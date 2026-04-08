Δημήτρης Μελάς (ΟΠΕΚΕΠΕ): Δηλώνει αθώος αλλά οι διάλογοι δείχνουν έως και χρηματισμό
Πολιτική Γραμματεία 08 Απριλίου 2026, 06:00

Ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί αρνητικά σε σειρά διαλόγων της δικογραφίας. την ώρα που δηλώνει αθώος.

Δημήτρης Τερζής
Όπου σταθεί και όπου βρεθεί διατυμπανίζει την αθωότητά του. Ο Δημήτρης Μελάς, πρόεδρος του «αμαρτωλού» ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την επίμαχη περίοδο του 2021, ακούγεται σε σειρά απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών να μιλάει με υπουργούς, βουλευτές και υπαλλήλους του Οργανισμού, για θέματα ελέγχων, παρεμβάσεων και οικονομικών διευθετήσεων που αφορούν σε επιδοτήσεις.

Ο ίδιος ο κ. Μελάς, παρά το γεγονός ότι στις νέες συνομιλίες που έχουν έρθει στο φως δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση δήλωσε στο Mega ότι όλες του οι «ενέργειες ήταν νόμιμες και έγιναν στο πλαίσιο των αιτημάτων θεραπείας και όχι οποιονδήποτε παράνομων παρεμβάσεων. Δεν εγκρίθηκε καμία χρηματοδότηση που να ήταν παράνομη ή να προκαλεί ζημιά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο».

«Χεράτα ίσον… τεχνική διευθέτηση»

Συμπληρώνει μάλιστα ότι «ως προς την έκφραση «χεράτα», (σ.σ. ακούγεται σε συνομιλία με τον πρώην γραμματέα της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα) πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται διαχρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά σε τεχνική διευθέτηση. Από ένα σημείο των αιτήσεων θεραπείας και μετά, διακόπτεται η πρόσβαση στην υπηρεσία και η μόνη παρεχόμενη πρόσβαση παρέχεται στον πρόεδρο. Όσον αφορά τη διακοπή της πρόσβασης, αφορούσε στον προγραμματισμό εργασιών του οργανισμού και όχι σε εθνικές, κανονιστικές καταλυτικές ημερομηνίες».

Η λογική λέει όχι με αφορμή τις ηχογραφημένες συνομιλίες, ο κ. Μελάς αργά ή γρήγορα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη για όσα ακούγεται να λέει. Και δεν είναι λίγα. To in παρουσιάζει ορισμένους από τους διαλόγους στους οποίους πρωταγωνιστεί ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μελάς-Μπουκώρος (βουλευτής ΝΔ) – 12.10.2021

Εδώ ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ ζητά από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να παρέμβει σε περίπτωση κτηνοτρόφου που αναμένει έλεγχο και του ζητά να τον απεντάξει απ’ αυτόν. Ο Μελάς λέει πως «το έχει δώσει» αλλά θέλει να το επιβεβαιώσει.

Μπ: Πρόεδρε τι γίνεται;
Μ: Έλα Χρήστο μου, καλά καλά γύρισα από το υπουργείο μόλις.
Μπ: Ενοχλώ έτσι, ξέρω ότι είσαι πολύ φορτωμένος. Μήπως κοίταξες εκείνη την περίπτωση ενός Μαλλιαρού, που σου έστειλα;
Μ: Θα μου θυμίσεις λίγο τι ήταν;
Μπ: Είναι ένας τύπος που είχε ερίφια και αγελάδες. Έκανε εγχείρηση μπαλονάκι την άνοιξη….
Μ: Μου είχες στείλει τέτοιο;
Μπ: Σου έχω στείλει ΑΦΜ ναι.
Μ: Ωραία νομίζω ότι το έχω δώσει αλλά να το επιβεβαιώσω….. (λένε γενικά τα ίδια για την περίπτωση)
Μπ: Άμα μπορούμε να τον απεντάξουμε από τον έλεγχο, δε ξέρω, δε ξέρω, άμα μπορούμε να τον απεντάξουμε από τον έλεγχο.
….
Μπ: Άμα έχεις καναν έμπιστο να τον πετάξει σαν την τρίχα από το ζυμάρι κάντο, γιατί αυτός θα πεθάνει άμα, που σιγά μην έχει αυτός τώρα, αυτός, δέκα χιλιάρικα παίρνει, δε παίρνει πολλά λεφτά. Άμα του ζητήσουν πίσω τα πέντε ξέρω γω, πάει τέλειωσε αυτός.

