Χανιά: Συνελήφθη καθηγητής μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης

Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης έφτασε στα χέρια των αστυνομικών αρχών στα Χανιά.

Πρόκειται για την περίπτωση ενός 37χρονου, που παρέδιδε ιδιωτικά μαθήματα μουσικής, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά ένα κορίτσι 14 χρόνων.

Το ίδιο το κορίτσι εκμυστηρεύτηκε τι είχε συμβεί και μαζί με τους γονείς του, προχώρησε στην καταγγελία σε βάρος του καθηγητή, με τις αστυνομικές αρχές των Χανίων να κινητοποιούνται τάχιστα, εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντας τον 37χρονο.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί διάταξη βάσει της οποίας γίνεται άρση απορρήτου και δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών του κατηγορουμένου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που έχουν υποστεί κακοποίηση από το συγκεκριμένο άτομο.

O 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.