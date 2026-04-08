Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου του 49χρονου επιχειρηματία, τον οποίο εντόπισαν νεκρό σε χαντάκι στην Παλλήνη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου με δύο πλαστικά δεματικά, σφιγμένα στον λαιμό του. Η σορός εντοπίστηκε σε εμβρυακή στάση επί της οδού 541 π.Χ., στο Λεοντάριο Παλλήνης.

«Βγήκε ο γαμπρός μου και είδε κάποιον ξαπλωμένο στο ρείθρο του πεζοδρομίου. Κάλεσε αμέσως το 166», είπε κάτοικος της περιοχής.

«Το παλικάρι που μένει από πάνω, τον είδε από το σπίτι του. Είπε ότι έχει δύο tie wrap και είναι μελανιασμένος», είπε ακόμα μια κάτοικος της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων. Λίγες ώρες μετά, η σορός ταυτοποιείται. Ανήκει σε 49χρονο κάτοικο και επιχειρηματία της περιοχής. Έναν άνθρωπο που δεν είχε δείξει σημάδια προβλημάτων στην οικογένειά του.

Αυτοχειρία ή εγκληματική ενέργεια;

Η ιατροδικαστής που διενήργησε τη νεκροψία – νεκροτομή τείνει προς το σενάριο της αυτοχειρίας. Ωστόσο, κάποιες κακώσεις στη σορό, η στάση αλλά και το σημείο που εντοπίστηκε, όπου περνούν αυτοκίνητα και περιπατητές, προβληματίζουν τις Αρχές.

Μάλιστα, εντοπίστηκε και ένα σημείωμα που είχε αφήσει στη γυναίκα και τον αδελφό του εκφράζοντάς τους την αγάπη του.

Η Ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις, ενώ στα χέρια των Αρχών βρίσκεται και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα σπιτιού που αναλύεται.