Μελάς-Μπουκώρος – 19.10.2021

Μια εβδομάδα μετά ο Μπουκώρος ξαναπαίρνει τον Μελά για την ίδια περίπτωση και εκείνος δεσμεύεται ότι θα κανονίσει παράταση στον έλεγχο του κτηνοτρόφου.

Μ: Έλα Χρήστο μου.
Μπ: Πρόεδρε καλημέρα ρε συ γαμώτο, σε παίρνω γιατί είναι ανάγκη.
Μ: Για πες.
Μπ: Για αυτό σε έπαιρνα από την Παρασκευή, του είπαν ότι θα πάνε αύριο, για έλεγχο, αυτός ήταν στο νοσοκομείο μέχρι σήμερα και είναι αμφίβολο αν θα βγει, δε μπορούμε κάποια παράταση έστω να του δώσουμε;
Μ: Ναι ναι άστο θα πάρω εγώ.
Μπ: Δως του ορισμένες μήνες παράταση και μετά ας κόψει το λαιμό του. Τον έχουν βγάλει για αύριο σε παρακαλώ δράσε πρόεδρε.
Μ: Είναι από Βόλο κ ή Λαρίσα;
….(λένε ξανά τα ίδια για την περίπτωση)
Μπ: Πρόεδρε να μείνω ήσυχος;
Μ: Θα πάρω τώρα και σε ενημερώσω ότι έγινε.

Μελάς-Παπακώστα

Στην περίπτωση της κυρίας Παπακώστα που σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία επιβαρύνεται ιδιαιτέρως, η ίδια τηλεφωνεί στον Δημήτρη Μελά. Η βουλευτής Τρικάλων καλεί απευθείας τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συστήνεται. Ζητά την βοήθεια του κ. Μελά για συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο και ονοματίζει. Στη συνέχεια επιθυμεί να μάθει αν προχωρά η υπόθεση του και προτείνει να στείλει το ΑΦΜ του ώστε να το ελέγξει ο ίδιος. Σε άλλη συνομιλία η κ. Παπακώστα, λέει προς τον κ. Μελά να το δει διότι «θα εκτεθούμε εδώ πέρα», εννοώντας την περιοχή που εκλέγεται.

Μελάς-Μπουκώρος – 08.03.2022

Δημήτρης Μελάς και Χρήστος Μπουκώρος ξαναμιλάνε με τον τελευταίο να ζητά να μάθει αν έχουν εγκριθεί όλα τα αιτήματα. Ο Μελάς του απαντάει πως «θα το τσεκάρει», γιατί έδωσε «με το φτυάρι, καμιά εξηνταριά» (σ.σ. εννοεί αιτήματα). Ο Μπουκώρος του εξηγεί πως επιθυμεί να «περάσει 100% ο νέος αγρότης», επειδή έχει «πρόβλημα με την πεθερά».

