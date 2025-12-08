Ίλιον: Συνελήφθη αστυνομικός μετά την καταγγελία για βία σε 13χρονο μαθητή που αποκάλυψε το in

Συνελήφθη ένας αστυνομικός της ΟΠΚΕ μετά την καταγγελία 13χρονου για βία εις βάρος του κατά τη διάρκεια ελέγχου στο Ίλιον. Την υπόθεση αποκάλυψε το in με τους γονείς να καταγγέλλουν προσπάθεια συγκάλυψης.

Το επεισόδιο σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου κοντά στο 25o Δημοτικό Σχολείο Ιλίου όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ σταμάτησαν τρία παιδιά για έλεγχο που τα είδαν να τρέχουν.

Τους σταμάτησαν επειδή έτρεχαν

Όπως καταγγέλλει ο 13χρονος ένας από τους αστυνομικούς τον πλησίασε και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Στη συνέχεια του έκανε εξονυχιστικό σωματικό έλεγχο και μάλιστα του άναβε τον φακό στα μάτια. Σύμφωνα με το παιδί ο αστυνομικός του πέταξε και το κινητό τηλέφωνο στον δρόμο όταν επιχείρησε να επικοινωνήσει με την μητέρα του.

Μιλώντας χθες στο in η μητέρα του παιδιού περιέγραψε όλα όσα τις είπε το παιδί αλλά και την μεγάλη ταλαιπωρία που βίωσαν οι γονείς στο ΑΤ Ιλίου όταν πήγα να κάνουν την καταγγελία.

Τελικά μετά από 24 και πλέον ώρες και αφού υπήρξε παρέμβαση του εισαγγελέα, υπόθεση πέρασε από τοπικό ΑΤ στην Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Αττικής. Εκεί διατάχθηκε να παρουσιαστούν τα πληρώματα από τα δύο τζιπ της ΟΠΚΕ προκειμένου να γίνει αναγνώριση από το παιδί του αστυνομικού που τον χτύπησε.

Η διαδικασία αναγνώρισης

Σύμφωνα με πληροφορίες το ένα από τα δύο πληρώματα επιχείρησε να ματαιώσει τη διαδικασία αναγνώρισης που διέταξε ο εισαγγελέας και κάλεσαν δικηγόρο υπεράσπισης.

Τελικά σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΑΔΑ η διαδικασία πραγματοποιήθηκε, αλλά στον 13χρονο υπεδείχθησαν συνολικά 15 αστυνομικοί της ΟΠΚΕ όλης της 24ωρης βάρδιας εκείνης της ημέρας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί αναγνώρισε 9 αστυνομικούς της ΟΠΚΕ που συμμετείχαν στον έλεγχο και υπέδειξε αυτόν που τον χτύπησε. Ωστόσο από τη ΓΑΔΑ αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός υπηρετούσε στη νυχτερινή βάρδια (22:00 – 06:00), και όχι στη βάρδια κατά την οποία φέρεται να έγινε ο έλεγχος.

Όπως και να έχει ο αστυνομικός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου.

Σύμφωνα με την ΓΑΔΑ από την περαιτέρω προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης και ειδικότερα από τις καταθέσεις περιοίκων και συνομηλίκων του ανηλίκου, οι οποίοι ήταν παρόντες κατά τον έλεγχο, δεν προέκυψαν επιβεβαιώσεις της καταγγελλόμενης άσκησης βίας.

Ωστόσο όπως αναφέρουν οι γονείς, το παιδί είχε απομονωθεί από τον αστυνομικό από τα άλλα δύο παιδιά και δεν είχαν οπτική επαφή ωστόσο άκουσαν τις κραυγές πόνου από το χτύπημα που δέχθηκε. Επίσης άκουσαν τις φωνές του 13χρονου και οι περίοικοι που βγήκαν στα μπαλκόνια και πήγαν να καταθέσουν στο ΑΤ χωρίς ωστόσο να είναι αυτόπτες μάρτυρες του επεισοδίου.

