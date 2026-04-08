Δημήτρης Μελάς (ΟΠΕΚΕΠΕ): Δηλώνει αθώος αλλά οι διάλογοι δείχνουν έως και χρηματισμό

Όπου σταθεί και όπου βρεθεί διατυμπανίζει την αθωότητά του. Ο Δημήτρης Μελάς, πρόεδρος του «αμαρτωλού» ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την επίμαχη περίοδο του 2021, ακούγεται σε σειρά απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών να μιλάει με υπουργούς, βουλευτές και υπαλλήλους του Οργανισμού, για θέματα ελέγχων, παρεμβάσεων και οικονομικών διευθετήσεων που αφορούν σε επιδοτήσεις.

Ο ίδιος ο κ. Μελάς, παρά το γεγονός ότι στις νέες συνομιλίες που έχουν έρθει στο φως δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση δήλωσε στο Mega ότι όλες του οι «ενέργειες ήταν νόμιμες και έγιναν στο πλαίσιο των αιτημάτων θεραπείας και όχι οποιονδήποτε παράνομων παρεμβάσεων. Δεν εγκρίθηκε καμία χρηματοδότηση που να ήταν παράνομη ή να προκαλεί ζημιά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο».

«Χεράτα ίσον… τεχνική διευθέτηση»

Συμπληρώνει μάλιστα ότι «ως προς την έκφραση «χεράτα», (σ.σ. ακούγεται σε συνομιλία με τον πρώην γραμματέα της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα) πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται διαχρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά σε τεχνική διευθέτηση. Από ένα σημείο των αιτήσεων θεραπείας και μετά, διακόπτεται η πρόσβαση στην υπηρεσία και η μόνη παρεχόμενη πρόσβαση παρέχεται στον πρόεδρο. Όσον αφορά τη διακοπή της πρόσβασης, αφορούσε στον προγραμματισμό εργασιών του οργανισμού και όχι σε εθνικές, κανονιστικές καταλυτικές ημερομηνίες».

Η λογική λέει όχι με αφορμή τις ηχογραφημένες συνομιλίες, ο κ. Μελάς αργά ή γρήγορα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη για όσα ακούγεται να λέει. Και δεν είναι λίγα. To in παρουσιάζει ορισμένους από τους διαλόγους στους οποίους πρωταγωνιστεί ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μελάς-Μπουκώρος (βουλευτής ΝΔ) – 12.10.2021

Εδώ ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ ζητά από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να παρέμβει σε περίπτωση κτηνοτρόφου που αναμένει έλεγχο και του ζητά να τον απεντάξει απ’ αυτόν. Ο Μελάς λέει πως «το έχει δώσει» αλλά θέλει να το επιβεβαιώσει.

Μπ: Πρόεδρε τι γίνεται;

Μ: Έλα Χρήστο μου, καλά καλά γύρισα από το υπουργείο μόλις.

Μπ: Ενοχλώ έτσι, ξέρω ότι είσαι πολύ φορτωμένος. Μήπως κοίταξες εκείνη την περίπτωση ενός Μαλλιαρού, που σου έστειλα;

Μ: Θα μου θυμίσεις λίγο τι ήταν;

Μπ: Είναι ένας τύπος που είχε ερίφια και αγελάδες. Έκανε εγχείρηση μπαλονάκι την άνοιξη….

Μ: Μου είχες στείλει τέτοιο;

Μπ: Σου έχω στείλει ΑΦΜ ναι.

Μ: Ωραία νομίζω ότι το έχω δώσει αλλά να το επιβεβαιώσω….. (λένε γενικά τα ίδια για την περίπτωση)

Μπ: Άμα μπορούμε να τον απεντάξουμε από τον έλεγχο, δε ξέρω, δε ξέρω, άμα μπορούμε να τον απεντάξουμε από τον έλεγχο.

….

