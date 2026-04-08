Κάρλα Μπρούνι: Στο δικαστήριο με τον Σαρκοζί ατημέλητη και ταλαιπωρημένη

Την Κάρλα Μπρούνι την έχουμε συνηθίσει πάντα κομψή και ιδιαίτερα λαμπερή. Μια γυναίκα που προσέχει ιδιαίτερα το στιλ και την εμφάνιση της.

Ωστόσο, την Τρίτη 6 Απριλίου βρέθηκε στο Εφετείο του Μεγάρου Δικαιοσύνης του Παρισίου στο πλευρό του συζύγου της, πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί με μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Κάρλα Μπρούνι: Ταλαιπωρημένη και ατημέλητη

Το πρώην supermodel εμφανίστηκε σχεδόν καθόλου μακιγιάζ, επιμελώς αχτένιστη φορώντας ένα λιτό μαύρο κοστούμι και ένα ζευγάρι λευκά sneakers, συνοδευόμενη από δύο αστυνομικούς.

Τα μάτια της είχαν κύκλους και το πρόσωπο της ήταν θαμπό.

Μια διαφορετική εικόνα της από αυτήν της 21ης Οκτωβρίου, όταν είχε εμφανιστεί ξανά στο πλευρό του πρώην προέδρου, τη στιγμή που εκείνος οδηγούνταν στη φυλακή La Santé Prison.

Νικολά Σαρκοζί: Σε δίκη που θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Ιουνίου

Ο Νικολά Σαρκοζί κάθεται στο εδώλιο του εφετείου, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι είχε ζητήσει χρηματοδότηση από τη Λιβύη για τις εκλογές του 2007.

Πρωτόδικα ο 71χρόνος πολιτικός, καταδικάστηκε και αφού εξέτισε 20 ημέρες από την ποινή, αποφυλακίστηκε εν αναμονή της έφεσης.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε τον Σαρκοζί ένοχο για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με αυτό που χαρακτήρισε ως σχέδιο απόκτησης χρηματοδότησης από τη Λιβύη, αλλά όχι για τη λήψη ή τη χρήση των χρημάτων αυτών για την προεκλογική εκστρατεία.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να διαρκέσει έως τις 3 Ιουνίου, ενώ η έκδοση της απόφασης προβλέπεται για το φθινόπωρο.

Σε περίπτωση καταδίκης, ο Σαρκοζί κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.

Τον τελευταίο καιρό ο προχώρησε και στη συγγραφή βιβλίου, μέσα από το οποίο καταγράφει τη δύσκολη εμπειρία του εγκλεισμού.

Parigi, Nicolas Sarkozy in aula per il processo d’appello sui presunti finanziamenti illeciti dalla Libia per la campagna presidenziale. L’ex presidente francese atteso sul banco dei testimoni, presente anche la moglie Carla Bruni. pic.twitter.com/Qd7ggwZ6w3 — LaPresse (@LaPresse_news) April 7, 2026

Κάρλα Μπρούνι: Νίκησε τον καρκίνο του μαστού

Τον Δεκέμβρη του 2025, πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση της με καρκίνο του μαστού η Κάρλα Μπρούνι ανακοίνωσε στον λογαριασμό της στο Instagram ότι ολοκλήρωσε την ορμονοθεραπεία της, καλώντας για άλλη μια φορά τις γυναίκες να μην αμελούν τις εξετάσεις τους κάθε χρόνο.

«Πριν από τέσσερα χρόνια, διαγνώστηκα με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού», είχε πει δημόσια η Μπρούνι στις 11 Οκτωβρίου 2024, μιλώντας για τη χειρουργική επέμβαση, την ακτινοθεραπεία και την ορμονοθεραπεία που ακολούθησε λέγοντας «ο δρόμος δεν είναι εύκολος γιατί ήμουν τυχερή».