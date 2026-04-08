Ντορέττα Παπαδημητρίου: Πώς μίλησε στους γιους της για την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιό της

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου μιλά ανοιχτά για ένα ζήτημα που τη συνόδευσε για χρόνια μετά το διαζύγιό της: το πώς θα διαχειριστεί τη σχέση της με τους γιους της σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή. Η ηθοποιός παραδέχεται ότι το γεγονός πως τα παιδιά της δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό της αποτελούσε για εκείνη ένα «αγκάθι», με την ίδια να προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες ανάμεσα στην ειλικρίνεια και την προστασία τους.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube, αναφέρεται χωρίς περιστροφές στις δυσκολίες, αλλά και στις επιλογές που έκανε μεγαλώνοντας τα παιδιά της. Παράλληλα, εξηγεί πως σήμερα, με τους γιους της πλέον μεγαλύτερους, τα πράγματα έχουν αλλάξει, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει «σωστό» και «λάθος», αλλά μόνο η ανάγκη για ειλικρίνεια, προσαρμοσμένη στην ηλικία και τις ανάγκες κάθε παιδιού.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτό»

«Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα αγκάθι. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Δεν μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα κομμάτια. Ήταν δύσκολο για εμένα. Τώρα πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει.

»Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς μπορούμε απέναντί στα παιδιά, μέχρι εκεί που οφείλουν να γνωρίζουν, και ανάλογα και με την ηλικία στην οποία βρίσκονται. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτό», είπε αρχικά η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

«Ελπίζω οι γιοι μου να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς με τις κοπέλες.»

Στη συνέχεια, η Ντορέττα Παπαδημητρίου αποκάλυψε και το ποιο είναι το πρόσωπο που συμβουλεύεται για τα προσωπικά της.

«Εγώ για τα προσωπικά μου συμβουλεύομαι περισσότερο την αδελφή μου και τη Μαίρη Συνατσάκη. Η αδελφή μου είναι και λίγο πιο τσεκουράτη. Η Μαίρη θα στα πει όλα σαν χάδι», εξήγησε.

Αναφερόμενη στους γιους της, η Ντορέττα Παπαδημητρίου εξήγησε ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους, ωστόσο δεν έχει πλήρη εικόνα της προσωπικής τους ζωής. Όπως είπε, εύχεται να είναι ειλικρινείς και ξεκάθαροι στις σχέσεις τους, αλλά δεν αποκαλύπτουν τα πάντα στην ίδια.

«Ελπίζω οι γιοι μου να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς με τις κοπέλες. Δεν μου τα λένε και όλα καθημερινά με κάθε λεπτομέρεια. Ο μεγάλος μου λέει περισσότερα. Ο μικρός πιο δύσκολα. Ούτε στην αδελφή μου θα τα πει. Θα τα πει στον αδελφό του, αλλά αυτός δεν μου τα λέει. Οπότε πάλι δε μαθαίνω τίποτα. Πιστεύω ότι σε μία έκτακτη ανάγκη θα ενημερωθώ. Με τον μπαμπά τους δεν ξέρω τι συζητήσεις μπορεί να κάνουν, το σίγουρο είναι ότι εμένα δε μου έρχονται πληροφορίες από αλλού», τόνισε η ηθοποιός.