Μπ: Άμα έχεις καναν έμπιστο να τον πετάξει σαν την τρίχα από το ζυμάρι κάντο, γιατί αυτός θα πεθάνει άμα, που σιγά μην έχει αυτός τώρα, αυτός, δέκα χιλιάρικα παίρνει, δε παίρνει πολλά λεφτά. Άμα του ζητήσουν πίσω τα πέντε ξέρω γω, πάει τέλειωσε αυτός.

Μελάς-Μπουκώρος – 19.10.2021

Μια εβδομάδα μετά ο Μπουκώρος ξαναπαίρνει τον Μελά για την ίδια περίπτωση και εκείνος δεσμεύεται ότι θα κανονίσει παράταση στον έλεγχο του κτηνοτρόφου.

Μ: Έλα Χρήστο μου.

Μπ: Πρόεδρε καλημέρα ρε συ γαμώτο, σε παίρνω γιατί είναι ανάγκη.

Μ: Για πες.

Μπ: Για αυτό σε έπαιρνα από την Παρασκευή, του είπαν ότι θα πάνε αύριο, για έλεγχο, αυτός ήταν στο νοσοκομείο μέχρι σήμερα και είναι αμφίβολο αν θα βγει, δε μπορούμε κάποια παράταση έστω να του δώσουμε;

Μ: Ναι ναι άστο θα πάρω εγώ.

Μπ: Δως του ορισμένες μήνες παράταση και μετά ας κόψει το λαιμό του. Τον έχουν βγάλει για αύριο σε παρακαλώ δράσε πρόεδρε.

Μ: Είναι από Βόλο κ ή Λαρίσα;

….(λένε ξανά τα ίδια για την περίπτωση)

Μπ: Πρόεδρε να μείνω ήσυχος;

Μ: Θα πάρω τώρα και σε ενημερώσω ότι έγινε.

Μελάς-Παπακώστα

Στην περίπτωση της κυρίας Παπακώστα που σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία επιβαρύνεται ιδιαιτέρως, η ίδια τηλεφωνεί στον Δημήτρη Μελά. Η βουλευτής Τρικάλων καλεί απευθείας τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συστήνεται. Ζητά την βοήθεια του κ. Μελά για συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο και ονοματίζει. Στη συνέχεια επιθυμεί να μάθει αν προχωρά η υπόθεση του και προτείνει να στείλει το ΑΦΜ του ώστε να το ελέγξει ο ίδιος. Σε άλλη συνομιλία η κ. Παπακώστα, λέει προς τον κ. Μελά να το δει διότι «θα εκτεθούμε εδώ πέρα», εννοώντας την περιοχή που εκλέγεται.

Μελάς-Μπουκώρος – 08.03.2022

Δημήτρης Μελάς και Χρήστος Μπουκώρος ξαναμιλάνε με τον τελευταίο να ζητά να μάθει αν έχουν εγκριθεί όλα τα αιτήματα. Ο Μελάς του απαντάει πως «θα το τσεκάρει», γιατί έδωσε «με το φτυάρι, καμιά εξηνταριά» (σ.σ. εννοεί αιτήματα). Ο Μπουκώρος του εξηγεί πως επιθυμεί να «περάσει 100% ο νέος αγρότης», επειδή έχει «πρόβλημα με την πεθερά».

Μ: Έλα Χρήστο.

ΜΠ: Κύριε Πρόεδρε. Δύο πραγματάκια, μίλησα με τον Αλ Καπόνε τον φίλο μας τον συνονόματο, λοιπόν, έβρισε έβρισε έβρισε για τη Νέα Δημοκρατία, του λέω εγώ τώρα δε πήρα να βρίσει τη Νέα Δημοκρατία, άι παράτα με από δω πέρα ρε παλιομα… λέω, άι στο διάολο λέω, αυτό κ αυτό, μου λέει, καλά είσαι χαζός. Λοιπόν, ε, δωδεκάρι τραπέζι θα κλείσεις γιατί λέει είπε και τον Αντώνη.

