρκουμά μέσα από τη δική του σκληρή εμπειρία με τον χρόνιο πόνο και την επιβάρυνση της καριέρας του από τα φάρμακα.
Ο Εβρά παραδέχτηκε ότι, παρά τα 700 και πλέον επαγγελματικά του παιχνίδια, ένιωσε πραγματικά 100% υγιής «μόνο πέντε φορές». «Έπαιρνα 38 χάπια την ημέρα», τόνισε, εξηγώντας πως η συνεχής καταπόνηση και η πίεση να αγωνιστεί τον έσπρωχναν καθημερινά στη χρήση παυσίπονων.
«Σε αυτό το επίπεδο, ακόμα κι αν είσαι τραυματίας, δεν έχεις επιλογή. Πρέπει να παίξεις. Και η εύκολη λύση ήταν πάντα τα παυσίπονα», παραδέχτηκε.
Ο Πατρίς Εβρά, που κρέμασε τα παπούτσια του το 2018 μετά τη Γουέστ Χαμ και συνολικά στην καριέρα του κατέγραψε συνολικά 725 εμφανίσεις με 20 γκολ και 40 ασίστ, συνεχίζει σήμερα ως σχολιαστής και έχει δοκιμάσει και τις μικτές πολεμικές τέχνες, με την πρώτη του αναμέτρηση να έχει αναβληθεί για νέα ημερομηνία.
