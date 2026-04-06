Δούκας του Κεντ – Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος
The Good Life 06 Απριλίου 2026, 14:30

Δούκας του Κεντ – Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος

Ο μικρότερος αδελφός του Γεωργίου VI πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1942. Ποιος ήταν ο σκοπός της πτήσης, ποιοι οι πραγματικά επιβάτες; Υπήρχε ερωμένη στο αεροσκάφος; Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5 δίνει απαντήσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά, ένας γυναικάς που υπερεκτίμησε τις ικανότητές του, οι αταξίες του οποίου τον οδήγησαν σε απομόνωση στο κτήμα των Ουίνδσορ, και ο οποίος κατέληξε στο επίκεντρο μιας θύελλας θεωριών συνωμοσίας. Όχι, δεν είναι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, αλλά ο πρίγκιπας Γεώργιος, Δούκας του Κεντ.

Ο πρίγκιπας Γεώργιος, που γεννήθηκε το 1902 ως τέταρτος γιος του Γεωργίου Ε΄ και της βασίλισσας Μαρίας, λέγεται ότι ήταν ο αγαπημένος θείος της πριγκίπισσας Ελισάβετ. Ως μακρινός «εφεδρικός» διάδοχος πίσω από τον Εδουάρδο Η΄, τον Γεώργιο ΣΤ΄ και τον δούκα του Γκλόστερ, μπόρεσε να συνδυάσει το royal πρωτόκολλο με τον ηδονισμό.

Ο Γεώργιος, Δούκας του Κεντ / Wikimedia Commons

Μαρτίνι και μορφίνη

Εντάχθηκε στο Ναυτικό και στη συνέχεια στη RAF, ενώ πειραματιζόταν με τα ναρκωτικά και τη σεξουαλικότητά του –φέρεται να είχε σχέσεις με όλους, από την Αμερικανίδα κοσμική Κίκι Πρέστον («το κορίτσι με την ασημένια σύριγγα») έως τον θεατρικό συγγραφέα Νόελ Κάουαρντ.

«Του άρεσαν τα μαρτίνι και του άρεσε η μορφίνη, και ήταν ένα άτακτο αγόρι», σύμφωνα με τον συγγραφέα και μυθιστοριογράφο Κρίστοφερ Γουίλσον, ειδικό σε θέματα βασιλικής οικογένειας.

Ωστόσο, ο Δούκας του Κεντ δεν είναι πλέον γνωστός κυρίως για την ανάρμοστη συμπεριφορά του ή τον λαμπερό γάμο του με την Πριγκίπισσα Μαρίνα το 1934, αλλά για τον τραγικό και μυστηριώδη θάνατό του, σε ηλικία 39 ετών.

Ο Γεώργιος (ακριβώς δεξιά) με τα αδέλφια του το 1910 / Wikimedia Commons

Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5

Πέθανε μαζί με 13 (πιθανώς 14) άλλα μέλη του πληρώματος και επιβάτες στη μέση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το υδροπλάνο RAF Short Sunderland, που κατευθυνόταν προς την Ισλανδία για αποστολή που περιγράφεται ως μη επιχειρησιακή, συνετρίβη στα Σκωτσέζικα Χάιλαντς το καλοκαίρι του 1942, κοντά στο Dunbeath, Caithness.

Ήταν σε μυστική αποστολή για να διαπραγματευτεί την ειρήνη μαζί με τον Ρούντολφ Χες, τον αναπληρωτή του Χίτλερ; Τον εξόντωσαν οι μυστικές υπηρεσίες λόγω των φερόμενων ναζιστικών του δεσμών;

Μήπως είχε μάλιστα επιβιβάσει λαθραία μια άγνωστη γυναίκα; Αυτές είναι μερικές από τις θεωρίες που εξετάζονται σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5, με τίτλο «Ο ξεχασμένος πρίγκιπας: Το μυστήριο του Δούκα του Κεντ».

Χρησιμοποιώντας έγγραφα που ανακάλυψαν διάφοροι συγγραφείς, το πρόγραμμα προσπαθεί να καλύψει τα πολλαπλά κενά αυτού που αποκαλεί «το απόλυτο βασιλικό σκάνδαλο» και ρωτά: «Μήπως ο άγριος τρόπος ζωής του Δούκα οδήγησε στον τραγικό θάνατό του;».

H επίσημη έρευνα συγκροτήθηκε εντός τριών ημερών και ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ενώ δεν κλήθηκαν πολίτες μάρτυρες να δώσουν καταθέσεις ή συνεντεύξεις

Θεωρίες συνωμοσίας

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι κυκλοφόρησαν φήμες για μυστικές συνωμοσίες, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η καταστροφή.

