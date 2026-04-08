Βροχερή από το απόγευμα η Μεγάλη Τετάρτη, σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία
Ελλάδα 08 Απριλίου 2026, 06:19

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου έως το μεσημέρι, αλλά από τις επόμενες ώρες θα αλλάξει πρόσωπο και θα πέσουν βροχές στις περισσότερες περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 20 με 23 και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 22, στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά ο καιρός:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες στη Θράκη και από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και μέχρι αργά το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία 6 με 7 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά αίθριος αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι 7 που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το απόγευμα στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και από το απόγευμα 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι στις Κυκλάδες σε βόρειους βορειοανατολικούς.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 21, στην Κρήτη 22 τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Τη νύχτα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω σε όλες τις περιοχές.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά και νότια 6 με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι στρεφόμενοι σε βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Ο Τραμπ αναστέλλει την επίθεση και τον βομβαρδισμό του Ιράν

Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι
Ελλάδα 08.04.26

Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Σπείρα με έδρα στη Βουλγαρία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Εξιχνιάστηκαν 41 υποθέσεις
Ελλάδα 07.04.26

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκε μια 48χρονη - Θύματα της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ηλικιωμένοι σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Σύνταξη
Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης
Ελλάδα 07.04.26

Το επεισόδιο μεταξύ των δύο αστυνομικών σημειώθηκε χθες το βράδυ - Οδηγήθηκαν στο ΑΤ όπου αλληλομηνύθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

Σύνταξη
Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Ελλάδα 07.04.26

Η εισαγγελία ζητά τη διακρίβωση τυχόν τελέσεως αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων ζητώντας μια σειρά εγγράφων από την Πολεοδομία Λάρισας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας που σχετίζονται με την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών

Σύνταξη
Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία
Ελλάδα 07.04.26

Η εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου που κατέληγε στην αναγκαιότητα της διενέργειας τεσσάρων διαφορετικών ερευνών για να μην μείνει καμιά σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου

Μίνα Μουστάκα
Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή
Συναγερμός 07.04.26

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Σύνταξη
Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Ο Νετανιάχου αρνείται ότι σε αυτή περιλαμβάνεται ο Λίβανος
Στην κόψη του ξυραφιού 08.04.26

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ
Υπονοούμενα & Κρυπτογράφηση 08.04.26

Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του
Κόσμος 08.04.26

Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Νατάσα Ρουγγέρη
Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι
Ελλάδα 08.04.26

Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες
Πολιτική 08.04.26

Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο από τις ισραηλινές αρχές, οι βολές του Πάπα στο Ισραήλ και οι προειδοποιήσεις της Αθήνας για το status quo των Ιερών Προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δημήτρης Μελάς (ΟΠΕΚΕΠΕ): Δηλώνει αθώος αλλά οι διάλογοι δείχνουν έως και χρηματισμό
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί αρνητικά σε σειρά διαλόγων της δικογραφίας. την ώρα που δηλώνει αθώος.

Δημήτρης Τερζής
Πάσχα λιτότητας το φετινό – Λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν τα νοικοκυριά
Γολγοθάς 08.04.26

Ακριβότερο θα είναι φέτος το εορταστικό τραπέζι με τα νοικοκυριά να «παίζουν άμυνα» μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας, ξοδεύοντας λιγότερα. Με την τιμή του οβελία στα ύψη, πολλοί καταναλωτές ήδη σκέφτονται εναλλακτικούς τρόπους για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Στράτος Ιωακείμ
Ιράν: Αποδέχεται την εκεχειρία το Ισραήλ, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ
Λευκός Οίκος 08.04.26

Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, και η οποία περιλαμβάνει τον Λίβανο, όπως διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια
Ουκρανία 08.04.26

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια.

Σύνταξη
Ιράν: Για νίκη κάνει λόγο η Τεχεράνη – Το σχέδιο των 10 σημείων που διαβίβασε στην Ουάσιγκτον
Εκεχειρία 08.04.26

«Σχεδόν όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν επιτευχθεί», αναφέρει η Τεχεράνη, η οποία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο δέκα σημείων που, μεταξύ άλλων, προβλέπει άνοιγμα των Στενών υπό ιρανική επίβλεψη.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Υποχωρεί σχεδόν κατά 18% η τιμή του WTI μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
Εξελίξεις 08.04.26

Η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια, λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, και έπειτα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που «επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του»
Αιματηρό επεισόδιο 08.04.26

Ανδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο έπειτα από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε από πράκτορες της ICE στην Καλιφόρνια, επειδή προσπάθησε «να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του».

Σύνταξη
Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

Σύνταξη
Oπως πήγαν… έφυγαν
Φόβος παντού 08.04.26

Δεξαμενόπλοια του Κατάρ προσπάθησαν, αλλά τελικά έκαναν στροφή δίχως να τολμήσουν να περάσουν το Ορμούζ

Γεώργιος Μαζιάς
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

