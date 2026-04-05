Μεσολόγγι: Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 200 χρόνια από την Hρωική Έξοδο
Στις εκδηλώσεις θα παραστούν ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και οι Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος
Κορυφώνονται σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, με τιμώμενη χώρα την Γαλλία.
Στις εκδηλώσεις αναμένεται να παραστούν, όπως έχει ανακοινωθεί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.
Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 7:00 σήμερα το πρωί στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου τελείται πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Χαλκίδος, Χρυσοστόμου, ενώ στις 10:20 θα ψαλλεί δοξολογία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.
Στις 11:00 θα ξεκινήσει πομπή από τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων, όπου θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο των Ηρώων, ενώ εκπρόσωπος της κυβέρνησης θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η βράβευση των νικητών και νικητριών του δρόμου θυσίας, ενώ η υψίφωνος, Vivian Douglas, θα αποδώσει το μοιρολόι, «Να ζει το Μεσολόγγι», με την συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου Μεσολογγίου.
Στις 2:00 μετά το μεσημέρι θα γίνει η μεταφορά των ιερών κειμηλίων από τον Κήπο των Ηρώων στο μουσείο Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη, ενώ στις 6:00 το απόγευμα θα γίνει η επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου με πομπή από τον Κήπο των Ηρώων στην αίθουσα τελετών του μουσείου Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη.