Μ: Ναι δε ξέρω τώρα τι θα κάνει ο Αντώνης, αλλά ναι.

ΜΠ: Καλά εσύ εντάξει, και δεύτερον πως θα ξέρουμε ποιο δεν πέρασε από τα 4 τα αιτήματα;

Μ: Θα το τσεκάρω γιατί τώρα έδωσα με το φτυάρι καμία εξηνταριά.

ΜΠ: Εντάξει εντάξει

Μ: Οπότε θα τσεκαρω

ΜΠ: Εγώ θέλω να περάσει 100% ο νέος αγρότης, δε το ξαναλέω πάλι, γιατί έχω πρόβλημα με την πεθερά, εντάξει;

Μ: Οκ.

Μελάς-Σπετζάρη – 23.11.2021

Εδώ ο Δημήτρης Μελάς κάνει ένα ρουσφέτι του Μανώλη Κεφαλογιάννη, όπως αποδεικνύεται από τα λεγόμενα της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ Σοφίας Σπετζάρη. Ο Μελάς λέει ότι «προσπαθεί να το κάνει», αλλά προφανώς αντιμετωπίζει δυσκολίες επειδή έχει περάσει το χρονικό διάστημα των αλλαγών. «Θα το κάνω καρφωτά», λέει, το οποίο πιθανότατα είναι κάτι αντίστοιχο με το «χεράτα».

Μ: Έλα Σοφάκι, καλημέρα.

Σ: Καλημέρα τι κάνεις;

Μ: Καλά καλά καλά.

….

Σ: Ξέρεις, σε πήρα με πήρε ο ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΜΑΝΩΛΗΣ για τον ΠΡΙΑΜΟ τον ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ. Έχετε μιλήσει λέει.

Μ: Ναι μωρέ το ξέρω. Θέλω να το φτιάξω αλλά είναι λίγο, όχι είναι λίγο δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο, γιατί εκείνος θέλει μία αλλαγή στην αίτησή του.

Σ: Από ξηρικά θέλει να τα κάνει με κατάκλιση.

Μ: Του 20 κιόλας να τα του 21, θα το χα κάνει.

Σ: Α δε ξέρω ποια είναι.

Μ: Είναι του 20.

Σ: Του 20; Γιατί αφού θέλει να μπει στο πρόγραμμα της άρδευσης.

Μ: Ε ναι αλλά το είχε βάλει από τότε και τον ακολουθεί.

Σ: Α και έχει μείνει.

Μ: Ναι βέβαια. Και δε το άλλαξε οπότε ουσιαστικά αυτό προσπαθώ να κάνω τώρα, αλλά ήταν και όλο το.

Σ: Και μου είπε σε είδε και στη Βουλή λέει μιλήσατε και τέτοια.

Μ: Ο Πρίαμος;

Σ: Ναι.

M: Ναι μιλάμε και στο τηλέφωνο στη Βουλή ήταν επειδή είχε ανέβει ο τέτοιος.

Σ: Ναι και μου είπε ότι του είπες ότι θα το κάνεις. Και του λέω σου είπε ο Μελάς ότι μπορεί να κάνει τέτοιο.

Μ: Του είπα ότι προσπαθώ να το κάνω γιατί είναι του 20’ και πρέπει να το κάνω καρφωτά.

Σ: Ναι το ξέρω.

Μ: Εν τω μεταξύ όλες αυτές τις μέρες και με τις πληρωμές που τρέχουν το σύστημα ήταν κλειστό και δεν μπορούσα να κάνω παρέμβαση, τώρα του είχα πει περίμενε μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη, να δω αν μπορέσω.

Σ: Ξέρετε γιατί; Γιατί έχει αυτός έχει το πρόγραμμα που τελειώνει στις 30 του μηνός και βιάζεται

Μ: Το ξέρω το ξέρω. Τίποτα σήμερα η που θα μπορέσει να γίνει η δε θα μπορέσει ένα από τα δύο.

