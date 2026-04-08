Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης

Στο μικροσκόπιο του διεθνούς Τύπου παραμένει η Ελλάδα. Οι καταιγιστικές εξελίξεις με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να απασχολεί τα μεγαλύτερα ΜΜΕ της Ευρώπης με τη γαλλική Le Monde να φιλοξενεί στις σελίδες της εκτενές ρεπορτάζ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.

Η «Le Monde» παρουσιάζει τις εξελίξεις με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και θυμίζει και τα άλλα σκάνδαλα που απασχόλησαν επί κυβερνητικής θητείας Μητσοτάκη

Από την Αθήνα, η ανταποκρίτρια της, Μαρίνα Ράφενμπεργκ, ξετυλίγει την υπόθεση από την πρώτη ημέρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέστειλε την πρώτη δικογραφία (με τους 11 βουλευτές και τους δύο υπουργού) στις αρμόδιες ελληνικές αρχές μέχρι και την 6η Απριλίου και το τηλεοπτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η γαλλική εφημερίδα συνδέει τις τελευταίες εξελίξεις με το «Μαξίμου Gate», τη δήλωση «βόμβα» του αφεντικού της Intellexa Ταλ Ντίλιαν στο MEGA, την καταδικαστική απόφαση πρωτοδίκως για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και την έναρξη της δίκης των Τεμπών.

Πολυτραυματίας η… κυβέρνηση – Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι «φωνές»

Όλα αυτά μαζί φτιάχνουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την κυβέρνηση, περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, «αμαυρώνοντας την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Φιλοξενεί δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κώστα Αρβανίτη, του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά και της επίκουρης καθηγήτριας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Φιλίππα Χατζησταύρου.

«Μπροστά στο μέγεθος του σκανδάλου, ο συντηρητικός πρωθυπουργός, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, προχώρησε σε εξπρές ανασχηματισμό την Παρασκευή 3 Απριλίου» αναφέρει μεταξύ άλλων η Le Monde μιλώντας για «μια κυβέρνηση που έχει αποδυναμωθεί».

Ο Κώστα Αρβανίτης, δηλώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να «ανακοινώσει την παραίτησή του και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών» και καταγγέλλει την ύπαρξη «ενός είδους συμμορίας μέσα στο ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου» και «την υπεξαίρεση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων, μεταξύ άλλων μέσω της επιλεκτικής διανομής σημαντικών ποσών σε κοντινά πρόσωπα».

Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλά για «μια γενικευμένη διαφθορά, της οποίας το επίκεντρο βρίσκεται στο εσωτερικό της κυβέρνησης».

«Σε οποιαδήποτε άλλη δημοκρατική χώρα, αυτές οι υποθέσεις θα είχαν οδηγήσει στην παραίτηση της κυβέρνησης και σε νέες εκλογές, όπως συνέβη, για παράδειγμα, στη Σερβία», σημειώνει η επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Φιλίππα Χατζησταύρου.

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και οι πρόωρες εκλογές

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον Κώστα Αχ. Καραμανλή με το δημοσίευμα να αναφέρει πως «η δυσαρέσκεια αυξάνεται» καθώς ο βουλευτής και πρώην υπουργός Μεταφορών εκτός τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει απασχολήσει και με τους χειρισμούς του στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η γαλλική εφημερίδα, επικαλούμενη τα ελληνικά ΜΜΕ, σημειώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδέχεται να μπει στον πειρασμό να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, προκειμένου να αποφύγει νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο της απάτης με τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις, αλλά και για να κόψει τον αέρα στα κόμματα που αναμένεται να ιδρυθούν τους επόμενους μήνες.