Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης
Επικαιρότητα 08 Απριλίου 2026, 19:15

Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης

Εκτός συνόρων ταξιδεύει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με μία από τις σημαντικότερες καθημερινές εφημερίδες της Γαλλίας, τη Le Monde, να φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ και να σημειώνει πως «περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, αυτή η υπόθεση αμαυρώνει την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Στο μικροσκόπιο του διεθνούς Τύπου παραμένει η Ελλάδα. Οι καταιγιστικές εξελίξεις με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να απασχολεί τα μεγαλύτερα ΜΜΕ της Ευρώπης με τη γαλλική Le Monde να φιλοξενεί στις σελίδες της εκτενές ρεπορτάζ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.

Η «Le Monde» παρουσιάζει τις εξελίξεις με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και θυμίζει και τα άλλα σκάνδαλα που απασχόλησαν επί κυβερνητικής θητείας Μητσοτάκη

Από την Αθήνα, η ανταποκρίτρια της, Μαρίνα Ράφενμπεργκ, ξετυλίγει την υπόθεση από την πρώτη ημέρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέστειλε την πρώτη δικογραφία (με τους 11 βουλευτές και τους δύο υπουργού) στις αρμόδιες ελληνικές αρχές μέχρι και την 6η Απριλίου και το τηλεοπτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η γαλλική εφημερίδα συνδέει τις τελευταίες εξελίξεις με το «Μαξίμου Gate», τη δήλωση «βόμβα» του αφεντικού της Intellexa Ταλ Ντίλιαν στο MEGA, την καταδικαστική απόφαση πρωτοδίκως για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και την έναρξη της δίκης των Τεμπών.

Πολυτραυματίας η… κυβέρνηση – Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι «φωνές»

Όλα αυτά μαζί φτιάχνουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την κυβέρνηση, περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, «αμαυρώνοντας την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Φιλοξενεί δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κώστα Αρβανίτη, του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά και της επίκουρης καθηγήτριας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Φιλίππα Χατζησταύρου.

«Μπροστά στο μέγεθος του σκανδάλου, ο συντηρητικός πρωθυπουργός, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, προχώρησε σε εξπρές ανασχηματισμό την Παρασκευή 3 Απριλίου» αναφέρει μεταξύ άλλων η Le Monde μιλώντας για «μια κυβέρνηση που έχει αποδυναμωθεί».

Ο Κώστα Αρβανίτης, δηλώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να «ανακοινώσει την παραίτησή του και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών» και καταγγέλλει την ύπαρξη «ενός είδους συμμορίας μέσα στο ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου» και «την υπεξαίρεση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων, μεταξύ άλλων μέσω της επιλεκτικής διανομής σημαντικών ποσών σε κοντινά πρόσωπα».

Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλά για «μια γενικευμένη διαφθορά, της οποίας το επίκεντρο βρίσκεται στο εσωτερικό της κυβέρνησης».

«Σε οποιαδήποτε άλλη δημοκρατική χώρα, αυτές οι υποθέσεις θα είχαν οδηγήσει στην παραίτηση της κυβέρνησης και σε νέες εκλογές, όπως συνέβη, για παράδειγμα, στη Σερβία», σημειώνει η επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Φιλίππα Χατζησταύρου.

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και οι πρόωρες εκλογές

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον Κώστα Αχ. Καραμανλή με το δημοσίευμα να αναφέρει πως «η δυσαρέσκεια αυξάνεται» καθώς ο βουλευτής και πρώην υπουργός Μεταφορών εκτός τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει απασχολήσει και με τους χειρισμούς του στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η γαλλική εφημερίδα, επικαλούμενη τα ελληνικά ΜΜΕ, σημειώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδέχεται να μπει στον πειρασμό να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, προκειμένου να αποφύγει νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο της απάτης με τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις, αλλά και για να κόψει τον αέρα στα κόμματα που αναμένεται να ιδρυθούν τους επόμενους μήνες.

Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»
Επικαιρότητα 08.04.26

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

Δένδιας: Στη νέα εποχή των τεράστιων προκλήσεων μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος
Επικαιρότητα 08.04.26

Δένδιας: Στη νέα εποχή των τεράστιων προκλήσεων μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος

Ο Δένδιας επισκέφθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές και ενημερώθηκε για την πρόοδο στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά
ΠΑΣΟΚ 08.04.26

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά

Στη Βαρβάκειο Αγορά περιόδευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Πρέπει σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», τόνισε

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς
Επικαιρότητα 07.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες με τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία
Εξηγήσεις 07.04.26

Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία

Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, που παραιτήθηκε το 2025 από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανάρτησή του, αναφέρει ότι η δικογραφία περιλαμβάνει «αβάσιμες εικασίες» και ζητεί την άρση της ασυλίας του

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
«Ομολογία πανικού» 07.04.26

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί
Επικαιρότητα 07.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί

«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη
Επικαιρότητα 07.04.26

ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη

«Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
«Προκηρύξτε εκλογές» 06.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από 'θεσμικές πρωτοβουλίες', το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Άγρια κόντρα Πολάκη – Λαζαρίδη στη Βουλή: «Σκασμός, τώρα μιλάω γω, μην πετάγεσαι» – «Έτρωγες μαύρα και μιλάς;»
Επικαιρότητα 06.04.26

Άγρια κόντρα Πολάκη – Λαζαρίδη στη Βουλή: «Σκασμός, τώρα μιλάω γω, μην πετάγεσαι» – «Έτρωγες μαύρα και μιλάς;»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από την κυβέρνηση να παραιτηθεί και να προσφύγει σε εκλογές. «Είσαι εδώ χωρίς πτυχίο» τόνισε απευθυνόμενος στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Παύλος Πολάκης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική 06.04.26

Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Αναφορικά με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτήθηκε ο κ. Ηλιόπουλος αν έχει κάνει τη δουλειά του ο κ. Μητσοτάκης και ζητάει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να επιταχύνει τη διαδικασία

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 06.04.26

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς

«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Μετανάστες: Η Κομισιόν απαντά σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο
Ερώτηση ευρωβουλευτών 09.04.26

Τι απαντά η Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο

«Η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να τηρείται», τονίζει ο ευρωπαίος Επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο, επισημαίνοντας το «ηθικό καθήκον» της διάσωσης ζωών.

Ρωσία: Ενας άμαχος νεκρός σε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Με drones 09.04.26

Φονική ουκρανική επιδρομή στη Ρωσία

Ενας άμαχος σκοτώθηκε «από συντρίμμια drone», σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Λίβανος: Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Στον Λίβανο 09.04.26

Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Τουρκίας, ζητώντας την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας.

Λίβανος: Η κυβέρνηση Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL
Ιταλία 09.04.26

Η Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL

«Είναι εντελώς απαράδεκτο, προσωπικό το οποίο δραστηριοποιείται υπό τη σημαία του ΟΗΕ, να τίθεται σε κίνδυνο», αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση για τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL.

Κύπρος: Νέο διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ διόρισε ο Αντόνιο Γκουτέρες
Κύπρος 09.04.26

Διορίστηκε νέος διοικητής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο υποστράτηγος Μινχαζούλ Αλαμ από το Μπανγκλαντές διαδέχεται τον υποστράτηγο Ερνεμπέτ Μπατσούρι από τη Moγγολία στη θέση του διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν
«Αναγκαία προϋπόθεση» 09.04.26

Η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο, δηλώνει ο Μακρόν

«Αναγκαία προϋπόθεση» θεωρεί ο Εμανουέλ Μακρόν την επέκταση της εκεχειρίας στον Λίβανο ώστε να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα
Media 09.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα

Εύθραυστη εκεχειρία στον Περσικό • Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της σε καύσιμα αλλά και την ευστάθεια στο σύστημα  ηλεκτροδότησης ενόψει των αυξημένων αναγκών λόγω των εορτών του Πάσχα

Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
Εύθραυστη εκεχειρία 09.04.26

Ο Βανς πετάει το μπαλάκι του Λιβάνου στο Ιράν

Μπαλάκι έχει γίνει ο Λίβανος, τον οποίο βομβαρδίζει ανελέητα το Ισραήλ, καθώς ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν για το αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία της εκεχειρίας.

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Εντυπωσιακό θέαμα: Ελεγχόμενες εκρήξεις σπάνε τους πάγους στον ποταμό Άμουρ
Κόσμος 08.04.26

Απίστευτες εικόνες από εκρήξεις πάγου στον ποταμό Άμουρ, στα σύνορα Κίνας-Ρωσίας

Εντυπωσιακές ελεγχόμενες εκρήξεις έσπασαν τον πάγο στον ποταμό Άμουρ, στα σινορωσικά σύνορα, προλαμβάνοντας καταστροφικές πλημμύρες και διευκολύνοντας άμεσα τη ναυσιπλοΐα.

Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)
Μπάσκετ 08.04.26

Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)

Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η δεύτερη σερί χρονιά ο ΠΑΟΚ ο οποίος υπέστη «γλυκιά» ήττα με 89-85 στη Μούρθια κι έτσι υπερασπίστηκε το +6 του πρώτου αγώνα. Αντίπαλός του και πάλι η Μπιλμπάο

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)

Αποβολή του Κουμπαρσί, ο οποίος γκρέμισε» ως τελευταίος παίκτης τον Σιμεόνε, με τον Άλβαρες να μετουσιώνει το φάουλ σε γκολ για το 1-0 της Ατλέτικοεπί της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου.

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»
Ο προικοθήρας 08.04.26

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του δεν είναι οικογενειακή κόντρα αλλά μια στρατηγική επιλογή που του εξασφάλισε τα μυθικά πλούτη των Πελτζ

Λουκάς Καρνής
Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί
Ελλάδα 08.04.26

Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί

Οι δράστες έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του 65χρονου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας τον ξυλοκόπησαν και τον έσυραν προκειμένου να τους υποδείξει που έχει χρήματα και χρυσαφικά

ΕΕΕ: Ηχηρή παρέμβαση στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Ελλάδα 08.04.26

Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

«Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη», τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ).

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
