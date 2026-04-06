Παιανία: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μέσα σε χαντάκι – Είχε ταινία γύρω από τον λαιμό του

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας όταν μετά τις 8:30 το βράδυ βρέθηκε ένας άνδρας νεκρός σε χαντάκι στην Παιανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών είχε ταινία tie-wrap δεμένη γύρω από τον λαιμό του, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.

O άνδρας εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη, στην άκρη του δρόμου επί της Λεονταρίου.

Ο περίοικος κάλεσε την αστυνομία όπου έσπευσε στο σημείο.

Μέχρι στιγμής, όλα τα ενδεχόμενα είμαι ανοιχτά, ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.