Μ: Έλα Χρήστο.
ΜΠ: Κύριε Πρόεδρε. Δύο πραγματάκια, μίλησα με τον Αλ Καπόνε τον φίλο μας τον συνονόματο, λοιπόν, έβρισε έβρισε έβρισε για τη Νέα Δημοκρατία, του λέω εγώ τώρα δε πήρα να βρίσει τη Νέα Δημοκρατία, άι παράτα με από δω πέρα ρε παλιομα…  λέω, άι στο διάολο λέω, αυτό κ αυτό, μου λέει, καλά είσαι χαζός. Λοιπόν, ε, δωδεκάρι τραπέζι θα κλείσεις γιατί λέει είπε και τον Αντώνη.
Μ: Ναι δε ξέρω τώρα τι θα κάνει ο Αντώνης, αλλά ναι.
ΜΠ: Καλά εσύ εντάξει, και δεύτερον πως θα ξέρουμε ποιο δεν πέρασε από τα 4 τα αιτήματα;
Μ: Θα το τσεκάρω γιατί τώρα έδωσα με το φτυάρι καμία εξηνταριά.
ΜΠ: Εντάξει εντάξει
Μ: Οπότε θα τσεκαρω
ΜΠ: Εγώ θέλω να περάσει 100% ο νέος αγρότης, δε το ξαναλέω πάλι, γιατί έχω πρόβλημα με την πεθερά, εντάξει;
Μ: Οκ.

Μελάς-Σπετζάρη – 23.11.2021

Εδώ ο Δημήτρης Μελάς κάνει ένα ρουσφέτι του Μανώλη Κεφαλογιάννη, όπως αποδεικνύεται από τα λεγόμενα της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ Σοφίας Σπετζάρη. Ο Μελάς λέει ότι «προσπαθεί να το κάνει», αλλά προφανώς αντιμετωπίζει δυσκολίες επειδή έχει περάσει το χρονικό διάστημα των αλλαγών. «Θα το κάνω καρφωτά», λέει, το οποίο πιθανότατα είναι κάτι αντίστοιχο με το «χεράτα».

Μ: Έλα Σοφάκι, καλημέρα.
Σ: Καλημέρα τι κάνεις;
Μ: Καλά καλά καλά.
….
Σ: Ξέρεις, σε πήρα με πήρε ο ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΜΑΝΩΛΗΣ για τον ΠΡΙΑΜΟ τον ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ. Έχετε μιλήσει λέει.
Μ: Ναι μωρέ το ξέρω. Θέλω να το φτιάξω αλλά είναι λίγο, όχι είναι λίγο δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο, γιατί εκείνος θέλει μία αλλαγή στην αίτησή του.
Σ: Από ξηρικά θέλει να τα κάνει με κατάκλιση.
Μ: Του 20 κιόλας να τα του 21, θα το χα κάνει.
Σ: Α δε ξέρω ποια είναι.
Μ: Είναι του 20.
Σ: Του 20; Γιατί αφού θέλει να μπει στο πρόγραμμα της άρδευσης.
Μ: Ε ναι αλλά το είχε βάλει από τότε και τον ακολουθεί.
Σ: Α και έχει μείνει.
Μ: Ναι βέβαια. Και δε το άλλαξε οπότε ουσιαστικά αυτό προσπαθώ να κάνω τώρα, αλλά ήταν και όλο το.
Σ: Και μου είπε σε είδε και στη Βουλή λέει μιλήσατε και τέτοια.
Μ: Ο Πρίαμος;
Σ: Ναι.
M: Ναι μιλάμε και στο τηλέφωνο στη Βουλή ήταν επειδή είχε ανέβει ο τέτοιος.
Σ: Ναι και μου είπε ότι του είπες ότι θα το κάνεις. Και του λέω σου είπε ο Μελάς ότι μπορεί να κάνει τέτοιο.
Μ: Του είπα ότι προσπαθώ να το κάνω γιατί είναι του 20’ και πρέπει να το κάνω καρφωτά.
Σ: Ναι το ξέρω.
Μ: Εν τω μεταξύ όλες αυτές τις μέρες και με τις πληρωμές που τρέχουν το σύστημα ήταν κλειστό και δεν μπορούσα να κάνω παρέμβαση, τώρα του είχα πει περίμενε μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη, να δω αν μπορέσω.
Σ: Ξέρετε γιατί; Γιατί έχει αυτός έχει το πρόγραμμα που τελειώνει στις 30 του μηνός και βιάζεται
Μ: Το ξέρω το ξέρω. Τίποτα σήμερα η που θα μπορέσει να γίνει η δε θα μπορέσει ένα από τα δύο.
Σ: Ωραία άμα δες και πάρε ή πάρε τον, δεν ξέρω γιατί με πήρε τώρα.