Σ: Ωραία άμα δες και πάρε ή πάρε τον, δεν ξέρω γιατί με πήρε τώρα.

Μελάς – Ναστόπουλος Σπυρίδωνας (Παραγωγός) 04.04.2022 – Χρηματισμός;

Εδώ πρόκειται για μια συνομιλία που «καίει» τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς φέρεται να χρηματίζεται από παραγωγό επειδή ικανοποίησε όσα του ζήτησε.

Ν: Οπότε εσύ κανονίζεις αν είναι τώρα να τα βάλουμε αυτά μες στην πληρωμή και εγώ με το που πληρωθούμε έρχομαι κάτω και σε και παίρνεις τρία, και παίρνεις τρία αγάπη μου όμορφη έτσι; Οκ;

Μ: Ναι ρε αγόρι μου, εντάξει, εντάξει. Δε ξέρω αυτό το πράγμα δε μ’ αρέσει πολύ που το ακούω, αλλά.

Ν: Ε;

Μ: Αυτό το τρία.

Ν: Ε όχι.

Μ: Όχι ρε πλάκα κάνω. Δεν είναι, άμα είναι να πληρωθεί ο άνθρωπος τι να πάρω τρία τι να πάρω πέντε τι να πάρω ένα.

Ν: Όχι, όχι άκουσε με επειδή είναι φίλος και τα λοιπά, οπότε δεν πειράζει, όχι, όχι αυτό που σου λέω, ναι ισχύει αν θες όμως στα δίνω και από τώρα ή μόλις πληρωθεί εγώ, με μένα, δεν το συζητάμε αγάπη.

Μ: Όχι ρε αγόρι μου δεν υπάρχει θέμα.

Ν: Όχι να ξέρεις είναι σαν τιπ (σ.σ. προφανώς εννοεί την αγγλική λέξη tip που σημαίνει φιλοδώρημα) για το ταξίδι στο Λονδίνο, να ξέρεις αυτό ότι έχει συν τρία να χαλάσεις.

Μ: Αα τόσα ήθελα.

Ν: Σοβαρά εντάξει.

Μ: Ναι γιατί δεν είχαμε ξενοδοχείο τώρα, φιλοξενούμαστε στον κουνιάδο μου.

Ν: Οκ οπότε είμαστε κλεισμένοι, λογικά Μεγάλη εβδομάδα θα γίνει πληρωμή, στα φέρνω στο χέρι αυτά έτσι, δε το συζητάμε.

Μ: Ε ναι υπολογίζω μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Τρίτη.

Από τα σπλάχνα της ΝΔ

Κάπου εδώ να θυμίσουμε ότι ο Δημήτρης Μελάς προέρχεται από τα σπλάχνα της ΝΔ. Διατέλεσε επικεφαλής σε θέσεις ευθύνης του αγροτικού τομέα, υπηρέτησε την κυβέρνηση Σαμαρά, ενώ στις ευρωεκλογές του 2019 ήταν επίσης υποψήφιος με το κυβερνών κόμμα. Μάλιστα ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εκθειάσει την υποψηφιότητά του, κάνοντας λόγο για άνθρωπο με «ποιότητα».

Ανέλαβε θέση αντιπροέδρου στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί Βορίδη και αναβαθμίστηκε στη θέση του προέδρου όταν ανέλαβε τα ηνία του υπουργείου ο Σπήλιος Λιβανός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή την περίοδο διεξάγεται η δίκη στην οποία είναι κατηγορούμενος μαζί με την πρώην προϊσταμένης της διεύθυνσης τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέππα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες παράβασης καθήκοντος και υπόθαλψης εγκληματία. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων ότι «εξαφάνισαν» τους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει η Παρασκευή Τυχεροπούλου, ΑΦΜ προβληματικά που στη συνέχεια πληρώθηκαν κανονικά απ’ τον οργανισμό.