Ήταν το δεύτερο πιο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα στην ιστορία της Βρετανίας, με τον αδελφό του μονάρχη να βρίσκεται στο αεροσκάφος -το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που έχασε τη ζωή του εν ώρα ενεργού στρατιωτικής υπηρεσίας σε διάστημα άνω των 400 ετών.

Ωστόσο, η επίσημη έρευνα συγκροτήθηκε εντός τριών ημερών και ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ενώ δεν κλήθηκαν πολίτες μάρτυρες να δώσουν καταθέσεις ή συνεντεύξεις.

Ο μοναδικός επιζών, ο Άντριου Τζακ, υποχρεώθηκε να υπογράψει ένα έγγραφο -πιθανώς τον Νόμο περί Κρατικών Μυστικών- με έναν υπάλληλο να κινεί τα χέρια του για λογαριασμό του, καθώς αυτά είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα κατά τη συντριβή.

Εξαφανίστηκαν τα στοιχεία

Κάθε κομμάτι των συντριμμιών απομακρύνθηκε γρήγορα, χωρίς να αφήσει ίχνος, ενώ σύντομα εξαφανίστηκαν και όλα τα βασικά έγγραφα. Αν υπήρξε συγκάλυψη, δεν θα ήταν η πρώτη φορά που ο Γεώργιος επωφελήθηκε από μια ομερτά που καθοδηγήθηκε από το κατεστημένο.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει ιστορίες -οι οποίες ήρθαν στο φως μόνο δεκαετίες αργότερα, μέσα από ημερολόγια και σημειώσεις- σύμφωνα με τις οποίες το βασιλικό οίκο αναγκάστηκε να αποσιωπήσει αποκαλύψεις σχετικά με τη μέθη και τις απιστίες του, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να πληρώσει έναν νεαρό άνδρα που κατείχε ενοχοποιητικές ερωτικές επιστολές και απειλούσε με εκβιασμό.

Όπως αναφέρει η συγγραφέας Σοφία Γου στο πρόγραμμα, «Λέγονταν τότε ότι ο Γεώργιος δεν ήταν ασφαλής με κανέναν, ανεξαρτήτως φύλου».

Η σχέση με τους Ναζί

Και κατά τη διάρκεια μιας σύντομης περιόδου τοξικομανίας, ο αδελφός του, ο μελλοντικός Εδουάρδος VIII, κράτησε τον Δούκα κλεισμένο στο κτήμα του Ουίνσδορ. Περιγράφεται ότι «έπρεπε να είναι ένα μείγμα φύλακα, ντετέκτιβ και νοσοκόμου» απέναντι στον μικρότερο αδελφό του.

Ο συγγραφέας Τζον Χάρις θέτει το ερώτημα αν ο πρίγκιπας Γεώργιος ήταν αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών, σημειώνοντας ότι «ήταν εμπλεκόμενος σε αρκετά υψηλό επίπεδο με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής των Ναζί».

Πιστεύει ότι το υδροπλάνο κατευθυνόταν προς την ενδοχώρα «ίσως για να παραλάβει κάποιον, και αυτός ο κάποιος μπορεί να ήταν ο Ρούντολφ Χες» -αφού τον είχαν απελευθερώσει από τη βρετανική κράτηση

Ο Δούκας του Κεντ πριν διασχίσει τον Ατλαντικό με αεροπλάνο / Wikimedia Commons

Μια άλλη θεωρία

Εν τω μεταξύ, ορισμένοι πιστεύουν ότι η μοιραία πτήση συνδέεται με ένα άλλο διαβόητο αεροπορικό δυστύχημα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη Σκωτία, στο οποίο εμπλέκεται ένας Βρετανός δούκας -αυτό του δεύτερου στην ιεραρχία του Χίτλερ, του Χες, ο οποίος, το 1941 και εν αγνοία του Χίτλερ, είχε πετάξει στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο ενός απελπισμένου σχεδίου για να επιδιώξει ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Δούκα του Χάμιλτον.

Αδυνατώντας να βρει ένα ασφαλές σημείο προσγείωσης, με τα καύσιμα να εξαντλούνται και υπό την παρακολούθηση της RAF, έπεσε με αλεξίπτωτο από το αεροπλάνο του που έπαθε βλάβη, αλλά συνελήφθη από τους Βρετανούς, οι οποίοι τον κράτησαν φυλακισμένο για το υπόλοιπο του πολέμου.

