Παιανία: Τι εκτιμούν οι Αρχές για τον άντρα που βρέθηκε νεκρός με δεματικά γύρω από τον λαιμό του
O άνδρας εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη, στην άκρη του δρόμου επί της Λεονταρίου.
Σε θρίλερ εξελίσσεται η διερεύνηση των αιτιών θανάτου ενός άνδρα που βρέθηκε στα σύνορα Παλλήνης – Παιανίας αργά το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας.
Ο άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών είχε ταινία tie-wrap δεμένη γύρω από τον λαιμό του, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.
O άνδρας εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη, στην άκρη του δρόμου επί της Λεονταρίου.
Οι Αρχές δεν έχουν αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, ούτε αυτό της αυτοχειρίας, ούτε όμως και της εγκληματικής ενέργειας.
Σήμερα εξάλλου θα πραγματοποιηθεί, εκτός απροόπτου εξέταση στη σορό του θύματος, στο νεκροτομείο της Αθήνας, προκειμένου να ερευνηθούν κάποια σημάδια που ίσως και να αποδειχθούν κρίσιμα για την περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης.
- Παιανία: Τι εκτιμούν οι Αρχές για τον άντρα που βρέθηκε νεκρός με δεματικά γύρω από τον λαιμό του
