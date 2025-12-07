Άγρια αστυνομική βία σε 13χρονο μαθητή στο Ίλιον – Προσπάθεια συγκάλυψης καταγγέλλουν οι γονείς στο in

Ένα άγριο επεισόδιο αστυνομικής βίας με θύμα ένα 13χρονο μαθητή στο Ίλιον αποκαλύπτει το in. Χθες το απόγευμα το παιδί δέχθηκε σωματική βία, εξονυχιστικό έλεγχο ακόμα και με φακούς στα μάτια στη μέση του δρόμου και τελικά κατέληξε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με σοβαρό χτύπημα στο πρόσωπο.

Παρά την καταγγελία που έγινε άμεσα από τους γονείς στο Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου φαίνεται να μην έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Μάλιστα όπως λένε στο in οι γονείς του παιδιού δεν κινήθηκε καν η διαδικασία για ιατροδικαστική εξέταση.

Την ίδια ώρα αυτόπτες μάρτυρες, όπως οι φίλοι του 13χρονου αλλά και γείτονες που είδαν από τα μπαλκόνια τι συνέβη για περισσότερες από τρεις ώρες παραμένουν έξω από το ΑΤ στο Ίλιον προκειμένου να καταθέσουν.

«Που πάτε ρε μαλ@@σμένα»

Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε η μητέρα του παιδιού στο in το επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα έξω από το 25ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου. Εκεί όπως κάθε απόγευμα υπάρχει ένας χώρος συνάντησης των παιδιών.

Χθες ήταν περίπου 15 με 20 παιδιά που έπαιζαν. Ο 13χρονος μαζί με άλλους δύο φίλους του άρχισαν να τρέχουν.

Ένα τετράγωνο πιο μακριά τους είδαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που επέβαιναν σε δύο τζιπ και τους φώναξαν «γιατί τρέχετε ρε μαλ..σμενα». Ο 13χρονος τρόμαξε και έμεινε ακίνητος και μάλιστα σήκωσε τα χέρια του ψηλά.

Ένας από τους αστυνομικούς τον πλησίασε και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο με συνέπεια το παιδί να γονατίσει βγάζοντας μια μεγάλη κραυγή από τον πόνο

Σωματικός έλεγχος

Ακολούθησε εξονυχιστικός σωματικός έλεγχος που του πέταξαν στο έδαφος το κινητό τηλέφωνο και τα κλειδιά του σπιτιού ενώ με φακό των τύφλωναν στα μάτια.

Μάλιστα εκείνη τη στιγμή τον καλούσε η μητέρα του στο τηλέφωνο και δεν του επέτρεψαν να μιλήσει.

Από τη φασαρία γείτονες βγήκαν στα μπαλκόνια με τους αστυνομικούς να τους λένε «όλα καλά» και να μπούνε στα σπίτια τους.

Από τον έλεγχο των αστυνομικών δεν προέκυψε κάτι ύποπτο, δεν έγινε προαγωγή και το παιδί επέστρεψε σπίτι του σε άθλια κατάσταση.

Η καταγγελία στο ΑΤ Ιλίου

Οι γονείς άμεσα μετέβησαν στο ΑΤ Ιλίου έκαναν καταγγελία και πήγαν το παιδί στο Νοσοκομείο Παίδων.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ίχνη ξυλοδαρμού και βάση πρωτοκόλλου έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Μάλιστα αναρωτήθηκαν γιατί το ΑΤ Ιλίου δεν κίνησε τη σχετική διαδικασία για ιατροδικαστική εξέταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας του 13χρονου από χθες το απόγευμα βρίσκεται στο ΑΤ Ιλίου βιώνοντας μια απίστευτη γραφειοκρατική κωλυσιεργία.

Το παιδί είναι τρομοκρατημένο, δεν μπορεί να φάει από το χτύπημα στο πρόσωπο και θα χρειαστεί να επισκεφθεί παιδοψυχολόγο όπως λέει η μητέρα του στο in.

Για αναγνώριση

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση σε λίγη ώρα το παιδί συνοδευόμενο από τους γονείς του αναμένεται να μεταβεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Αττικής προκειμένου να γίνει αναγνώριση του αστυνομικού της ΟΠΚΕ που του επιτέθηκε.