«Να παραλάβει κάποιον»

Η Λιν Πίκνετ, η οποία έχει γράψει αρκετά βιβλία για το επεισόδιο με τον Χες, αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή ότι η πτήση του Δούκα του Κεντ ήταν ένα ταξίδι στην Ισλανδία με σκοπό την ενίσχυση του ηθικού.

Πιστεύει ότι το υδροπλάνο κατευθυνόταν προς την ενδοχώρα «ίσως για να παραλάβει κάποιον, και αυτός ο κάποιος μπορεί να ήταν ο Ρούντολφ Χες» -αφού τον είχαν απελευθερώσει από τη βρετανική κράτηση.

Προσθέτει: «Έχουμε την αίσθηση ότι ο Γεώργιος ενεπλάκη σε κάτι που θα θεωρούσαμε αρκετά προδοτικό. Νομίζω ότι επρόκειτο να πραγματοποιήσουν μια ειρηνευτική διάσκεψη στην ουδέτερη Σουηδία για να προσπαθήσουν να σταματήσουν τον πόλεμο».

Ο Ρούντολφ Χες και η μοιραία πτήση

Όπως το θέτει ο Γουίλσον, «Πίσω από αυτό κρύβεται η εξαιρετική πεποίθηση της βασιλικής οικογένειας ότι, επειδή αποτελούσαν μέρος αυτής της ευρωπαϊκής αδελφότητας βασιλέων, κατά κάποιον τρόπο, αν οι πολιτικοί δεν μπορούσαν να επιτύχουν την ειρήνη, τότε θα μπορούσαν εκείνοι. Ο Γεώργιος ήταν μέρος αυτής της νοοτροπίας -όταν στην πραγματικότητα δεν ήταν καθόλου ικανός για να επιτύχει οποιαδήποτε λύση».

Ωστόσο, ο Μάικλ Μόργκαν, συγγραφέας του βιβλίου «Ο θάνατος του πρίγκιπα Τζορτζ, Δούκα του Κεντ, 1942», ο οποίος συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ, λέει ότι πιστεύει ότι αυτό αποτελεί «ένα άλμα σκέψης» που ξεπερνά τα όρια.

«Δεν μπορώ να βρω καμία απολύτως αναφορά που να δείχνει ότι ο Ρούντολφ Χες είχε οποιαδήποτε σχέση με αυτή τη μοιραία πτήση».

Μια γυναίκα στο αεροπλάνο

Ο Μόργκαν έφερε σε επαφή τους παραγωγούς του προγράμματος με τον Τζορτζ Μπέθουν, γιο ενός ψαρά και ειδικού αστυφύλακα, ο οποίος άκουσε τη συντριβή και ανακάλυψε το πτώμα του πρίγκιπα. Ο Μπέθουν είναι εξίσου δύσπιστος, λέγοντας ότι ένας τοπικός βοσκός θεωρούσε τη διαδρομή του αεροπλάνου «κανονική πορεία πτήσης».

Ο Κρίστοφερ Γουίλσον, εν τω μεταξύ, έχει πειστεί από μια άλλη ιστορία -ότι υπήρχε ένα επιπλέον άτομο στο αεροπλάνο. Επικαλείται διάφορες σύγχρονες αναφορές ότι δεν ανασύρθηκαν 14, αλλά 15 πτώματα.

Οι υποψίες του επιβεβαιώθηκαν όταν του τηλεφώνησε ένας άνδρας που ισχυριζόταν ότι ήταν μέλος της ομάδας διάσωσης της RAF, ο οποίος του είπε: «Υπήρχε μια γυναίκα στο αεροπλάνο». Γυναικεία ρούχα, παπούτσια και άρωμα ανακαλύφθηκαν στον τόπο της συντριβής.

Στρατιωτικό σκάνδαλο

Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του Γεωργίου, ίσως να μην αποτελούσε έκπληξη για όσους τον γνώριζαν αν είχε επιβιβάσει κρυφά μια ερωμένη στην πτήση. Ωστόσο, σε μια εποχή που οι Σύμμαχοι εξακολουθούσαν να υφίστανται βαριές απώλειες, μια τέτοια αποκάλυψη θα μπορούσε να είχε προκαλέσει βασιλικό και στρατιωτικό σκάνδαλο.

«Θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στο εθνικό ηθικό» λέει ο Γουίλσον, «και γι’ αυτό το όλο θέμα έπρεπε να συγκαλυφθεί».

Ο Μόργκαν, πρώην επιθεωρητής της αστυνομίας που ήταν ανώτερος αξιωματικός ερευνών για δολοφονίες και βιασμούς στις αστυνομικές δυνάμεις του Λονδίνου και του Κεντ, λέει ότι ενώ τα βρετανικά αρχεία είναι κενά, ορισμένα αρχεία στάλθηκαν στην Καμπέρα επειδή δύο από τους νεκρούς υπηρετούσαν στην Βασιλική Αυστραλιανή Πολεμική Αεροπορία.

Ενώ ο Αυστραλός υποσμηναγός Φρανκ Γκόγιεν κατηγορήθηκε επίσημα για τη συντριβή, αυτά τα αρχεία υποδηλώνουν ότι ήταν ο ανώτερος αξιωματικός, αλλά λιγότερο έμπειρος πιλότος, ο σμηναγός Τόμας Μόσλεϊ, που ήταν στην πραγματικότητα στα χειριστήρια.

Πορτρέτο του Φίλιπ ντε Λάζλο, 1934 / Wikimedia Commons

Έριξαν κέρμα

Ο Μόργκαν πιστεύει ότι οι αιτίες της συντριβής ήταν τετριμμένες. Λέει ότι, αντί να ανατεθούν ρόλοι στους αεροπόρους με βάση την εμπειρία τους, οι αξιωματικοί, γεμάτοι θαυμασμό, έριξαν κέρμα για να αποφασίσουν ποιος θα καθόταν δίπλα στον βασιλικό τους καλεσμένο.

Αυτός ίσως ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Μόσλεϊ – ο οποίος είχε περάσει πολύ λιγότερο χρόνο πιλοτάροντας ένα Sunderland – βρισκόταν στη θέση του πιλότου. Ένας από τους υποψήφιους μέλη του πληρώματος, ο Άρτσι Μπρέμνερ, έγραψε αργότερα σε ένα περιοδικό ότι υποτίθεται ότι θα ήταν ο πλοηγός στο αεροσκάφος, αλλά αντικαταστάθηκε από έναν νεότερο συνάδελφο που επίσης κέρδισε την κλήρωση.

Ο Μόργκαν προσθέτει ότι η πυξίδα μπορεί να είχε ρυθμιστεί λανθασμένα. «Ως αποτέλεσμα αυτού, νομίζω ότι όταν απογειώθηκαν μέσα σε πυκνά σύννεφα, δεν μπορούσαν να δουν το έδαφος. Νόμιζαν ότι βρισκόντουσαν ακόμα πάνω από τη θάλασσα και άρχισαν να κατεβαίνουν για να φτάσουν στον επόμενο σταθμό πτήσης τους».

«Σοβαρή δικαστική πλάνη»

Η συντριβή παραμένει μια τραγωδία για τις οικογένειες των 14 ατόμων που αναγνωρίστηκαν επίσημα ως επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων τριών μικρών παιδιών που έμειναν χωρίς πατέρα -ο σημερινός Δούκας του Κεντ, 90 ετών, η Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα, 89 ετών, και ο Πρίγκιπας Μιχαήλ του Κεντ, 83 ετών.

Ο Μόργκαν, όμως, πιστεύει ότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ως «σοβαρή δικαστική πλάνη», καθώς ο Γκόγιεν πλήρωσε το τίμημα για οκτώ δεκαετίες για ένα ατύχημα για το οποίο ευθύνονταν άλλοι.

Υποψιάζεται επίσης ότι η εικασία που πήρε διαστάσεις χιονοστιβάδας μπορεί να ωφέλησε ακόμη και τα ανώτατα κλιμάκια.

«Πιστεύω ότι οι αρχές πιθανώς γνώριζαν ή είχαν μια υποψία για το τι είχε συμβεί, και αυτό ήταν ενοχλητικό. Έχω την αίσθηση ότι, με την πάροδο του χρόνου, θα ήταν περισσότερο από ευτυχείς να αφήσουν τους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτές τις συνωμοσίες να συνεχίσουν, επειδή αποτελεί έναν εξαιρετικό αποπροσανατολισμό από αυτό που πιστεύω ότι είναι η πραγματικότητα».

*Το «The Forgotten Prince: The Mystery of the Duke of Kent» (Ο ξεχασμένος πρίγκιπας: Το μυστήριο του Δούκα του Κεντ) προβλήθηκε στο Channel 5.

*Με στοιχεία από telegraph.co.uk  | Αρχική Φωτό: Ο πρίγκιπας Τζορτζ και η πριγκίπισσα Μαρίνα, που παντρεύτηκαν το 1934

