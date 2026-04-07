Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης
Το επεισόδιο μεταξύ των δύο αστυνομικών σημειώθηκε χθες το βράδυ - Οδηγήθηκαν στο ΑΤ όπου αλληλομηνύθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία
Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο αστυνομικών σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Ακρόπολης με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να διαταχθεί σε βάρος τους ΕΔΕ.
Οι δύο αστυνομικοί είχαν άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας και κατέληξαν στο ΑΤ Ακροπόλεως.
Τους αφαιρέθηκε ο οπλισμός
Εκεί έκαναν μήνυση ο ένας στον άλλον και συνελήφθησαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας.
Παράλληλα τους αφαιρέθηκε ο υπηρεσιακός οπλισμός και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας.
Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ για το επεισόδιο:
Λεκτικό επεισόδιο μεταξύ αστυνομικών της ίδιας Υπηρεσίας που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, σημειώθηκε βραδινές ώρες της 6ης Απριλίου 2026 στην περιοχή της Ακρόπολης.
Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου, κατόπιν εκατέρωθεν υποβολής εγκλήσεων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο αστυνομικών για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και ψευδή καταμήνυση.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ αφαιρέθηκε ο υπηρεσιακός οπλισμός των εμπλεκομένων και παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας.