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

Στην ανακοίνωσή της ΓΑΔΑ αναφέρει τα εξής:

«Αναφορικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν αστυνομικό έλεγχο ο οποίος πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025 στην περιοχή του Ιλίου σε ανήλικο 12 ετών από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., ανακοινώνονται τα εξής:

Περί ώρα 19:30, ο ανήλικος συνοδευόμενος από τη μητέρα του προσήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου και κατήγγειλε περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας, κατά το οποίο, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, αστυνομικός της Ο.Π.Κ.Ε. φέρεται να προέβη σε βιαιοπραγία σε βάρος του κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Η υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα και σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό ενημερώνοντας άμεσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα χορηγήθηκε στον ανήλικο παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, υπεδείχθησαν στον ανήλικο δεκαπέντε (15) αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. Ο ανήλικος υπέδειξε έναν εξ αυτών, ο οποίος, ωστόσο, υπηρετούσε στη νυχτερινή βάρδια (22:00 – 06:00), και όχι στη βάρδια κατά την οποία φέρεται να τελέστηκε ο έλεγχος. Ο αστυνομικός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου.

Από την περαιτέρω προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης και ειδικότερα από τις καταθέσεις περιοίκων και συνομηλίκων του ανηλίκου, οι οποίοι ήταν παρόντες κατά τον έλεγχο, δεν προέκυψαν επιβεβαιώσεις της καταγγελλόμενης άσκησης βίας.

Επισημαίνεται ότι, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διαταχθεί η διενέργεια Διοικητικής Έρευνας (Π.Δ.Ε.) προκειμένου να διερευνηθεί εις βάθος κάθε πτυχή του περιστατικού και να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Ελληνική Αστυνομία επαναβεβαιώνει την απόλυτη προσήλωσή της:

στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ,

, στον σεβασμό της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας όλων των πολιτών , και ιδίως ανηλίκων,

, και ιδίως ανηλίκων, καθώς και στην αμερόληπτη απόδοση ευθυνών, όπου αυτές διαπιστώνονται».

Απαράδεκτο περιστατικό

Το γεγονός καταγγέλλουν και οι Κομματικές Οργανώσεις Ιλίου του ΚΚΕ, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή τους τα εξής:

«Οι Κομματικές Οργανώσεις Ιλίου του ΚΚΕ καταγγέλλουν το περιστατικό άγριας και απρόκλητης αστυνομικής βίας από ομάδα της ΟΠΚΕ εναντίον 13χρονου μαθητή, που έλαβε χώρα το Σάββατο 6 Δεκέμβρη στην πόλη.

Το απαράδεκτο αυτό περιστατικό συνέβη ανήμερα της μαύρης επετείου της εν ψυχρώ δολοφονίας του 15χρονου μαθητή Αλ. Γρηγορόπουλου, πράγμα που επιβεβαιώνει πως δεκαεπτά χρόνια μετά, η ένταση της αστυνομικής βίας και της καταστολής παραμένουν συστατικά στοιχεία ενός κράτους που αντιμετωπίζει τον λαό και τη νεολαία ως εχθρούς. Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί το γεγονός ότι η ομάδα ΟΠΚΕ, εντελώς αναίτια, επιτέθηκε και κυνήγησε μικρά παιδιά και τουλάχιστον ένα από αυτά το γρονθοκόπησε;

Μέσα από το περιστατικό αυτό, επιβεβαιώνονται και τα σοβαρά κενά και καθυστερήσεις που υπάρχουν στη διερεύνηση των καταγγελιών αστυνομικής βίας, όπως για παράδειγμα ότι δεν προβλέπεται επί τόπου ιατροδικαστική εξέταση. Την ίδια στιγμή βέβαια, οι αστυνομικές δυνάμεις επιδεικνύουν πλήρη ετοιμότητα για την καταστολή των λαϊκών και νεολαιίστικων αγώνων.

Απαιτούμε την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος και την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.

Καλούμε το λαό και τη νεολαία της πόλης μας να μην δείξουν ανοχή στην αστυνομική βία και αυθαιρεσία, να μην αποδεχτούν αυτή την κατάσταση ως «κανονικότητα». Να υψώσουν ένα αγωνιστικό τείχος απέναντι στην καταστολή που πάει χέρι – χέρι με την επίθεση στα δικαιώματά τους».