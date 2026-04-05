Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου
Κορυφώνονται σήμερα στο Μεσολόγγι οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο
Με αφορμή την κορύφωση των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ηρωϊκή Έξοδο του Μεσολογγίου, ανάρτηση έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέροντας στο Χ «200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Τα ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι επέλεξαν την υπέρτατη θυσία».
— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 5, 2026
— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 5, 2026
Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 7:00 σήμερα το πρωί στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου τελέστηκε πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Χαλκίδος, Χρυσοστόμου, ενώ εψάλη δοξολογία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.
Στις 2:00 μετά το μεσημέρι θα γίνει η μεταφορά των ιερών κειμηλίων από τον Κήπο των Ηρώων στο μουσείο Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη, ενώ στις 6:00 το απόγευμα θα γίνει η επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου με πομπή από τον Κήπο των Ηρώων στην αίθουσα τελετών του μουσείου Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις