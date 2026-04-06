newspaper
Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο γιος της Θεανώς Φωτίου, Βασίλης Ρίζος
Ελλάδα 06 Απριλίου 2026, 13:52

Ο Βασίλης Ρίζος έφυγε από τη ζωή ξαφνικά λόγω ανακοπής - Ήταν πατέρας ενός παιδιού

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Spotlight

Σε ηλικία μόλις 48 ετών έφυγε από τη ζωή ο γιος της πρώην υπουργού και βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Θεανώς Φωτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βασίλης Ρίζος δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, όμως έφυγε αιφνίδια από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του.

Ο άτυχος άνδρας, ο χαμός του οποίου βύθισε στο πένθος τον πολιτικό χώρο της Αριστεράς, ήταν αρχιτέκτονας και πατέρας ενός παιδιού.

Η Ανοιχτή Πόλη αποχαιρέτισε με βαθιά θλίψη τον Βασίλη Ρίζο

Η ξαφνική απώλεια του Βασίλη Ρίζου μας συγκλόνισε. Αρχιτέκτονας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς διαγωνισμούς, αλλά και με πλατιές πολιτικές και κοινωνικές αναζητήσεις, ο Βασίλης είχε πλούσια δράση σε ζητήματα πόλης και αστικού σχεδιασμού, καθώς και στο χώρο της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ένας πραγματικός σύντροφος, με διεισδυτική κριτική σκέψη και αγωνιστικότητα, ο Βασίλης Ρίζος υπήρξε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και σταθερός συνοδοιπόρος με την Ανοιχτή Πόλη. Πάντα ευγενικός, πάντα κοντά μας με τις προτάσεις του, πάντα πρόθυμος να συνεισφέρει στον αγώνα για μια πιο δίκαιη και συμπεριληπτική πόλη.

Τα λόγια είναι φτωχά. Σύντροφοι σαν τον Βασίλη Ρίζο είναι πολύτιμοι και η απώλεια τους δυσβάσταχτη – ιδιαίτερα όταν συμβαίνει σε μια τόσο δημιουργική ηλικία. Η θλίψη μας είναι βαθιά. Ελάχιστη οφειλή μας, να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τη δημοκρατική και αλληλέγγυα πόλη για την οποία πάλεψε κι εκείνος.

Ευχόμαστε δύναμη στη μητέρα του Θεανώ Φωτίου και στέλνουμε τα θερμότερα συλλυπητήρια σε όλους τους οικείους του.

Το αντίο της Νέας Αριστεράς στον Βασίλη Ρίζο

Αποχαιρετούμε σήμερα με μεγάλη οδύνη τον σύντροφό μας Βασίλη Ρίζο.

Ο Βασίλης, γιος της Θεανώς Φωτίου και του Δημήτρη Ρίζου, είχε συνυφάνει την τόσο σύντομη ζωή του με τη γνώση και τη δράση του στην Αρχιτεκτονική, την Αριστερά και την Αθήνα. Ένας λαμπρός αρχιτέκτονας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ασχολήθηκε με το «χώρο» όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και κινηματικά και πολιτικά. Από μαθητής ήταν ο άνθρωπος της πόλης του, της γειτονιάς του, των Αμπελόκηπων, και των ανθρώπων της. Μέλος και υποψήφιος της «Συμμαχίας για ένα προοδευτικό ΤΕΕ», της δημοτικής παράταξης, Ανοιχτή Πόλη αλλά και σταθερά μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων, έκανε πράξη όσα πίστευε για την ενεργό δράση των αριστερών ανθρώπων.

Όπου υπήρχε στην Αθήνα ζήτημα διεκδίκησης αλλά και σχεδιασμού δημόσιου χώρου αυτός ήταν παρών. Ως μέλος της «Ανάπλασης Αθήνας», το 2018-2019, είχε την ευθύνη του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στα πέτρινα χρόνια της ανθρωπιστικής κρίσης, ως μέλος και αργότερα συντονιστής της «Αλληλεγγύης για Όλους», ήταν πάντα εκεί για όποιον συνάνθρωπό μας είχε ανάγκη. Σημαντική ήταν η συμβολή του κατά στην πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς, στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες».

Ο Βασίλης ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα της Νέας Αριστεράς. Μαζί με τη μητέρα του Θεανώ είχαν σχεδιάσει τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και τα γραφεία της Νέας Αριστεράς έχουν τη δική του αρχιτεκτονική υπογραφή. Ο Βασίλης ήταν πάνω από όλα ένας πολύ γλυκός γιος, πατέρας, φίλος, άνθρωπος που μας άφησε πολύ νέος και πολύ αναπάντεχα.

Στη Θεανώ, το γιο του Δημήτρη και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους τα θερμά συλλυπητήρια.

Συλλυπητήρια από Βουλή και κυβέρνηση

Τα συλλυπητήρια, εκ μέρους της κυβέρνησης, για την απώλεια του γιού της βουλευτού της Νέας Αριστεράς Θεανώς Φωτίου, εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σε παρέμβασή του στην ολομέλεια της Βουλής.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια για την απώλεια του υιού της κυρίας Θεανώς Φωτίου, που μόλις πληροφορηθήκαμε ότι απεβίωσε ξαφνικά. Τα θερμά συλλυπητήριά μας», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα θερμά συλλυπητήρια εκ μέρους όλων μετέφερε ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Τράπεζα της Ελλάδος: Η άνοδος στο πετρέλαιο αυξάνει τον πληθωρισμό και επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Κόσμος
inWellness
Σύνταξη
Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Σύνταξη
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σύνταξη
Σύνταξη
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
Απόρρητο