Μελάς – Ναστόπουλος Σπυρίδωνας (Παραγωγός) 04.04.2022 – Χρηματισμός;

Εδώ πρόκειται για μια συνομιλία που «καίει» τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς φέρεται να χρηματίζεται από παραγωγό επειδή ικανοποίησε όσα του ζήτησε.

Ν: Οπότε εσύ κανονίζεις αν είναι τώρα να τα βάλουμε αυτά μες στην πληρωμή και εγώ με το που πληρωθούμε έρχομαι κάτω και σε και παίρνεις τρία, και παίρνεις τρία αγάπη μου όμορφη έτσι; Οκ;
Μ: Ναι ρε αγόρι μου, εντάξει, εντάξει. Δε ξέρω αυτό το πράγμα δε μ’ αρέσει πολύ που το ακούω, αλλά.
Ν: Ε;
Μ: Αυτό το τρία.
Ν: Ε όχι.
Μ: Όχι ρε πλάκα κάνω. Δεν είναι, άμα είναι να πληρωθεί ο άνθρωπος τι να πάρω τρία τι να πάρω πέντε τι να πάρω ένα.
Ν: Όχι, όχι άκουσε με επειδή είναι φίλος και τα λοιπά, οπότε δεν πειράζει, όχι, όχι αυτό που σου λέω, ναι ισχύει αν θες όμως στα δίνω και από τώρα ή μόλις πληρωθεί εγώ, με μένα, δεν το συζητάμε αγάπη.
Μ: Όχι ρε αγόρι μου δεν υπάρχει θέμα.
Ν: Όχι να ξέρεις είναι σαν τιπ (σ.σ. προφανώς εννοεί την αγγλική λέξη tip που σημαίνει φιλοδώρημα) για το ταξίδι στο Λονδίνο, να ξέρεις αυτό ότι έχει συν τρία να χαλάσεις.
Μ: Αα τόσα ήθελα.
Ν: Σοβαρά εντάξει.
Μ: Ναι γιατί δεν είχαμε ξενοδοχείο τώρα, φιλοξενούμαστε στον κουνιάδο μου.
Ν: Οκ οπότε είμαστε κλεισμένοι, λογικά Μεγάλη εβδομάδα θα γίνει πληρωμή, στα φέρνω στο χέρι αυτά έτσι, δε το συζητάμε.
Μ: Ε ναι υπολογίζω μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Τρίτη.

Από τα σπλάχνα της ΝΔ

Κάπου εδώ να θυμίσουμε ότι ο Δημήτρης Μελάς προέρχεται από τα σπλάχνα της ΝΔ. Διατέλεσε επικεφαλής σε θέσεις ευθύνης του αγροτικού τομέα, υπηρέτησε την κυβέρνηση Σαμαρά, ενώ στις ευρωεκλογές του 2019 ήταν επίσης υποψήφιος με το κυβερνών κόμμα. Μάλιστα ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εκθειάσει την υποψηφιότητά του, κάνοντας λόγο για άνθρωπο με «ποιότητα».

Ανέλαβε θέση αντιπροέδρου στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί Βορίδη και αναβαθμίστηκε στη θέση του προέδρου όταν ανέλαβε τα ηνία του υπουργείου ο Σπήλιος Λιβανός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή την περίοδο διεξάγεται η δίκη στην οποία είναι κατηγορούμενος μαζί με την πρώην προϊσταμένης της διεύθυνσης τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέππα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες παράβασης καθήκοντος και υπόθαλψης εγκληματία. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων ότι «εξαφάνισαν» τους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει η Παρασκευή Τυχεροπούλου, ΑΦΜ προβληματικά που στη συνέχεια πληρώθηκαν κανονικά απ’ τον οργανισμό.

Μέση Ανατολή: Το ΥΠΟΙΚ ψάχνει εφεδρείες στον προϋπολογισμό για τον πόλεμο και την ενέργεια

Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός

Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες
Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο από τις ισραηλινές αρχές, οι βολές του Πάπα στο Ισραήλ και οι προειδοποιήσεις της Αθήνας για το status quo των Ιερών Προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ.

Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα
Σφοδρή κριτική για την πρωθυπουργική γραμμή περί «διαχρονικών παθογενειών» άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, διατυπώνοντας την ανοιχτή διαφωνία του και με το περιεχόμενο της πρότασης Μητσοτάκη περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Αιχμές και για το DNA της παράταξης και το θέμα των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Αίτημα για σύγκληση της Κ.Ο.

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς
«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες με τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η πρόταση του πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστου άλλαξε πρόσκαιρα την ατζέντα και πρόσφερε χρόνο στην κυβέρνηση να ανασυνταχθεί μετά τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές δηλώνουν αθώοι και ζητούν άρση ασυλίας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης «παίζει τα ρέστα του» μιλώντας για «πολιτική παρέμβαση στη χώρα».

Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία
Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, που παραιτήθηκε το 2025 από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανάρτησή του, αναφέρει ότι η δικογραφία περιλαμβάνει «αβάσιμες εικασίες» και ζητεί την άρση της ασυλίας του

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης με τον Χάρη Δούκα να επιχειρεί να καρπωθεί το έργο και τον Κώστα Μπακογιάννη να του υπενθυμίζει έγινε «όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε».

Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

«Είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του. Είναι η πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουν στη δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική α λα καρτ», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Μαρινάκης: Καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια – Τι είπε για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των ελεγχόμενων βουλευτών
Σε ασκήσεις ισορροπίας επιδίδεται ο Παύλος Μαρινάκης καθώς το μήνυμα του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού προκαλεί γκρίνια στην ΚΟ της ΝΔ

«Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
Σκληρή εσωκομματική κριτική στον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της δήλωσης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Οργή για τους χειρισμούς του Μαξίμου σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσαρέσκεια για τον μίνι ανασχηματισμό και αιτήματα για ευρείες αλλαγές που να αγγίζουν και τον στενό πυρήνα του Μαξίμου.

Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Ο Νετανιάχου αρνείται ότι σε αυτή περιλαμβάνεται ο Λίβανος
Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις

Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ
Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του
Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι
Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο από τις ισραηλινές αρχές, οι βολές του Πάπα στο Ισραήλ και οι προειδοποιήσεις της Αθήνας για το status quo των Ιερών Προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ.

Πάσχα λιτότητας το φετινό – Λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν τα νοικοκυριά
Ακριβότερο θα είναι φέτος το εορταστικό τραπέζι με τα νοικοκυριά να «παίζουν άμυνα» μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας, ξοδεύοντας λιγότερα. Με την τιμή του οβελία στα ύψη, πολλοί καταναλωτές ήδη σκέφτονται εναλλακτικούς τρόπους για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Ιράν: Αποδέχεται την εκεχειρία το Ισραήλ, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ
«Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία με το Ιράν»

Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, και η οποία περιλαμβάνει τον Λίβανο, όπως διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια
Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια.

Ιράν: Για νίκη κάνει λόγο η Τεχεράνη – Το σχέδιο των 10 σημείων που διαβίβασε στην Ουάσιγκτον
«Σχεδόν όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν επιτευχθεί», αναφέρει η Τεχεράνη, η οποία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο δέκα σημείων που, μεταξύ άλλων, προβλέπει άνοιγμα των Στενών υπό ιρανική επίβλεψη.

Πετρέλαιο: Υποχωρεί σχεδόν κατά 18% η τιμή του WTI μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
Η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια, λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, και έπειτα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Καλιφόρνια: Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που «επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του»
Ανδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο έπειτα από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε από πράκτορες της ICE στην Καλιφόρνια, επειδή προσπάθησε «να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του».

Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

Oπως πήγαν… έφυγαν
Δεξαμενόπλοια του Κατάρ προσπάθησαν, αλλά τελικά έκαναν στροφή δίχως να τολμήσουν να περάσουν το Ορμούζ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

